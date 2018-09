Stiri pe aceeasi tema

- Muncitorii Societații de Drumuri Municipale au desenat cateva linii pe asfalt pentru a marca pista de biciclete in locul unde a existat cel mai bun traseu destinat bicicliștilor din oraș, care era separat printr-o bordura de trotuar și putea fi folosit fara probleme de bicicliști. …

- Centura de ocolire a municipiului Timișoara este una dintre cele mai mari dorințe ale locuitorilor urbei de pe Bega, in condițiile in care traficul a devenit infernal din cauza managementului defectuos al lui Robu. Prost semaforizate, bulevardele orașului sunt sufocate in orele de varf, iar asta se…

- Situatie incredibila cu stadionul din Targu Jiu. Constructia de 22 de milioane de euro, care trebuia inaugurata de mai bine de un an, nu poate suferi ultimele lucrari de reabilitare. Motivul? Nu sunt bani!

- Fosta cladire a Bazarului din centrul Buzaului va fi amenajata si compartimentata pentru a deveni al doilea sediul al Primariei Buzau. Lucrarile ar urma sa inceapa anul acesta si vor dura pana anul viitor. In cladirea din capatul strazii Cuza Voda vor fi mutate mai multe compartimente ale Primariei.

- Ministerul Apararii Nationale, Mihai Fifor a vizat la inceputul lunii iunie sediul Comandamentului Flotei, aflat in reparatii. Cladirea care are o vechime de aproximativ 140 de ani se afla in reabilitare si deoarece lucrarile nu au fost finalizate, la manifestarile dedicate Zilei Marinei Romane, cladirea…

- Cladirea uneia dintre cele mai vechi scoli din Hunedoara va intra in reabilitare. Lucrarile sunt estimate la aproape 3,5 milioane de lei, iar proiectul este finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala.

- Nu au voie sa intre cand vor in garajele pentru care platesc impozit. Este situația absurda in care se regasesc cațiva timișoreni care locuiesc in centrul istoric al orașului și care sunt obligați sa dea ture cu mașinile in cautarea unui loc de parcare, de 5 ani, deși au parcare fix sub bloc și platesc…

- Peste 30 de persoane s-au plimbat, vineri seara, pe trei treceri de pietoni din centrul Timișoarei, in incercarea de a bloca circulația, in semn de protest fața de modificarea Codului Penal, transmite corespondentul Mediafax.Dupa Brașov, Cluj și București, și la Timișoara a fost organizat…