- O noua editie Exatlon a ajuns la final! Emotii, dorinta, inversunare, patima si competivitate. A fost o competitie incarcata cu trairi intense pentru participanti, iar in ultimul act au ajuns sa se bata Alin Andronic , Beatrice Olaru, Iulia Pitea și Corina Petruț, iar Beatrice a fost marea castigatoare,…

- Trofeul Exatlon a fost caștigat, duminica seara, de Beatrice Olaru, dupa ce Razboinica a reușit sa il invinga in marea finala din Republica Dominicana pe colegul siu de echipa, Alin Andronic. In semifinala au ajuns patru membri ai echipei Razboinicilor – Alin Andronic, Iulian Pitea, Beatrice Olaru…

- FINALA EXTALON ROMANIA LIVE VIDEO ONLINE KANAL D: Sportivul rasufla greu și se ținea de șold la terminarea traseului. El a acuzat o stare de greața și s-a lasat consultat de medicii din Republica Dominicana. „Ma doare splina foarte tare, dar tare, la modul ca nu pot sa stau drept. Și am voma in gura",…

- EXATLON ROMANIA 2018: Alin Andronic a povestit la Exatlon, prin ce momente grele a trecut de-alungul vieții. Cariera de fotbalist i-a fost curmata de accidentari, iar acum acesta spera sa nu isi incheie parcursul la Exatlon din aceeasi cauza. Razboinicul a povestit cu lacrimi in ochi, de ce vrea…

- EXATLON Romania, 29 noiembrie 2018. Joi seara, la Exatlon, tensiunea atinge cote maxime. Faimoșii și Razboinicii joaca pentru vila. Ambele echipe vor sa caștige. EXATLON Romania, 29 noiembrie 2018. Cosmin Cernat, prezentatorul emisiunii Exatlon, a facut un anunț mult așteptat de fanii competiției.…

- Este vorba despre Ana Laura Gonzalez, una dintre concurentele din Mexic, scrie huff.ro. Cei doi au fost prinși in timp ce se sarutau in apa. Citeste si EXATLON. Cosmin Cernat, vestea trista pentru concurenti: "A plecat dintre noi!" Iulian Pitea a declarat in urma cu ceva timp, dupa…

- Razboinica Beatrice Olaru concura impotriva Cristinei Nedelcu de la Faimoșii in momentul in care s-a accidentat, potrivit wowbiz.ro. Ea a ramas agațata in traseul suspendat, dupa ce nu i s-a mai desprins funia. Citeste si EXATLON ROMANIA 13 OCTOMBRIE: Cutremur in Republica Dominicana, momente…