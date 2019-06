CASTIGATOARE BRAVO AI STIL 2019, nu se aştepta nimeni la EA. FINALA BRAVO AI STIL 2019 LIVE VIDEO KANAL D CASTIGATOARE BRAVO AI STIL 2019. Cine a caștigat "Bravo, ai stil!" 2019 de la Kanal D Au mai ramas doar cateva ore pana cand se da startul galei finalei de la “Bravo, ai stil!” 2019. Emisiunea va incepe la ora 22:00 pe Kanal D, iar susținatorii concurentelor fac valuri pe rețelele de socializare, unde transmit mesaje mai mult sau mai puțin frumoase. Și… se pare ca favorite la titlul de “cea mai stilata femeie din Romania” sunt Irina și Elena. “Elena și Irina sunt favoritele mele! Cred ca Irina aș vrea sa caștige. Succes, Irina”, “Nadina cea mai tare! ”, “Elena este stilata, educata și… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- FINALA BRAVO AI STIL 29 IUNIE 2019. Pe pagina oficiala de Facebook a emisiunii au fost postate deja imagini din marea finala "Bravo, ai stil!", care va fi transmisa, sambata, de Kanal D, de la ora 22:00. Concurentele fac tot posibilul sa iși convinga fanii sa le voteze, in incercarea de a pune mana…

- Finala celui de-al cincilea sezon “Bravo, ai stil!”, se apropie de final, desemnandu-și caștigatoarea, cea care va fi incoronata drept cea mai stilata femeie din Romania. Dupa cateva luni de competiție stilistica, timp in care aspirantele la mult ravnitul titlu și-au demonstrat abilitațile stilistice…

- BRAVO AI STIL 25 MAI 2019: Este o situație fara precedent! Jurații salveaza concurentele și le acorda a doua șansa. In ediția din aceasta seara NU are loc nicio ELIMINARE. Din cauza clasamentului, jurații iau o pauza și parasesc platoul pentru a discuta. Evoluția concurentelor a starnit un…

- Actorul Victor Rebengiuc indeamna cetatenii care vor sa voteze la alegerile europarlamentare, duminica, sa mearga de dimineata la urne. El sustine, din experienta, ca seara cozile sunt foarte mari, iar la ora 21:00 sectiile se inchid, iar votul nu poate fi prelungit. "Din experienta…

- BRAVO AI STIL 18 MAI 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING KANAL D. Aspirantele la titlul de cea mai stilata femeie din Romania sunt gata sa straluceasca si sa isi etaleze abilitatile stilistice, in acord cu tematica propusa de jurati, in aceasta Gala – Carnaval. Va fi o Gala eliminatorie, astfel ca telespectatorii…

- BRAVO AI STIL 4 MAI 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. O noua Gala debuteaza astazi, de la ora 23:00, in cadrul celui mai indragit show de fashion din Romania, "Bravo, ai stil!", la Kanal D. Gala cu tematica "Hollywood vs. Bollywood", incinge spiritele intre concurentele ramase in competitie,…

- Natalia fost eliminata de la„ Bravo, ai stil”, in cadrul galei din Sambata Mare. Cea care i-a impresionat pe jurați, cu outfitul prezentat aseara, a fost Elena, tanara reușind sa acumuleze 13 puncte din partea acestora, scorul plasand-o pe primul loc in preferințele lor. Sambata seara, juratii au decis…

- Concurentele isi etaleaza veleitatile artistice si isi pun in valoare simtul abilitatile stilistice, toate cu scopul de a-i impresiona pe jurati. In Gala de sambata seara, o situatie fara precedent incinge spiritele. In urma afisarii procentajului voturilor telespectatorilor, Catalin Botezatu tuna…