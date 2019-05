Stiri pe aceeasi tema

- Campionatului Național Women Rally 2019 are loc la Alba Iulia, in acest weekend. Pe lista de start se afla 37 de mașini și 53 ... The post LIVE VIDEO: Start in Campionatul Național Women Rally 2019 – Alba Iulia. 37 de masini la startul primei etape appeared first on Ziarul Unirea .

- Eleganța, perseverența și pasiune: trei cuvinte cheie pe care le vom putea descoperi weekendul acesta la etapa de debut a Campionatului Național Women Rally 2019, care va avea loc la Alba Iulia pe 10-12 mai. Pe lista de start se afla 37 de mașini și 53 de participante din toata țara, dovada a faptului…

- Premiul cel mare, un autoturism Dacia Logan, a fost revendicat de catre doamna Juverdeanu Mariana, din Iasi, care a achizitionat Franzela alba, feliata de 500 grame de la un magazin din cartierul Dacia, in Joia Mare. "Nu mi-a venit sa cred ca am castigat premiul. Nici acum nu realizez ca voi pleca acasa…

- Un inginer roman a devenit celebru dupa ce a reusit sa realizeze primul automobil cu profil aerodinamic din lume. Cu toate acestea, Aurel Persu nu a vandut brevetul concernelor americane General Motors si Ford, fiindca acesti giganti din industria auto nu si-au luat angajamentul de a produce in serie…

- In Romania au fost aduse un milion de mașini second-hand in ultimii doi ani, 79% dintre ele fiind mai vechi de opt ani. In acest context, sunt cerute masuri radicale și schimbari ale regulamentului. Parcul auto național a ajuns la peste 8,1 milioane vehicule, cu trei milioane mai multe decat acum zece…

- ANAF scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor Publice…

- Șapte camioane, care nu erau echipate cu anvelope de iarna, au derapat noaptea trecuta pe soseaua Chișinau-Leușeni. Din aceasta cauza, zeci de masini au ramas blocate, iar traficul a fost dificil. Unele camioane au ajuns in șanț și au fost tractate de autospeciale.

