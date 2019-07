Castelul Peleş, pericol pentru turişti. Casa Regală, amendată de primăria Sinaia Blocajul aparut intre statul roman si mostenitorii legali a schimbat fata castelului, tinut de improvizatii de scandura si tabla, scrie observator.tv. O parte din acoperis si un balcon, distruse de infiltratii, sunt protejate de plase de sarma pentru ca nu cumva bucati din ele sa cada peste turisti. Barne din lemn sustin peretele de pe terasa, in pericol sa se prabuseasca. Finisajele din lemn, pe alocuri putrezite, n-au mai fost vopsite de zeci de ani, iar din sculpturile exterioare lipsesc bucati intregi. Este imaginea dezolanta a Castelului Peles, care are nevoie de reparatii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

