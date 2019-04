CASTIGATOR ASIA EXPRESS 2019. Surpriză uriaşă, nimeni nu se aştepta la această decizie In aceasta emisiune, echipele au trecut printr-o proba extrem de grea, denumita "Cursa pe jumatate", fiecare echipa fiind nevoita sa se desparta. In vreme ce unul dintre ei a ramas cu Gina Pistol pentru a indeplini jocuri și provocari, celalalt a plecat intr-o cursa plina de mister. Cei care au plecat pe traseu au fost chiar concurenții care au intampinat cele mai multe probleme la autostop pe parcursul concursului și au beneficiat, de cele mai multe ori, de ajutorul coechipierilor. Acum, aceștia au fost nevoiți sa demonstreze ca pot trece peste aceasta provocare și ca dorința lor de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

