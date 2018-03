Stiri pe aceeasi tema

- Petrache, fost secretar general PNL: Problema noastra nu este PSD-ul. Suntem chiar noi! Marian Petrache, fost secretar general PNL, cere, pe Facebook, organizarea unei Conventii Extraordinare in toamna acestui an, si spune ca problema principala a liberalilor este ce se intampla in interior, nu PSD.…

- EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA DCNews va transmite LIVE TEXT confruntarea dintre Razboinici și Faimoși, de la ora 19:45. EXATLON LIVE VIDEO EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA Jocul este unul…

- Sute de oameni au venit la standul Romaniei si s-au interesat de ofertele turistice ale tarii noastre, in prima zi de la deschiderea targului de turism de la Berlin destinat publicului larg. "In prim-planul atentiei au fost cei 40 de coexpozanti, agentii de turism, companii aeriene si autoritati…

- EXATLON ROMANIA: Merve, jucatoarea Turciei, s-a taiat destul de serios la picior pe traseu dar a strans din dinti si a reusit sa duca jocul pana la capat, aducand punctul pentru Turcia. La final insa aceasta s-a prabusit pe nisip, sub privirile ingrozite ale colegilor ei, care i-au sarit…

- Anda Adam a fost eliminata si regreta ca a parasit concursul EXATLON. EXATLON ROMANIA. Vorbe GRELE aruncate intre FETE: "Este o vipera! Una iti spune in fata, alta face in lipsa ta!" "La doua zile dupa ce am ajuns la Exatlon am mancat orez fiert și linte. E binevenit. Sper sa ma recuperez…

- Andrei Stoica a parasit competiția Exatlon din cauza problemelor de sanatate. Sportivul a fost nevoit sa paraseasca Romania și sa se intoarca in Romania, iar aici a fost intampinat de soția lui, de mama și de copii. „Ma simt extraordinar de bine si ma asteptam sa fiu primit bine. Foarte emotionat am…

- EXATLON ROMANIA. Mama Ancai de la Exatlon a reacționat dupa ce fiica ei a fost eliminata din competiție in urma voturilor telespectatorilor, la nominalizarea echipei. Mama Ancai spune ca eliminarea fiicei sale de la Exatlon o bucura și nu a reprezentat o surpriza pentru ea. EXATLON ROMANIA. "Ma…

- EXATLON ROMANIA. Anca de la Razboinici a fost eliminata de la EXATLON ROMANIA, in ediția de marți seara. EXATLON ROMANIA. "Numele celei care va pleca in Romania, dar o parte din sufletul ei va ramane aici, este Anca", a anuntat Cosmin Cernat. EXATLON ROMANIA. "Asa sunt eu, sunt un om…

- "Se vede ca Dragnea se uita la Suleiman Magnificul. Scenariul asta in care niște baieți cu condamari sau dosare pe rol vin și livreaza inregistrari care ar avea rolul sa ne arate cate abuzuri face DNA dupa care apare servilul Tudorel sa ne anunțe ca e de domeniul evidenței ca trebuie revocat procurorul-șef,…

- Raluca Turcan, prim-vicepresedintele PNL, a declarat ca Tudorel Toader a demonstrat ca este un “avocat pledant al penalilor”, iar mobilizarea “energiilor pro-europene” pentru a mentine un stat de drept in Romania este necesara. “Tudorel Toader, demisia!! Sunteti, domnule Toader, o rusine pentru Romania!…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 20 FEBRUARIE 2018. Seara plina de tensiuni in echipa Razboinicilor. Nominalizarile i-au facut sa dea cartile pe fata si au iesit scantei. Anca a fost nominalizarea echipei, majoritate fiind de acord ca ea nu a reusit sa se integreze si ca de cele mai multe…

- Conflictul dintre Anca de la Razboinicii si Giani Kirita a dat nastere unui al conflict. Giani l-a luat in vizor direct pe Lupu, unul din cei mai noi concurenti, care a incercat sa nu ia in serios tensiunea creata de Giani.„Ce poti sa faci, frate? Du-te ba de aici!”, a spus Lupu. „Nu esti „ba” cu mine”,…

- Mariana de la ”Razboinicii” este convinsa ca va caștiga marea competiție! Ea și-a facut și planurile, dupa ce se va incheia provocarea din Republica Dominicana. A recunoscut ca nu știe sa inoate, dar se va pune la punct in Romania. Și nu oricum, la cel mai inalt nivel. Exatlon 19 februarie. Mariana…

- EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 3. In acest moment, scorul este de 3-1 pentru echipa Faimoșilor. Primul punct pentru Razboinici a fost obținut de Mariana. EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018 LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 2. Primul punct pentru…

- EXATLON ROMANIA. E fericire mare in tabara Razboinicilor dupa ce au castigat ingredientele unei petreceri in fata Faimosilor la un scor categoric: 10-6. S-a dansat, s-a cantat si s-a mancat la petrecerea Razboinicilor. Alex i-a oferit Roxanei cateva lectii de dans, Mariana si Alina s-a relaxat iar…

- Pe Internet a inceput sa circule un bon fiscal care arata cat costau o ciorba de pui, chiftele și un ardei iute la cantina de la Ministerul Muncii. Potrivit bonului, cu 2,36 lei puteai manca toate aceste alimente. In dreptul bonului fiscal publicat pe Facebook era scris: "Un bon de la cantina…

- Ionuț Lupescu a dezvaluit ce reacții a starnit la UEFA vestea candidaturii sale: ”Mi-au zis ca sunt nebun”. Alegerile pentru președinția Federației Romane de Fotbal sunt programate pe 18 aprilie și, pana acum, oficial, și-au anunțat candidatura Razvan Burleanu, Ionuț Lupescu , Marcel Pușcaș, Victoraș…

- EXATLON ROMANIA 2018 vs. EXATLON MEXIC, CONFRUNTARE 12 FEBRUARIE 2018. Confruntarea din aceasta seara, de la ora 19:45, va fi a treia dintre EXATLON ROMANIA 2018 și EXATLON MEXIC. In primele doua confruntari, echipa din Romania a fost infranta. LIVE AICI Ultima confruntare dintre cele…

- "Am ascultat stupefiata afirmatiile doamnei procuror Mihaela Iorga Moraru, facute in seara zilei de 11 februarie 2018, in care a afirmat ca doamna procuror-sef DNA Laura Codruta Kovesi i-a cerut sa "urgenteze" un dosar cu un ministru, deoarece numele acestuia era vehiculat ca viitor premier.…

- Fotografia de mai sus a fost postata pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne pentru a mediatiza regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Academia de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza” in anul 2018.

- Baiatul lui Marcel Pavel a implinit 22 de ani. Artistul a postat pe contul de socilizare o imagine in care Richard canta la pian in cadrul unui spectacol. Fanii acestuia i-au urat imediat la mulți ani, și mult succes in cariera lui. Marcel Pavel este un tata mandru de cei trei copii ai sai. Astazi,…

- Președintele Igor Dodon este revoltat de gestul al mai multor consilieri locali, care au votat simbolic declarația de Unire cu Romania. ”Noi suntem rabdatori, dar totul are o limita, fiindca cei obraznici nu stiu de bun simt. In aceste zile, unionistii sponsorizati si indemnati de unii ideologi imperialisti…

- Incepand cu data 3 februarie 2018, Roxana Moise, o tanara din Ramnicu Valcea, antrenor de fitness, face parte din echipa „Razboinicii” din celebrul reality show Exatlon care a clasat Kanal D pe primul loc in topul televiziunilor din Romania! „Avem placerea de a va invita sa o urmarim si sa o sustinem…

- Problema sponsorului tehnic al Simonei Halep a ajuns sa ii preocupe și pe pe politicieni. Vasile Dancu, fostul ministru al Dezvoltarii, crede ca a gasit o rezolvarea, pe care a postat-o pe Facebook. “Un pic de demnitate, un pic de efort si un proiect de CENTENAR. De cateva saptamani ne tanguim ca Simona…

- Simona Halep a inceput anul aproape perfect, aceasta ajungand in finala primului turneu de Grand Slam al sezonului, acolo unde a fost depasita de catre sportiva daneza Caroline Wozniacki. Problema cu care se confrunta numarul doi mondial este legata de lipsa unui sponsor. Pentru a evita diferite…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie. "Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in ultimul…

- Stres National, studiul pe care Dynamic HR si Learning Network l-au implementat in randul angajatilor din Romania in 2017, dezvaluie statistici ingrijoratoare in ceea ce priveste starea de bine a angajatului la birou.99,7% dintre angajatii romani sunt stresati.52% se simt instrainati de familie.91,4%…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, raspunde, printr-o postare pe Facebook, acuzațiilor venite din partea deputatului PNL de Alba, Florin Roman, care anunța intr-o conferința de presa ca 1.000 de școli din Romania vor fi inchise. Ministru spune nu este adevarat și ca nu se va inchide nicio școala. Postarea…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a adresat, sambata, pe Facebook, un mesaj protestatarilor care au venit din Cluj la Bucuresti, felicitandu-i pentru acest demers de sustinere a Justitiei si le-a transmis ca se intalneste cu ei in piata. "Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru…

- Romanii si-au cerut scuze premierului japonez Shinzo Abe, pe pagina de Facebook a Ambasadei acestei tari la Bucuresti, pentru ”lipsa de curtoazie” a autoritatilor din Romania, dupa ce oficialul...

- Dorel Giurgiu este diferit. Nu este așa cum ne-am obișnuit sa fie artiștii de la Eurovision. Pare un om in lumea lui, un om simplu care iși vede de treaba. Cat despre mișcarea scenica, și la acest capitol puncteaza intr-un fel sau altul. Dorel Giurgiu a participat și anul trecut la Eurovision, iar…

- "Bravo, Carmen Dan, sah mat!Ca membru vechi, al partidului meu, PSD, solicit intrunirea de urgenta a CEX -ului, pentru a hotari, daca , dupa iesirea necontrolata si nestatutara a premierului Tudose, mai sustinem echipa Tudose -Ciolacu la guvernare , si daca dupa iesirile repetate in mass- media, contrare…

- "Președintele Klaus Iohannis ar trebui sa ia macar acum, in al 24-lea ceas, o poziție fara echivoc referitoare la influența nefasta a sistemului paralel de putere asupra justiției. Astazi, am urmarit cu interes dezbaterile de la CSM cu privire la magistrații acoperiți și salut curajul de a pune pe…

- Imaginea cu Andreea Esca care a starnit reacții neașteptate. Vedeta a postat o fotografie, iar fanii au observat imediat detaliul și i-au atras atenția acesteia. Andreea Esca a postat o fotografie pe contul sau de Instagram in care iși anunța fanii cand se intoarce la munca și in care zambea. „Ai ceva…

- Un baiat in varsta de 12 ani, din Siria, a fost suprins in timp ce se uita, pe geam, la oamenii aflați intr-o sala de fitness, dintr-un oraș aflat in sudul Turciei. Poza cu el a devenit virala, iar proprietarii salii l-au cautat pentru a-i face un cadou: abonament pe viața. Muhammet Halit a fugit din…

- "PNL a atacat in termen constitutional toate legile justitiei - 303, 304, 317 - si legea de modificare a ANI la Curtea Constitutionala, in termenul prevazut de lege. Asta ca le dam semnaturi si la altii... Pai parlamentari semneaza mai multe sesizari la Curtea Constitutionala? Doi: Este iesit din…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, se va intalni cu președintele CEDO, Guido Raimondi, in data de 16 ianuarie, potrivit unui anunț publicat marți seara pe pagina de Facebook a ministrului. Discuțiilor vor viza hotararea pilot cu privire la condițiile din penitenciare și masurile care urmeaza sa…

- Fostul international Adrian Iencsi a dezvaluit ca Emilian Dolha, actualul antrenor de portari al echipei Sepsi Sfantu Gheorghe, face zilnic intre 600 si 1.000 de abdomene. Iencsi spune ca a ramas impresionat de forma fizica a fostului sau coechipier de la Rapid. "Ema este mai mult decat…

- Giani Kirița, membru in Echipa Faimoșilor, a fost aspru criticat, pe Facebook, dupa o afirmație facuta la adresa Echipei Razboinicilor. [citeste si] "Domnule Giani Kirița, aș vrea sa va dau replica la afirmația pe care ați facut-o la adresa echipei Razboinicilor, citez: 'Calm, ușor,…

- Si el ca si multi alti viticultori, se confrunta cu o mare problema in obtinerea unor produse viticole de calitate. La cultura vegetala Gheorghe Albu lucreaza pe baza unor contracte de arenda pe termen lung, cu durata de 10 ani. Ca urmare suprafețele raman constante de la un an la altul, iar pe partea…

- In premiera, o instanta de judecata din Romania a dispus ca sentinta dintr un dosar sa fie publicata si pe conturile de Facebook ale paratilor.Decizia a fost luata de magistratii de la Tribunalul Mures intr un dosar in care doi fosti soti s au dat in judecata. "Admite apelul declarat de apelantii GC…

- Poliția Locala a gasit o metoda care a nascut controverse pentru a rezolva problema cainilor vagabonzi, care sunt eliberați imediat dupa ce au fost capturați. Pe pagina de Facebook a Poliției locale li se aduce la cunoștința cetațenilor ca dupa o discuție cu primarul localitații s-a decis…

- Intrebat la Romania TV daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a prezentat aspecte din evaluarea pe care a facut-o cu privire la activitatea sefei DNA si daca i-a spus ce decizie ar urma sa ia, premierul Tudose a raspuns: "Nu, chiar nu. A vrut sa inceapa sa-mi spuna si am refuzat eu. Pe principiul…

- Bogdan Mara, managerul sportiv al lui CFR Cluj, a dezmințit informațiile lansate azi de Mircea Rednic, conform carora "feroviarii" l-ar fi ofertat pe croatul Antun Palici (mijlocaș, 29 de ani), fost capitan la Dinamo și recent plecat de la Mouscron. "Nu, nu suntem interesați de Palici. E un jucator…

- Iuliana a castigat „Bravo, ai stil!”. A meritat? Dupa ce timp de patru luni, au urmarit concurentele evoluand din toate punctele de vedere, expunandu-si alegerile vestimentare, viziunile, parerile, obiectiile, mereu aflate sub „lupa” instransigenta a celor patru jurati – Iulia Albu, Raluca Badulescu,…

- Iuliana este caștigatoarea Bravo, ai stil!, in sezonul trei. Tanara a fost desemnata „Cea mai stilata femeie din Romania”, duminica seara la Kanal D. Iuliana a primit titlul de „Cea mai stilata femeie din Romania” și a caștigat suma de 100.000 de lei. „Nu am cuvinte sa va mulțumesc”, a spus emoționata…