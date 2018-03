Stiri pe aceeasi tema

- Lora este implicata intr-un scandal cu unii dintre colegii alaturi de care a participat la show-ul de televiziune Asia Express, difuzat de postul de televiziune Antena 1. Lora, care saptamana aceasta a postat un mesaj extrem de dur pe rețelele de socializare , este in centrul unor discuții deloc placute…

- Monica Gabor a rabufnit, dupa ce Andrei Ștefanescu a facut glume despre fiul lui Mr. Pink. Totul a pornit de la o imagine in care fosta soție a lui Irinel Columbeanu apare impreuna cu baiatul ei vitreg. Andrei, care acum este și prezentator la Antena Stars, a comentat pe marginea faptului ca baiatul…

- Echipele care au acceptat provocarea ,,Asia Express” au parcurs deja jumatate din Drumul Dragonului, maratonul de 5000 de kilometri pe teritoriul asiatic. Pana in acest moment, au cunoscut culturile a doua țari- Vietnam și Laos, au descoperit peisaje incredibile, au dormit in casele unor localnici total…

- Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu, prietenie pe marginea prapastiei, la "Asia Express". S-au certat intre ei, dar si cu alti concurenti, și-au vandut obiecte personale de pret doar ca sa supravietuiasca, au rezistat cu greu in iadul asiatic si au fost la un pas sa cedeze!

- Adrenalina, suspans, nervi și tensiune, dar și experiențe de neuitat, in Laos, la "Asia Express". Ultimele minute din cursa catre victorie le-a dat emoții mari lui Liviu Varciu si Andrei Stefanescu.

- Drumul lung al vedetelor care au acceptat provocarea ,,Asia Express” continua in Laos. In cea de-a doua proba, Ana și Raluka pleaca la drum cu un "handicap", oferit fetelor de echipa Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu.

- Aventura de aseara a concurenților Asia Express a inceput in ținuturile de munte ale Vietnamului. Daca pentru frații Moroșanu ziua avea sa fie relaxanta, ca urmare a imunitații caștigate, ceilalți concurenți s-au intrecut aprig pentru a obține și ei permisul de trecere catre Laos, urmatoarea țara din…

- Luni seara, editia premiera a celui mai dur reality show, a fost o prima lectie pentru vedetele care au acceptat provocarea ,,Asia Express”. Vietnamul, primul punct de oprire din cursa de 5000 de kilometri, s-a dovedit a fi un test al iscusintei si al norocului, pe care cele sapte echipe l-au trecut…

- Liviu Varciu și Vica Blochina s-au ales cu picioarele julite la show-ul de televiziune Asia Express, de la Antena 1. Mai sunt doar trei zile pana la premiera celui mai dur reality show, Asia Express, care va ține telespectatorii cu sufletul la gura incepand din 12 februarie la Antena 1 de la ora 20:00.…

- Mai sunt doar trei zile pana la premiera celui mai dur reality show, Asia Express, care va ține telespectatorii cu sufletul la gura incepand din 12 februarie la Antena 1 de la ora 20:00. In cei 5000 de kilometri parcurși, vedetele au adunat o mulțime de amintiri, unele foarte frumoase, altele dureroase,…

- Mai sunt doar trei zile pana la premiera celui mai dur reality show, Asia Express, care va tine telespectatorii cu sufletul la gura incepand din 12 februarie la Antena 1 de la ora 20:00. In cei 5000 de kilometri parcursi, vedetele au adunat o multime de amintiri, unele foarte frumoase, altele dureroase,…

- Dorian Popa pare pregatit pentru orice incercare, insa la show-ul Asia Express, de la Antena 1, a avut de furca. Artistul a marturisit ca a fost cam „terfelit” din punct de vedere psihic. Dorian Popa este unul dintre participanții de la show-ul „Asia Express”, de la Antena 1. Dorina Popa a participat…

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au facut echipa la Asia Express, emisiunea unde au fost nevoiți sa parcurga 5000 de kilometri pe teritoriul a patru țari. Aceasta aventura a insemnat pentru ei cinci saptamani departe de familie, lucru care nu a fost deloc ușor, avand in vedere ca amandoi au acasa bebeluși.…

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au slabit 15 kg la filmari, in Asia! Cei doi ne-au povestit prin ce aventuri extreme au trecut in Laos, Cambodgia, Vietnam și Thailanda, unde s-a turnat emisiunea “Asia Express”. Vedetele au facut foamea și setea, au dormit chiar și sub cerul liber, au calatorit in…

- Andrei Stefanescu, care a format echipa cu Liviu Varciu in cadrul celui mai asteptat reality-show al primaverii de pe Antena 1, Asia Express, a facut marturisiri sincere despre experienta care a durat mai bine de o luna.