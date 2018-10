Castigatoarea Man Booker Prize din acest an, romanciera nord-irlandeza Anna Burns, isi va plati datoriile cu cecul de 50.000 de lire sterline primit in urma acordarii acestei distinctii literare, dupa ce s-a confruntat cu dificultati financiare pe parcursul carierei sale de scriitoare, informeaza Press Association.



Anna Burns, in varsta de 56 de ani, a fost recompensata marti seara cu Man Booker Prize, un prestigios premiu literar decernat celei mai bune opere de fictiune in limba engleza, pentru "Milkman", un roman experimental, care evita numele personajelor si are putine paragrafe.

…