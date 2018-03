Stiri pe aceeasi tema

- Startul penultimei etape din Cambodgia, difuzat luni seara pe Antena 1, a fost o provocare pentru vedetele din cursa ,,Asia Express”, care s-au intrecut in ritmuri traditionale, incercand sa deprinda pasii de dans ale localnicilor. Pentru Ionut Ghenu, ziua a inceput cu un mare impediment, pentru ca…

- ASIA EXPRESS 19 MARTIE 2018 LIVE VIDEO ANTENA 1. Diseara, de la ora 20:00 pe Antena 1, vedetele se vor confrunta cu o serie de teste ce le vor pune la incercare dexteritatea, rapiditatea, dar și rabdarea. Astfel, pe langa lecțiile de dans tradițional romanesc pe care le vor oferi localnicilor din…

- Lora este implicata intr-un scandal cu unii dintre colegii alaturi de care a participat la show-ul de televiziune Asia Express, difuzat de postul de televiziune Antena 1. Lora, care saptamana aceasta a postat un mesaj extrem de dur pe rețelele de socializare , este in centrul unor discuții deloc placute…

- Asia Express, conflict puternic intre concurenți. Competiția este din ce in ce mai grea, iar vedetele fac cu greu fața provocarilor. Ajunși in Cambodgia, in prima etapa, cei opt ramași in cursa "Asia Express" au avut de intampinat numeroase probe care le-au pus nervii la grea incercare.

- Concurenții nu au timp de relaxare pentru ca primesc de la Gina Pistol o noua destinație la „Asia Express”! Liviu și Andrei sunt ultimii care pleaca la drum și se lasa cu un schimb savuros de replici!

- Printre efort, sudoare, nervi intinși la maximum și oboseala, experiențele traite la "Asia Express" le-au emoționat la maximum pe vedetele noastre. Ana și Raluka, de exemplu, au trait o astfel de clipa in Laos, dupa ce au facut autostopul pentru a ajunge la destinația indicata de Gina.

- In cadrul emisiunii “Asia Express”, vedetele participante au avut parte de o experiențe inedite, acestia au trecut prin numeroase provocari si au trebuit sa faca fata unor lucruri mai putin placute.

- Neobișnuite cu haosul din trafic, Raluka și Ana Baniciu se vor confrunta cu momente pline de tensiune in competiția Asia Express, chiar in momentul in care cauta un mijloc de transport catre urmatorul punct de intalnire. Aflate printre mașini, in traficul supraaglomerat, cele doua vedete vor fi martorele…

- Fetița lui Liviu Varciu a cucerit internetul. De data asta, realizatorul tv a postat pe contul de socializare, o fotografie in care fetița lui doarme. Alaturi de poza, acesta a scris și un mesaj. „Liniștea mea!❤️❤️❤️” a scris acesta in drepul fotografiei, care i-a cucerit definitiv pe prietenii virtuali.…

- Andrei Stefanescu a format alaturi de Liviu Varciu una dintre echipele ce au luat parte la cursa nebuna de la Asia Express, show difuzat de Antena 1 in primavara anului 2018. Filmarile s-au terminat, iar Andrei a ramas cu gandul tot pe taramuri exotice.

- Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu sunt topiți de dorul copiilor. Asia Express este o experienta unica pentru toate cele 14 vedete care au acceptat aceasta provocare. Aflati la mii de kilometri departare de casa, incercand sa se descurce cu doar un Euro pe zi, Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu incearca…

