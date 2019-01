Stiri pe aceeasi tema

- "Din premiul in valoare de 100.000 euro, Organizatorul va deduce impozitul legal datorat", au anuntat cei de la Kanal D. Astfel, dupa impozitul de 16 %, Beatrice va ramane cu 84.000 de euro. Citeste si EXATLON ROMANIA 2019. Probleme dupa prima editie a noului sezon. Ce s-a intamplat…

- EXATLON ROMANIA 12 IANUARIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2019. Din 12 ianuarie, de la ora 20:00, patru zile pe saptamana, de sambata pana marti, telespectatorii vor trai la maximum emotiile competitiei alaturi de noii concurenti, fie ca acestia vor fi in echipa albastra sau in cea rosie.…

- S-a aflat care este componența echipei Razboinicilor din cel de-al treilea sezon al competiției Exatlon Romania, transmis de Kanal D. Exatlon, se pregatește sa iși arunce in lupta concurenții, doua echipe extrem de motivate sa ajunga cat mai departe in concurs in lupta pentru trofeul mult ravnit.…

- Surpriza la Exatlon Romania – sezonul 3! Componenta echipei Razboinicilor vine cu o surpriza uriasa pentru fanii EXATLON: din echipa face parte nimeni altul decat Gabriel Nedelcu, fratele lui Alex Nedelcu, ce a participat in primul sezon. Citește și: Ei sunt cei 10 Faimosi care intra in cea mai dramatica…

- Razboinicul a fost un exemplu de echilibru pentru toti cei care au luat startul la concurs si modul in care s-a desfasurat ultimul episod a iritat pe oricine a aflat povestea lui. A fost destul de evident ca trofeul Exatlon trebuie sa ajunga o fata, asa cum s-a intamplat si in SUA. Doar ca…

- Exatlon 7 decembrie. Razboinicii și Faimoșii s-au intalnit pentru un nou joc de protecție. Yamato Zaharia și-a luat adio de la echipa sa și se va intoarce in Romania, dupa ce Faimoșii au pierdut jocul de protecție și Cristi Pulhac l-a

- In ediția de sambata seara, 1 Decembrie, Faimosii si Razboinicii au luptat pentru un premiu de sarbatoare. Razboinicii sunt cei care au castigat vila, cu scorul de 10-4, iar pentru ca a fost Ziua Nationala a Romaniei, sportivii au decis sa imparta premiul cu Faimosii. „Nu a iesit asa cum ne-am dorit.…

- Duminica seara, Faimoșii și Razboinicii de la “Exatlon” au oferit un spectacol total telespectatorilor, in unul dintre cele mai importante jocuri ale saptamanii, cel de protecție. Au mai ramas șase Faimoși și șapte Razboinici in competiția pentru marele premiu de 100.000 de Euro, iar marea finala a…