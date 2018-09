Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni s-au adunat intr-o piata din orașul spaniol Barcelona ca sa participe la traditionalul festival La Merce, in cadrul caruia are loc singura competitie din lume la construirea turnurilor umane.

- Barcelona a avut un debut de senzație in Champions League, 4-0 cu PSV. Deși abia a inceput noul sezon, conducerea clubului lucreaza deja la echipamentul pentru 2019-2020! Cotidianul catalan Sport a dezvaluit cum ar putea arata echipamentul Barcelonei in sezonul viitor, cand Nike pregatește o adevarata…

- Un milion de oameni au cerut marți la Barcelona independența Cataloniei și eliberarea separatiștilor aflați in arest. Diada, Ziua Provinciei, a fost marcata și anul acesta de mesajele pentru separarea de Spania.

- Formatia FC Barcelona a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 8-2, echipa Huesca, intr-un meci din etapa a treia a campionatului Spaniei, in care oaspetii au condus cu 1-0, potrivit News.ro.

- Doisprezece suporteri ai echipei ecuadoriene Barcelona SC au murit intr-un accident rutier produs, duminica, in timp ce se intorceau de la un meci de prim esalon disputat la Cuenca, relateaza AFP.

- Guvernul spaniol a inceput miercuri negocieri cu Guvernul regional separatist din Catalonia - pentru prima oara in sapte ani -, insa pozitiile lor raman diametral opuse, in pofida acestui semn de destindere, relateaza AFP, preluata de news.roCele doua delegatii s-au intalnit la sediul Guvernului…

- Concret, Carles Puigdemont, in prezent aflat in Germania, si alti lideri catalani - printre care patru membri ai executivului, Antoni Comin, Lluis Puig i Gordi, Meritxell Serret (aflati in exil in Belgia) si Clara Ponsati, care traieste in Scotia - sunt asadar liberi sa se deplaseze in strainatate…

- Un eveniment cu o veche traditie si cu o semnificatie speciala pentru Posta Romana, Marsul Factorilor Postali, va avea loc in acest an la Alba Iulia. Competitia profesional-sportiva a debutat in anul 1977, la Bucuresti, si aliniaza la start, an de an, angajatii Postei Romanei. Ajunsa la cea de-a 39-a…