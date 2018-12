Castanele, aliatul digestiei uşoare de sărbători Daca mesele de Craciun v-au dat peste cap stomacul si digestia nu mai functioneaza asa cum trebuie, mancati o portie de castane coapte! Pe langa gustul lor absolut delicios, va veti bucura si de o ameliorare a simptomelor la nivel digestiv. Aceste fructe lemnoase sunt ideale dupa mesele copioase, deoarece au putine calorii, multe fibre, minerale si vitamine, care regleaza tranzitul intestinal , dar au grija sa va redea si doza de energie. Castanele sunt o gustare excelenta in sezonul rece si, mai ales, dupa mesele calorice de sarbatori, deoarece contin multe fibre, proteine , vitamine, minerale… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

