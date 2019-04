Stiri pe aceeasi tema

- • SCM Craiova – SCM Gloria Buzau, sambata, de la ora 16,30 Situație mai mult decat dificila pentru echipa de handbal feminin a Gloriei, inaintea unui meci extrem de important. Dupa trei eșecuri la rand și in pericol de a ajunge pe loc de baraj, formația buzoiana se afla in fața unei deplasari de coșmar,…

- • SCM Gloria Buzau – SC Oțelul Galați 5-0 (3-0) Derby fara istoric in Crang, pentru promovarea in Liga a 2-a, intre doua formații, SCM Gloria și SC Oțelul Galați, intre care a existat o diferența mult prea mare incat rezultatul final sa fie pus vreun moment la indoiala. Cu 5 puncte mai puțin decat Gloria,…

- Infruntarea dintre cele doua mari favorite la promovarea in eșalonul secund, SCM Gloria Buzau și SC Oțelul Galați, care a avut loc sambata dupa-amiaza, pe stadionul din Crang, s-a incheiat cu 5-3 in favoarea buzoienilor, care sunt virtual promovați in Liga a 2-a. Golurile Gloriei au fost marcate de…

- Considerate cele doua mari favorite la promovarea in eșalonul secund, SCM Gloria Buzau și SC Oțelul Galați se intalnesc sambata, de la ora 15,00, pe stadionul din Crang, in al doilea episod al confruntarii care are toate șansele sa decida inca de pe acum caștigatoarea de serie și, implicit, echipa care…

- SCM Gloria Buzau a participat cu cinci sportivi la Campionatul Național de atletism pentru juniori II, competiție gazduita de Sala “Lia Manoliu” din Capitala. Concursul a reprezentat un nou prilej pentru atleții Gloriei de a-și trece in palmares alte doua noi medalii. Astfel, Lucian Ștefu a ocupat locul…

- • Rivala SC Oțelul Galați s-a incurcat la Darabani Așteptat cu maxim interes, derbyul local din seria I a Ligii a 3-a, dintre SCM Gloria și Metalul, de pe stadionul din Crang, nu prea s-a ridicat la nivelul dorit nici din punct de vedere al atmosferei, nici prin ceea ce au aratat in teren cele doua…

- Ovidiu Ionescu se simte, intr-adevar, ca acasa, in Sala Sporturilor din Buzau. Vicecampionul european en-titre n-a ratat ocazia de a-și mai trece in palmares alte doua titluri de campion la Campionatele Naționale care au avut loc la sfarșitul saptamanii trecute. Ovidiu Ionescu, sportiv legitimat și…

- • SCM Gloria Buzau – Clujana Cluj Napoca 4-1 (1-1) De șapte etape nu mai cunoscuse echipa de futsal a Gloriei gustul victoriei. Mai exact, din etapa a 5-a, de la jumatate a lunii octombrie, cand buzoienii caștigasera la Sala Sporturilor in fața Bukovinei Vicov, iar de atunci au urmat șase infrangeri…