Castig de cauza pentru BOR. De acum, inscrierea copiilor la orele de Religie se face o singura data

- Ministrul Educatiei a semnat un ordin de ministru prin care parintii isi vor da acordul pentru ora de religie doar o singura data pentru toata perioada de scolarizare, nu in fiecare an, asa cum se intampla pana acum. Ordinul este publicat in Monitorul Oficial si nu a fost pus in dezbatere…

- Joi incepe inscrierea copiilor in clasa pregatitoare. Parinții ai caror copii implinesc 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv, sunt obligați sa ii inscrie la școala. In cazul celor care fac 6 ani dupa aceasta data, pot urma invațamantul primar numai dupa ce un psiholog le evalueaza dezvoltarea psihosomatica…

- Șase centre de evaluare psihosomatica, in Teleorman Șase centre de evaluare a dezvoltarii psihosomatice au fost stabilite al nivelul județului Teleorman pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare in anul școlar 2018-2019. Cele șase centre de evaluare psihosomatica au fost stabilite dupa cum urmeaza:…

- Amintim ca inscrierea copiilor in clasa pregatitoare incepe in data de 8 martie si se desfasoara pana pe 26 martie. Inscrierea se face direct la scoala pe care parintele si-o doreste pentru copil sau pe formularul online care va fi disponibil pe edu.ro. Vedeti aici calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare…

- Inspectoratul Școlar Județean Botoșani (ISJ) a publicat ieri lista cu circumscripțiile școlare, conform metodologiei de inscriere in clasa pregatitoare. Este vorba despre strazile arondate fiecarei școli in parte.

- Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019, precum și calendarul aferent, au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Educației Naționale in data de 23 februarie 2018. Pe pagina web a Inspectoratului Scolar Judetean Satu Mare www.satmar.ro , in cadrul rubricii…

- Inca trei persoane au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor ajungand miercuri la 68, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, informeaza HotNews.ro. Este vorba ...

- Urmare a condițiilor meteo nefavorabile manifestate prin temperaturi scazute, precipitații abundente, condiții dificile de trafic in interiorul localitaților și intre localitațile din județul Argeș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a hotarat suspendarea cursurilor incepand de astazi 27.02.2018,…

- Parintii care au copii de varste eligibile pentru clasa pregatitoare ii pot inscrie in anul scolar 2018-2019, incepand din data de... The post Inscrierea in clasa pregatitoare bate la usa. Ce trebuie sa stie parintii copiilor cu varsta eligibila appeared first on Renasterea banateana .

- Ministerul Educației a pus in dezbatere publica metodologia și calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare pentru anul 2018. Parinții ai caror copii implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018 inclusiv iși pot inscrie copiii la clasa pregatitoare, daca dezvoltarea lor psihosomatica…

- Pentru un roman din cinci situatia financiara este un bun motiv de a continua sau de a opri o relatie sentimentala, in timp ce femeile par mai relaxate: doar una din 10 ar da papucii prietenului din motive ce tin de bani, se arata in Raportul Consumatorilor privind Platile Efectuate, transmis ieri.…

- Parintii ar putea fi obligati prin lege sa se informeze in privinta vaccinarii copiilor, iar refuzul informarii ar putea fi sanctionat pecuniar, informeaza HotNews.ro. Anuntul a fost facut, la RFI, de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Ministrul Sanatatii explica ce si-ar ...

- Depunerea cererilor de inscriere va incepe in 5 martie, conform proiectului calendarului de inscriere. In Timiș, conform proiectului planului de școlarizare pentru anul 2018-2019, elaborat de Inspectoratul Școlar Județean, sunt propuse pentru anul școlar viitor un numar de 262 de clase…

- Mamica a unor gemeni minunați, una dintre asistentele care au facut istorie pe micile ecrane, a devenit din ce in ce mai discreta de cand a nascut, bucurandu-se, așa cum face probabil orice mama, de puține clipe de liniște in aceasta perioada. Doar ca, din pacate, Marina pare sa treaca, acum, prin momente…

- Vizitatorii nu mai pot intra oricand in Spitalul Județean din Timișoara. De frica gripei, conducerea instituției sanitare a decis sa restricționeze accesul in spital, așa ca au voie sa mearga in saloane doar unii aparținatori. Incepand de joi, oamenii de paza din Spitalul Județean Timișoara iau la intrebari…

- Senatorul PSD Liviu Pop, presedinte al Comisiei pentru invatamant, a declarat luni ca doreste eliminarea calificativelor in invatamantul primar, mentionand ca va initia un proiect de lege in acest sens, dar numai dupa ce se va consulta cu ceilalți colegi din PSD. Pop a fost intrebat ce parere are despre…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a convocat o ședința de urgența a Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu dupa ce instituția a sancționat trei eleve de la Liceul "Nicolae Teclu" din Copsa Mica...

- „Bikeathon”, cea mai mare cursa caritabila de biciclete din Tara Fagarasului a dat startul inscrierilor de proiecte pentru cea de-a cincea ediție a concursului. Proiectele pot acoperi domenii diverse, precum: educație și tineret, sanatate și terapii speciale, dezvoltare personala și integrare sociala,…

- Modificarile fiscale care se anunta fac mult mai grea existenta ONG-urilor, carora le va fi mult mai greu sa obtina acea donatie de 2% din impozitul pe venit. Asociatia „Micul Print” din Bistrita-Nasaud, una dintre cele mai importante ONG-uri din tara care sprijina copiii cu autism, isi anunta inchiderea…

- Tribunalul Arbitral de la Geneva a decis ca denuntarea contractului incheiat de producatorul de energie Hidroelectrica cu traderul de energie EFT AG a fost legala, a anuntat joi fostul administrator judiciar al companiei, Euro Insol.

- Andra si sotul ei par sa formeze cuplu perfect, dar nu tot timpul lucrurile functioneaza minunat in familia lui. Asa cum insasi vedeta a marturisit, apar des si certuri, provocate de parerile diferite pe care fiecare dintre cei doi le au.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, spune, referindu-se la cazul profesorului de Religie acuzat de o eleva ce se masturba in timpul orei, ca trebuie modificata legea Educatiei astfel incat un profesor care este exclus din invatamant sa nu mai poata intra in sistem o perioada de timp pentru ca acum, in…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, vineri, ca ar trebui ca un profesor care este exclus din invatamant sa nu mai poata intra in sistem, cel putin o perioada, referindu-se la profesorul din Sibiu, acuzat ca s-ar fi masturbat in fata elevilor in timpul orei de Religie.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, spune, referindu-se la cazul profesorului de Religie acuzat de o eleva ce se masturba in timpul orei, ca trebuie modificata legea Educatiei astfel incat un profesor care este exclus din invatamant sa nu mai poata intra in sistem o perioada de timp pentru ca acum, in cazul…

- Imaginile cu profesorul care s-ar masturba in clasa, filmate cu telefonul mobil de un elev, fac subiectul unei anchete la școala din Copșa Mica, a anunțat ministrul Educației, Liviu Pop, declarand ca este un caz greu iar “presupunerile sunt false”. Ministrul nu renunța la prevederea din Regulamentul…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca, vineri, din cauza vremii severe, cursurile vor fi suspendate in 30 de unitati scolare din Galati, Iasi, Prahova si Tulcea, urmand a fi recuperat e pe parcursul primului semestru al anului scolar 2017-2018. "Vineri, 19 ianuarie 2018, din cauza conditiilor…

- Cea mai delicata floare de pe scena muzicii romanești se amuza copios astazi de titlurile vazute in presa in urma cu puțin timp. Andra recunoaște ca nu ii cadeau bine știrile aparute zilnic cu titluri „Nu se mai oprește din plans” și „Andra a spus totul despre Catalin”, titluri care cautau senzaționalul,…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a anuntat ca, din cauza vremii severe, vineri, 19 ianuarie 2018, cursurile vor fi suspendate in 30 de unitati scolare din Galati, Iasi, Prahova si Tulcea, urmand a fi recuperat e pe parcursul primului semestru al anului scolar 2017-2018."Vineri, 19 ianuarie 2018,…

- Nu mai puțin de 2.000 de copii și tineri instituționalizați din toata țara așteapta 1.000 de noi prieteni voluntari care sa dedice trei ore pe saptamana și sa le ofere cunoștințe și indrumare. Programul educațional Ajungem MARI a dat startul inscrierilor pentru voluntariat in centre…

- La implinirea a 168 de ani de la nasterea poetului național Mihai Eminescu, luni, 15 ianuarie 2018, va fi oficiata o slujba de pomenire la Cimitirul Bellu din Bucuresti.Incepand de la orele 08.00, in capela Cimitirului Bellu va fi oficiata Sfanta Liturghie de un sobor de preoti care slujesc…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat pe Facebook ca a fost modificat si completat Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Noul regulement prevede ca pe durata orelor de curs tel...

- Cererile depuse online pentru înscrierea copiilor la gradinița, în municipiul Chișinau, sunt stocate în baza de date și vor fi examinate în luna ianuarie curent. a precizat Viorica Negrei. Tot din ianuarie, odata cu înregistrarea copiilor în…

- O echipa formata din 13 alpinisti polonezi incearca o premiera, propunandu-si sa atinga in sezonul de iarna al doilea cel mai inalt varf din lume, K2. Muntele a fost urcat de doar 300 de oameni, in timp ce pe Everest au ajuns peste 4.000, dar nimeni nu a reusit sa ajunga iarna in varf din…

- Mai multe restrictii de trafic vor fi impuse sambata in Bucuresti, in contextul funeraliilor fostului suveran Mihai I. Potrivit unui comunicat transmis Agerpres de Brigada Rutiera, sambata, traficul rutier va fi restrictionat dupa cum urmeaza:Citeste si: Caz REVOLTATOR Un batran de 93 de ani…