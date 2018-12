CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2018. Bogdan Ioan a caștigat marele trofeu Vocea Romaniei și premiul in valoare de 100.000 de euro! A fost o finala magica, in care cei patru concurenți au demonstrat inca o data ca au calitați vocale formidabile și ca au capacitatea de a face spectacol și de a ridica publicul in picioare.

Pentru a treia oara, Smiley a adus trofeul in echipa sa. Antrenorul a fost cucerit de timbrul vocal al lui Bogdan inca din etapa audițiilor pe nevazute și de abilitatea lui de a se transpune in piesele pe care le interpreteaza. In fiecare etapa a competiției a decis sa mearga…