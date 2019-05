Stiri pe aceeasi tema

- Nu toți telespectatorii sunt foarte incantați de faptul ca in finala au ajuns Marius Craciun și Catalin Moroșanu, scrie fanatik.ro. De altfel, in presa a aparut deja și numele caștigatorului. Acesta ar fi Marius Craciun, fostul concurent de la show-ul sportiv Ninja Warrior, care a avut loc anul trecut…

- Marius Craciun și Catalin Moroșanu sunt cei doi finaliști de la „Ferma- Un nou inceput”. In urma unor dueluri dure, difuzate in ediția de miercuri seara, 22 mai, Otniela, Pastrama și Zmarandescu au pierdut șansa de a caștiga premiul de 50.000 de euro. Dupa ce Diana a parasit show-ul cu lacrimi in ochi,…

- Brigitte Sfat și-a pus toți colegii de la Ferma in cap dupa ce le-a promis ca voteaza pe cineva pentru postul de fermier șef, dar a ales altceva. Remus a fost eliminat de la Ferma și l-a lasat fermier șef pe prietenul lui, Marius. In ediția de marți a show-ului de la Pro TV. Concurenții au trebuit sa-l…

- Brigitte Sfat și Florin Pastrama au ajuns subiect de discuție la show-ul Ferma. relația dintre ei este din ce in ce mai apropiata. Atracția dintre Brigitte Sfat și Florin Pastrama este mai mare pe zi ce trece la Ferma, show-ul transmis de postul de televiziune Pro TV. In ediția de miercuri a emisiunii,…

- Dupa saptamani intregi de certuri și barfe pe la colțuri, Claudia și Brigitte o sa fie, in sfarșit, fața in fața la duel la Ferma, in ediția de joi seara. Dupa ce Catalin Moroșanu o alege pe Claudia ca prima duelista, aceasta are de ales intre Brigitte și Ioana pentru duel, dar alege sa-și incheie…

- Carmen Negoița a fost eliminata de la Ferma, in urma duelului cu Ioana, Miss Romania 2016 și a facut declarații neașteptate despre experiența traita alaturi de ceilalți colegi. "Pentru mine a fost un consum psihic enorm, care nu cred ca s-a vazut la televizor. Doar cei care traiesc o astfel de experiența…