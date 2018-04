Stiri pe aceeasi tema

- Sapte cupluri de vedete au acceptat provocarea Asia Express". A fost un maraton de aproape 5000 de kilometri, cu probe dificile pentru concurenti. In finala au ajuns doar doua echipe si dupa oo lupta stransa un a plecat acasa cu marele premiu de 30.000 Euro. Liviu Varciu si Andrei Stefanescu s au duelat…

- CASTIGATOR ASIA EXPRESS. Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu s-au duelat in finala cu echipa Ralukai și a Anei Baniciu. Dupa o lupta crancena, echipa formata din Ana Baniciu și Raluka a castigat Asia Express si cei 30.000 de euro. Probele grele pe care le-au avut de trecut concurenții in cea…

- Dupa multe emoții, stres și peripeții, Raluka și Ana Baniciu au caștigat emisiunea-concurs „Asia Express”. Citește și: Liviu Varciu, in pat cu o alta femeie: „Vrei sa te culci cu mine”. Imaginile care au aparut in urma cu puțin timp Știre in curs de actualizare. The post Gina Pistol a anunțat cine a…

- CASTIGATOR ASIA EXPRESS. Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu s-au duelat in finala cu echipa Ralukai și a Anei Baniciu. CASTIGATOR ASIA EXPRESS. La una din probe, finalistii au fost abligati sa manance ce le pica la o ruleta. Din pacate pentru ei, preparatele nu aratau prea bine. Ana a avut…

- FINALA ASIA EXPRESS LIVE VIDEO ANTENA 1. Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu se vor duela cu echipa Ralukai și a Anei Baniciu in cea mai mare confruntare de pana acum, confruntare ce le va testa pentru ultima data limitele. Fara scenarii, fara niciun ajutor din partea echipei de producție, cele doua…

- Sapte cupluri de vedete au acceptat provocarea ,,Asia Express”, iar dupa un maraton de aproape 5000 de kilometri ce se apropie cu pasi repezi de final, doar doua echipe se afla in acest moment in cursa directa catre marele premiu de 30.000 Euro. Liviu Varciu si Andrei Stefanescu se vor duela cu echipa…

- Etapa nationala a Olimpiadei de limba rusa moderna a avut loc, in perioada 30 martie - 3 aprilie 2018, la Sighetu Marmatiei, judetul Maramures. Lotul olimpic al judetului Suceava a fost format din cinci elevi, patru dintre acestia intorcandu-se cu premii si mentiuni.Premiul I a fost adjudecat de ...

- Seara s-a lasat, asa ca echipele trebuie sa isi gaseasca loc de dormit. Dupa ore intregi, Liviu si Andrei reusesc sa convinga doua doamne sa ii cazeze. Aici, insa, cei doi concurenti de la Asia Express dau de lucruri inimaginabile

- Elevul Andrei Nistorescu (clasa a XII-a A), de la Colegiul Național „Iulia Hasdeu” din Lugoj, a reușit performanța sa se afle și anul acesta printre premianții Concursului național de discurs public in limba engleza „Publik Speaking”. Daca anul trecut a obținut doar o mențiune la faza naționala,…

- „Am facut sant pana la Ministerul Educatiei. Am vrut sa facem olimpiada nationala din acest concurs de robotica si astfel am fi penetrat cu adevarat toate liceele din Romania. Nu am reusit.” In acest weekend se va desfasura la Sala Polivalenta din Bucuresti editia a doua a celei mai mari…

- Ultima aventura din Cambodgia s-a dovedit o cursa plina de surprize. Printre cei care au ramas in competitie se numara si Andrei si Liviu, care in drumul spre urmatorul punct dau de un... politist!

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a explicat, la Digi24, ca mesajul pe care fizicianul Stephen Hawking, care a murit miercuri, ni l-a transmis prin teoriile lui este importanța gandirii omenești.

- Ediția de marți seara a emisiunii „Asia Express" a fost una memorabila pentru cele patru cupluri de vedete ramase in cursa vieții lor. Jocul i-a trecut prin toate starile și adrenalina i-a...

- Vedetele care au acceptat provocarea celui mai dur reality show, ,,Asia Express”, au parcurs mai mult de jumatate din maratonul de 5000 de kilometri de pe teritoriul Asiei. Dupa ce au experimentat ineditul primelor doua țari din Drumul Dragonului, Vietnam și Laos, luni seara de la ora 20:00, cele patru…

- Irina Begu s-a impus intr-o ora si 44 de minute. In runda urmatoare, Begu o va intalni pe jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 5 WTA si cap de serie 5. Premiul pentru participarea in turul doi este de 25.465 de dolari si 35 de puncte. Jucatoarea Monica Niculescu, locul 71 WTA, venita…

- Ediția ,,Asia Express” din seara aceasta, ce incepe la ora 20:00 pe Antena 1, marcheaza ultima etapa a concurenților din Laos, cea de-a doua țara din maratonul de 5000 de kilometri. Dupa ce au parcurs jumatate din Drumul Dragonului, cele cinci echipe ramase in competiție resimt mai mult ca oricand nopțile…

- Alison Janney a caștigat premiul Oscar pentru cea mai buna actrița in rol secundar, la cea de-a 90-a ediție a Premiilor Oscar, pentru interpretarea sa din filmul I, Tonya. Premiul a fost oferit de Mahershala Ali, cel care anul trecut a caștigat Oscarul pentru cel mai bun actor in rol secundar, devenind…

- 145 de ani. Atati se vor implini, peste cateva zile, de la prima aparitie tiparita a minunatei poezii romantice „Floare Albastra”. Marele Eminescu o publica in revista „Convorbiri literare”, din Iasi. Iar spiritul lui, nepereche, a fost omagiat de toti „mugurii” artei versurilor – copiii orasului…

- Universitatea Babes-Bolyai, pe podiumul Galei Premiilor Radio Romania Cultural Cele trei distinctii speciale ale Galei Premiilor Radio Romania Cultural vor fi acordate in acest an actritei Tamara Buciuceanu-Botez, Universitatii Babes-Bolyai si Filarmonicii ''George Enescu''. "Celor trei premii…

- Recent, s-a zvonit in presa ca Ana Baniciu ar avea o idila ascunsa cu Smiley, iar Gina Pistol nu prea a vrut sa comenteze aceste barfe, declarand ca ea și Ana nu au decat emisiunea Asia Express in comun. Ana insa a spus lucrurilor pe nume, fara sa o dea pe ocolite, noteaza click.ro. Artista […]

- Interpretii Dua Lipa si Stormzy sunt marii castigatori ai galei Brit Awards care s-a desfasurat aseara la Londra. Cantaretii au obtinut cate doua trofee in cadrul celui mai important eveniment al industriei muzicale britanice.

- Perechea Florin Mergea/Daniel Nestor (Romania/Canada) a ratat, miercuri, calificarea in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Marsilia, cu premii de peste 600.000 de euro.Mergea si Nestor au fost invinsi de principalii favoriti, sud-africanul Raven Klaasen si neo-zeelandezul…

- Cu acest prilej, marti, 20 februarie 2018, la sediul Centrului Militar Judetean a avut loc o adunare festiva, la care au participat reprezentantii tuturor institutiilor din Caras-Severin, in frunte cu presedintele Consiliului Judetean, Silviu Hurduzeu si prefectul Matei Lupu. In cadrul evenimentului,…

- Decizie istorica a unui tribunal din Bangkok. Curtea a decis ca un japonez este tatal a 13 copii nascuti din mame surogat in Thailanda. Barbatul devine astfel parintele legal al copiilor si singurul lor custode.

- Asia Express, show difuzat de Antena 1 luni si marti de la ora 20.00, lanseaza pe 19 februarie concursul on-line „Drumul dragonului”, concurs ce pune la bataie o vacanta pentru doua persoane in Koh Samui, Thailanda. Premiul include bilete de avion, transport de la aeroport la hotel (si retur) si 6 nopti…

- Asia Express, show difuzat de Antena 1 luni si marti de la ora 20.00, lanseaza pe 19 februarie concursul on-line „Drumul dragonului”, concurs ce pune la bataie o vacanta pentru doua persoane in Koh Samui, Thailanda. Premiul include bilete de avion, transport de la aeroport la hotel (si retur) si 6…

- „Alte discuții sterile despre bugetul Bistriței, in timp ce adevaratele probleme zac nerezolvate”, scrie consilierul municipal Mircea Archiudean pe contul sau de Facebook. Potrivit lui Archiudean, atat primarul Cretu, cat si cei care il sustin nu au invatat nimic din esecul partiei de schi, in timp…

- Autor: Stelian ȚURLEA Nascuta in 1958 in Cipru, in vechiul oras Famagusta, unde a trait pana la debarcarea in insula a trupelor turcesti din iulie 1974, Vivian Avraamidou-Ploumbi a studiat economia la Universitatea din Atena si statistica la University of Washington (Seattle, SUA). A lucrat o vreme…

- Azi incepe Asia Express, cel mai dur reality show de la Antena 1. Iata ce contine! 7 cupluri de vedete au intrat intr-o competitie dura, trebuind sa traiasca si sa calatoreasca din Vietnam pana in Bangkok cu doar 1 dolar pe zi. 5000 de kilometri in care au trebuit sa renunte la confortul de acasa, sa…

- In show-ul "Asia Express", sotii Dragulescu au facut senzatie, intrucat imbina cu succes umorul cu micile certuri dintre ei. Corina Dragulescu a sustinut ca este capabila sa faca orice in scopul castigarii concursului.

- Loteria Romana anunta ca a fost castigat marele premiu la Loto 6/49, in valoare de doua milioane de euro, biletul norocos fiind jucat la o agentie din Iasi. "Primul castig de categoria I la Loto 6/49 in valoare de 2 milioane de euro a fost obtinut pe un bilet jucat la o agentie din Iasi care a costat…

- Cineastul mexican Guillermo del Toro a primit premiul pentru cea mai buna regie, pentru lungmetrajul "The Shape of Water", la gala Sindicatului regizorilor americani (Directors Guild of America, DGA), care a avut loc sambata seara, informeaza Variety.

- Marian Dima Atat va trece intre ultima reuniune de trap din 2017 de pe Hipodromul Ploiesti (care a avut loc pe 17 decembrie, cand a fost programat Premiul de Inchidere) si primele curse din 2018, care sunt programate sa inceapa pe 1 aprilie. Clubul Sportiv Municipal Ploiesti a anuntat, ieri, calendarul…

- Catalin Morosanu a avut ocazia sa participe la reality show-ul Asia Express alaturi de fratele sau, cu care are o relatie extrem de speciala. Concursul va avea premiera luni, 12 februarie, de la 20.00, la Antena 1. Claudiu, fratele mai mic al luptatorului, a fost coechipierul perfect intr-o cursa a…

- Solistul Bruno Mars a castigat premiul Grammy la categoria Cantecul anului (Song of the Year) cu piesa "That's What I Like", duminica, in cadrul celei de-a 60-a editii Grammy Awards, intr-o ceremonie desfasurata la New York.Acesta este cel de-al cincilea premiu Grammy obtinut duminica seara…

- Putem spune ca Liviu Dragnea are cu ce se lauda. La capitolul DISTINCTII aflam ca are si un Oscar. Bine, trebuie mentionat ca nu l-a primit din postura de vedeta hollywoodiana, ci pentru merite deosebite datorita activitatii sale in slujba comunitatii.

- Simona Halep incepe, in premiera, un turneu de Mare Slem din postura de principala favorita la editia 2018 a Australian Open-ului, programata in perioada 15-28 ianuarie. Cinci jucatoare au sanse matematice de a o depasi in clasament la capatul celor doua saptamani de intreceri. Caroline…

- Conform unei analize Vola.ro, luna ianuarie este cea mai buna luna din an pentru achiziționarea unui bilet de avion sau a unui city break. Indiferent de perioada de calatorie dorita, prețul mediu la city break-uri este cu pana la 60% mai mic daca vacanța este achiziționata in luna ianuarie (indiferent…