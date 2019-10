Castigator VOCEA ROMANIEI 2019: A întors toate scaunele, melodia i-a fost dedicată mamei moarte de cancer VIDEO Castigator VOCEA ROMANIEI 2019: La 18 ani, Andi are o poveste emoționanta de viața dupa ce, in urma cu doi ani, mama lui a murit, rapita de un cancer cu care se lupta de zece ani. "Momentul din seara aceasta și ce voi canta este ceva special, ceva care ma reprezinta, ceva care reprezinta și povestea mea de viața și a mamei mele, reprezinta momentele grele prin care am trecut. Cel mai dificil moment a fost moartea mamei mele, de acum doi ani (...). Nu mai știam ce sa facem. Erau momente in care il auzeam pe tata cum spunea: Ce facem? Deja incercasera fiecare tratament, fiecare medicament, fieacare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

