- Doi tineri din județul Mureș sunt anchetați de polițiștii bistrițeni pentru comiterea unei inșelaciuni, dupa ce au achiziționat de la un tanar din Bistrița un ATV, pe care nu l-au mai platit. Ca sa fie credibili, cei doi s-au prezentat bistrițeanului ca fiind administratorii unei firme și i-au aratat…

- Un barbat din Archiud, impreuna cu fiul sau au fost reținuți pentru 24 de ore, joi, și sunt cercetați de polițiști, dupa ce in luna iulie i-ar fi administrat o bataie sora cu moartea unui consatean. Unul dintre agresori, deși a fost dus vineri in fața instanței cu propunere de arestare preventiva, a…

- Un tanar din Bistrița a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce l-a ușurat pe un concetațean de mai multe bijuterii din aur, in valoare de cateva mii de lei. Hoțul a profitat de faptul ca o fereastra a locuinței pagubitului era deschisa, astfel ca nu a stat mult pe ganduri și a intrat. Prejudiciul a…

- Trei tineri din București au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii bistrițeni și risca sa ajunga dupa gratii, din cauza ca au sechestrat o tanara intr-o camera de hotel din Bistrița și au obligat-o sa se prostitueze. Pe langa tanara sechestrata, polițiștii au mai gasit inca 3 fete. Trei bucureșteni,…

- O adolescenta de 14 ani le-a dat emoții parinților sai dupa ce a disparut miercuri de la domiciliu. Polițiștii au descoperit-o pe fata in județul Suceava, la domiciliul unui tanar in varsta de 21 de ani. Un alt minor, in varsta de 15 ani, disparut in urma cu 4 luni, a fost gasit și el. Joi, in jurul…

- O tanara din Columbia, cercetata de polițiștii bistrițeni intr-un dosar de inșelaciune și data in consemn la frontiere, a fost prinsa in Vama Giurgiu. Columbianca este suspectata ca ar fi inșelat-o pe angajata unei case de amanet din Bistrița și a reușit sa sustraga 3.600 de dolari. O tanara in varsta…

- Un barbat din județul Bacau, urmarit național pentru tentativa de omor, a fost descoperit de polițiști, luni, in comuna Dumitra. Tribunalul Bacau a emis pe numele acestuia, luna trecuta, un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Un bacauan in varsta de 33 de ani, dat in urmarire naționala,…

- Un tanar din Viișoara – Bistrița a fost reținut, luni, de polițiști pentru comiterea unei inșelaciuni. Acesta le-a convins pe doua femei din Valcea, in urma cu mai bine de un an, sa ii vanda peste 200 de oi, contra 28.000 de euro, bani pe care nu i-a mai achitat vreodata. Polițiștii Biroului de Investigații…