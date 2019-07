Castel de gheață în plină vară în Finlanda Daca v-ați saturat de canicula exista un loc in Finlanda unde tot anul temperatura este de minus 5 grade. Este vorba de Castelul de Zapada din orașelul Kami. Complexul de 400 de metri patrați este un centru de distracții unde se afla și un bar de gheața. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

