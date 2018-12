Stiri pe aceeasi tema

- ”Vocea Romaniei”, cel mai urmarit program TV al toamnei, in Romania, și-a desemnat cel de-al 8-lea caștigator! In finala de vineri seara, cei patru finaliști ai sezonului 8 ”Vocea Romaniei” au trebuit sa prezinte cate trei momente de neuitat: unul singuri, unul cu antrenorul și inca unul alaturi…

- CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2018. LOCUL 3 - ALMA BOIANGIU CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2018. LOCUL 4 - MADALINA COCA CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2018. Bogdan Ioan, finalistul lui Smiley, interpreteaza, alaturi de Feli, piesa "I want to spend my lifetime loving you".…

- CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2018. Madalina Coca canta alaturi de Nicolae Furdui Iancu melodia "Saraca inima mea" CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2018. Bogdan Ioan, din echipa lui Smiley, canta melodia "In lipsa ta", alaturi de "profesorul" sau. CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2018. Madalina…

- ”Vocea Romaniei” și-a stabilit finaliștii, la PRO TV! In aceasta seara MAREA FINALA, incepand cu ora 20.30. Alma Boiangiu antrenata de Tudor Chirila, Dora Gaitanovici, antrenata de Irina Rimes, Madalina Coca antrenata de Andra și Bogdan Ioan pregatit de Smiley cunt cele patru voci xare se vor intrece…

- Bogdan Ioan, castigator Vocea romaniei 2018, 14 decembrie 2018. Bogdan Ioan, in varsta de 28 de ani, a facut furori cu piesa „Eath Song" a lui Michael Jackson. El a reușit sa intoarca rapid scaunele celor patru jurați de la „Vocea Romaniei”, care, fascinați de prestația sa, l-au pus sa interpreteze…

- In aceasta seara, 14 decembrie, cei patru finalisti ai sezonului 8 Vocea Romaniei vor face spectacol pe scena celei mai tari competitii a vocilor si vor prezenta cate trei momente de neuitat: unul singuri, unul cu antrenorul si inca unul alaturi de un invitat special. Alma Boiangiu va canta impreuna…

- "Vocea Romaniei" și-a stabilit finaliștii, vineri seara, la PRO TV! Alma Boiangiu și Romanița Fricosu, antrenați de Tudor Chirila, Alexa Dragu și Dora Gaitanovici, antrenați de Irina Rimes, Madalina Coca și Renate Grad, antrenați de Andra și Bogdan Ioan și Vitalie Maciunschi, pregatiți de Smiley…

- ”Vocea Romaniei” și-a stabilit finaliștii, vineri seara, la PRO TV! Alma Boiangiu și Romanița Fricosu, antrenați de Tudor Chirila, Alexa Dragu și Dora Gaitanovici, antrenați de Irina Rimes, Madalina Coca și Renate Grad, antrenați de Andra și Bogdan Ioan și Vitalie Maciunschi, pregatiți de Smiley…