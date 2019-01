Stiri pe aceeasi tema

- CHEFI LA CUȚITE, sezon 6 finala. Maria Burlacu, Andrei Balasz și Catalin Badici sunt cei trei reprezentanți din echipa galbena a lui Catalin Scarlatescu ce s-au calificat în ultima provocare din semifinala.

- FINALA "Chefi la cutite" 2019: Maria Burlacu, Andrei Balasz și Catalin Badici sunt cei trei reprezentanți din echipa galbena a lui Catalin Scarlatescu ce s-au calificat in ultima provocare din semifinala. Dupa doua sezoane in care nu a avut concurenți in ultima etapa a concursului, acum, cu un singur…

- CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE. Antena 1 a incheiat filmarile pentru sezonul 6 al emisiunii gastronomice „Chefi la cutite” si s-a stabilit cine a castigat. Cine dintre chefii Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu si Florin Dumitrescu a iesit victorios? De aceasta data, in show-ul gastronomic s-au introdus…

- CHEFI LA CUTITE 21 IANUARIE 2019 LIVE ONLINE. Semifinala „Chefi la cuțite" ii va trece pe concurenți prin trei teste culinare pline de adrenalina, la finalul carora, trei dintre cei mai talentați bucatari ce au trecut pragul emisiunii in cel de-al șaselea sezon se vor califica in marea finala. Fara…

- Luni seara, Antena 1 va difuza primele doua probe de foc din semifinala show-ului prezentat de Gina Pistol. Zece bucatari au ramas in experiența gastronomica a vieții lor și se afla la doar cațiva pași de premiul de 30.000 de euro și de titlul mult ravnit. Semifinala “Chefi la cuțite” ii va trece pe…

- CHEFI LA CUTITE 2018. Doar trei probe ii despart pe cei mai talentați bucatari de experiența in tunici colorate din bucataria "Chefi la cuțite", iar luni, prima proba difuzata pe Antena 1 va restabili randurile la bancul de lucru. Astfel, cei 120 de concurenți ce au impresionat in audițiile pe nevazute…

- CHEFI LA CUTITE 2018: ”Acasa fata mea face clatite, dar eu nu am mai facut clatite de douazeci de ani. Cred ca Dumitrescu mai gatește, pentru ca are copii mici, insa sunt tare curios ce o sa faca Scarlatescu!”, spune Sorin Bontea razand. In proba din seara aceasta, trioul imbatabil va intra…

- CHEFI LA CUTITE 2018: Apariție unica in platou, cea mai in varsta concurenta din show va pregati pentru jurați savarine, dar in ciuda faptului ca acest desert este preferatul lui chef Bontea, Elena se va asigura ca apariția sa in fața lui chef Scarlatescu va fi una memorabila. Tocmai din acest motiv,…