CASSIUS lansează albumul „Dreems” Implinind 20 de ani de la lansarea materialului de debut, cunoscutul duo francez, Cassius (Philippe “Zdar” Cerboneschi și Hubert “Boom Bass” Blanc-Francard), lanseaza cel de-al cincilea album – „Dreems”. „Dreems” este o forma de a celebra și onora munca și incredibilul talent al lui Philippe “Zdar” Cerboneschi, a carui trecere in neființa a surprins pe toata lumea și a reprezentat o regretabila pierdere pentru muzica internaționala. Albumul evoca un aer nostalgic și amintește de inceputurile proiectului Cassius. Energia aparte și spontaneitatea acestui album, dar și numeroasele colaborari cu alți… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

