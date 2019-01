CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2019. Mihai Munteanu, alias Munti, surpriza finalei sezonului 6

CAȘTIGATOR CHEFI LA CUȚITE 2019. Mihai Munteanu, alias Munti, este bucatar profesionist și are 32 de ani. in plus, este favorit la caștigarea marelui trofeu „Chefi la Cuțite”.

CAȘTIGATOR CHEFI LA CUȚITE 2019. Munti spune ca a ajuns in bucatarie din... greșeala. Nu credea vreodata ca se va indragosti iremediabil de aceasta meserie, iar acum nu-și vede viața fara sa gateasca.

CAȘTIGATOR FINALA CHEFI LA CUȚITE 2019. In urma cu cațiva ani, Mihai Munteanu a ajuns in Anglia sa lucreze la un restaurant, spala vase. Datorita chefului bucatar a ajuns sa gateasca.

