Stiri pe aceeasi tema

- FINALA ROMANII AU TALENT 2019 LIVE VIDEO ONLINE. Semifinalele sezonului #9suprem Romanii au talent au adus un spectacol extraordinar, 11 finaliști care vor lupta vinerea aceasta pentru titlul de cel mai talentat roman și premiul in valoare de

- Dupa ce audiențele nu au fost pe masura așteptarilor, cel de-al treilea sezon al competiției Exatlon a venit cu schimbari majore. Așa ca premiul de 100.000 de euro a fost imparțit intre doi concurenți finaliști! S-a ajuns in semifinalele “Exatlon Romania 2019”, iar dupa cinci luni de competiție in Republica…

- Romanii din strainatate au oferit, pana la ora 16.00, o surpriza de proporții la alegerile europarlamentare, participarea acestora la vot fiind aproape de trei ori mai mare decat la ultimul scrutin electoral din Romania, alegerile parlamentare din decembrie 2016. De asemenea, doar pana la ora 16.00…

- Dupa ce au fost alesi ultimii finalisti ai sezonului 9 „Romanii au talent“, juriul a dezvaluit cui ii va acorda Wild Card-ul, care trimite automat un concurent in marea finala a show-ului de la Pro TV.

- ROMANII AU TALENT 2019. Pana in acest moment telespectatorii au putut urmari ediții inregistrate ale emisiunii, dar in curand vor asista la o schimbare radicala in ceea ce privește galele live. Dupa ce anul acesta au fost modificari și in juriu, Mihaela Radulescu fiind inlocuita cu Mihai Petre, iata…

- Guvernul a decis sa sara in ajutorul romanilor! Potrivit unui proiect, statul a decis sa acorde o suma uriașa de bani celor care se incadreaza in aceasta categorie.Romanii care aplica in cadrul acestui proiect vor primi o suma de pana la ... Citește AICI cați bani se dau in cadrul programului…

- Colton Herta a devenit cel mai tanar invingator intr-o cursa din campionatul automobilistic de Indycar. Pilotul de doar 18 ani s-a impus in a doua etapa a sezonului, desfașurata pe circuitul din orașul american Austin, statul Texas.

- Surpriza de proporții in ediția de vineri, 22 martie 2019, a show-ului Romanii au talent, de la Pro TV. Un concurent a venit cu un look asemanator celebrului detectiv Colombo, dar a impresionat cantand perfect o melodie din repertoriul lui Elvis Presley. Gyula Suketes a aparut pe scena Romanii au talent…