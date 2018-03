Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata israeliana Netta, cu piesa ei 'Toy', este marea favorita pentru a castiga editia Eurovision de anul acesta, potrivit caselor de pariuri, relateaza marti agentia spaniola EFE. Cu mai putin de doua luni inainte de concursul european de muzica, casele de pariuri o au ca…

- Cu mai putin de doua luni inainte de concursul european de muzica, casele de pariuri o au ca favorita pe cantareata israeliana: dupa ce si-a facut o intrare timida in primii zece, ea a urcat vertiginos pe primul loc, urmata in preferinte de cehul Mikolas Josef, cu 'Lie to Me' si de reprezentanta…

- Piesa "Toy" a interpretei din Israel, Netta, ar putea fi marea caștigatoare a Eurovisionului din acest an, potrivit bookmakerilor. Piesa care va reprezenta Israelul ocupa primul loc in lista favoriților, scrie unian.net.

- Casele de pariuri au prezis ciștigatorul probabil al concursului „Eurovision Song Contest 2018”, care va avea loc intre 8 și 12 mai la Lisabona, Portugalia. Potrivit acestora, concursul va fi ciștigat, cel mai probabil, de Estonia, cu piesa „La Forza” de Elina Neceaeva. Al doilea loc este prognozat…

- Vremea mega hitului Despacito a trecut. O alta super-piesa ii amenința supremația celei mai tari piese din istorie, iar vestea buna este ca are aceeași rețeta a succesului. Ritmurile latino nu lipsesc, iar piesa i-a cucerit definitiv pe amatorii acestui gen muzical.

- “My own way” este o piesa inregistrata de Amy Winehouse pe cand cantareața avea doar 17 ani și a fost lansata online de un producator londonez pe nume Gil Cang. Producatorul declara ca a scris cantecul impreuna cu James McMillan și a incarcat piesa pe YouTube. Piesa a fost inregistrata inainte ca Amy…

- Cea mai noua piesa marca Imagine Dragons a fost lansata și este super romantica. Ca tot e luna iubirii, se pare ca baieții de la Imagine dragons s-au gandit sa ne faca sa iubim un pic mai mult pe piesa lor

- Formatia "The Humans" este marea castigatoare a selectiei nationale a Eurovisionului, care va reprezenta Romania la Lisabona. Chiar daca votul a fost venit din partea publicului, la fel ca in fiecare an, un nou scandal a izbucnit dupa aflarea castigatorului.

- Iti place sau nu muzica lor, trebuie sa recunostem ca, Culita Sterp si Carmen de la Salciua reprezinta idealul multor cupluri de tineri din ziua de azi. Povestea lor de dragoste impresioneaza pe toata lumea. Sunt tineri, frumosi, talentati, apreciati si iubiti, si mai mult decat orice se iubesc foarte…

- Desemnați, prin televot, castigatorii Selectiei Nationale Eurovision 2018 sunt The HUMANS, cu piesa „Goodbye”. Ei vor reprezenta Romania in concursul Eurovision de la Lisabona. Piesa va intra in competitie in cea de-a doua semifinala, pe 10 mai. Finala are loc pe 12 mai. Piesa „Goodbye” a primit 3277…

- Astra - Dinamo, decisiv pentru calificarea "cainilor" in play-off, a inceput sa fie suspectat de microbiști dupa ce Edward Iordanescu a lasat de ințeles ca ar putea baga echipa a doua, intr-un interviu pentru cititorii GSP.ro. Dupa afirmațiile antrenorului giurgiuvean, mulți pariori au mizat sume uriașe…

- Duminica, 25 februarie, are loc finala pe țara la Eurovision. Dintre cei 15 participanți, telespectatorii din Romania vor alege exclusiv prin votul lor doar unul singur și il vor trimite in Portugalia. Cine are cele mai mari șanse? Conform Betano.com , Feli este principala favorita, ea adunand peste…

- Rafael il acuza pe Tiri ca a plagiat piesa din Finala Eurovision Romania 2018 . Mai exact, Tiri este acuzat ca o treime din piesa cu care intra duminica in Finala Eurovision Romania 2018 reprezinta o balada a compozitorului roman Ciprian Porumbescu. „Deșert de sentimente” este motiv de cearta intre…

- Casele de pariuri sportive din Romania urmeaza rețeta de succes a bookmakerilor de „afara” și au an de an profituri considerabile. Cea mai mare parte din venituri e asigurata de marja de profit pe care operatorii o rețin din fiecare pariu. Completarea vine din „cotizațiile” pariorilor, adica din banii…

- Cantarețul Mihai Traistariu este acuzat de fapte grave. Mihai Traistariu s-a inscris la Eurovision Romania 2018 cu o alta piesa decat cea care fusese compusa de o echipa special pentru cantareț."Pana in momentul lansarii pe YouTube a piesei pentru Eurovision 2018, echipa de compozitori credea…

- Colaborarea anului 2018. Vescan lanseaza cea de-a doua piesa de pe albumul #MuzicaSauNebunie, „Ca doi necunoscuți” feat Raluka. La cateva ore de la lansare piesa a facut deja peste 100 de mii de vizualizari si se afla pe locul 5 in topul celor mai populare videoclipuri pe Youtube. Un succes garantat!…

- Mihai Traistariu a fost dat in judecata, dupa ce s-a inscris la Eurovision Romania 2018 cu o alta piesa decat cea care fusese compusa de o echipa special pentru cantareț. Avocații au luat deja masuri și au adunat probele necesare. „Pana in momentul lansarii pe YouTube a piesei pentru Eurovision 2018,…

- „Despacito”, hitul care a avut un succes nebun in toata lumea, este pe cale sa fie devansat de o alta melodie latino. Artiștii care l-au lansat nu sunt extrem de cunoscuți, dar asta se va schimba in curand, videoclipul piesei adunand deja peste 100 de milioane de vizualizari intr-un timp foarte scurt.…

- Premiera muzicala de la moldoveanca Olga Verbitchi! Interpreta a lansat recent o superba melodie in colaborare cu Dj Sava din Romania. Piesa se numeste „Coco Bongo” si te duce cu gindul la zilele de vara si timpul liber din Mexic. Melodia vine la pachet si cu un videoclip incendiar, care, in mai putin…

- Shakira si Maluma au lansat videoclipul piesei ''Trap'', care a strans deja pe Spotify peste 14 milioane de vizualizari. Cantecul face parte din noul album al artistei columbiene - ''El Dorado'', care i-a adus o nominalizare la premiile Grammy din aceasta duminica, la categoria cel mai bun album de…

- Constantin Cobalean, tinarul campion și antrenor la lupte libere din Calarași, va participa și in acest an la ”Eurovision 2018”. Piesa pe care o va interpreta se numește ”Numai tu”. [caption id="attachment_35546" align="alignleft" width="300"] Constantin Cobilean[/caption] Atat versurile, cat și muzica…

- “Despacito”, piesa interpretata de Luis Fonsi și Daddy Yankee a fost, fara indoiala, piesa favorita a anului 2017, insa, cu toate acestea, nu a caștigat niciun premiu Grammy, iar reacția artistului nu s-a lasat mult așteptata. “Despacito” a reuși performața de a domina toate topurile importante din…

- Piesa, o versiune în limba rusa a melodiei "La cârciuma de la drum", promoveaza un mesaj de prietenie. Reprezentanții celor trei țari care au participat la crearea videoclipului se prind în final într-un dans plin de foc și pasiune. Filmarile au fost realizate la București…

- Piesa care va reprezenta tara noastra la Eurovision 2018 va intra in competitie in cea de-a doua semifinala, pe 10 mai. Concursul va avea loc in capitala Portugaliei. Ordinea a fost stabilita luni, prin tragere la sorți, la sediul Primariei din Lisabona.

- Simona Halep și daneza Caroline Wozniacki se intalnesc in finala Australian Open 2018, iar miza este imensa! Caștigatoarea de la Melbourne va fi de luni pe locul 1 WTA și va incasa nu mai puțin de 3,2 milioane de dolari americani. Specialiștii o vedeau inițial favorita de Caroline Wozniacki, dar intre…

- Cu peste 1 000 000 000 de vizualizari pe YouTube și aproape 23 de milioane de cautari pe platforma Shazam, piesa „Wake Me Up“ a suedezului Avicii este cea mai cautata melodie din toate timpurile. Deși a fost lansata in 2013, piesa este inca in topul preferințelor ascultatorilor și face parte aproape…

- Simona Halep, favorita la casele de pariuri in finala cu Caroline Wozniacki. Vezi ce cota are Simo la victorie. Privita cu circumspecție, la debutul turneului de la Melbourne, Simona Halep a crescut, meci de meci, in ochii specialiștilor in tenis. Astfel, dupa ”semifinala eroica” impotriva lui Kerber,…

- Simona Halep s-a calificat astazi in cea de-a treia finala de Grand Slam a carierei. Romanca a invins-o in semifinalele de la Australian Open pe Angelique Kerber, scor 6-3, 4-6, 9-7, dupa un meci de-a dreptul dramatic si epuizant. In finala, Halep se va duela cu daneza Caroline Wozniacki, care a trecut…

- Fanii Carla’s Dreams au dat refresh dupa refresh pe YouTube pentru a sarbatorii alaturi de favoriții lor 6 ani de activitate cu o piesa noua. Piesa se numește “413” iar videoclipul oficial a strans in doar cateva ore de la lansare aproape 300 de mii de vizualizari. Este pe locul #4 in TRENDING pe YouTube-ul romanesc.…

- Formatia BCM U Pitesti a suferit un esec cu adevarat rusinos . Echipa din Pitesti a fost depasita de echipa din Banie, asta la capatul unei partied in care oltenii s-au distrat cu echipa de un million de euro a Primariei Pitesti. Oltenii au cam facut ce au vrut cu pitestenii, echilibru fiind…

- The Motans si Delia, „Weekend” – piesa anului 2017, The Motans și INNA – „Nota de plata” – locul 1 pe radio și TV in Romania, ANTONIA feat. Connect-R – locul 1 in Trending pe YouTube cu piesa „Adio”. Anul 2017 a fost unul plin de reușite pentru artiștii Global Records și piesele lansate de […] The post…

- Smiley și Feli au realizat un duet emoționant pentru piesa “Vals”. Cei doi colaboreaza de ceva timp impreuna și se ințeleg de minune. „Vals” face parte din cele mai recent album semnat Smiley –„Confesiune”, lansat in anul aniversar #Smiley10, si a strans peste 18 milioane de vizualizari pe YouTube pana…

- Florin Ristei , solistul trupei FreeStay, iși spune povestea vieții prin intermediul celei mai recente piese lansate, „Daca sunt lup”. „«Daca sunt lup» este povestea vieții mele. Cu toții avem acea piesa in care ne regasim, iar eu sunt cu totul aici. Imi place dragostea, dar aia frumoasa, in care ești…

- "Echame la culpa", clipul celui mai recent succes al portoricanului Luis Fonsi cantat impreuna cu artista americana Demi Lovato, a strans peste 500 de milioane de vizualizari pe YouTube, potrivit companiei sale discografice, Universal Music, citata vineri de EFE. La doua luni de la lansare,…

- Ioana Ignat incepe in forta si anul 2018 cu un show live care va fi memorabil pe 11 ianuarie la Hard Rock Cafe Bucuresti, unde a pregatit publicului si o surpriza muzicala: urmatorul single in avanpremiera. La fel s-a intamplat si in 2017, anul artistei, anul cu zeci de milioane de vizualizari pe YouTube…

- AUSTRALIAN OPEN 2018. Toate agentiile o considera pe Garbine Muguruza drept jucatoarea cu cele mai mari sanse de a triumfa la Melbourne, desi aceasta se afla abia pe locul 3 in lume, dupa Simona Halep si Caroline Wozniacki.Mai mult decat atat, a doua favorita este jucatoarea ceha Karolina…

- Pentru fostul concurent al celebrei competitii muzicale, Eurovisionul a devenit un sport in sine. Iata ce melodie a pregatit pentru anul acesta. Odata intrat in hora Eurovisionului, Mihai Traistariu e de neoprit! Dupa o prima „runda” soldata cu succes, cand piesa „Tornero” a devenit megahit in spatiul…

- Irina Tarasiuc stie cum sa-si surprinda placut fanii si chiar sa-i emotioneze pina la lacrimi. Interpreta a lansat ieri, 27 decembrie, o piesa insotita de un videoclip, care, in mai putin de 24 de ore, a adunat aproape 1000 de vizualizari pe YouTube. Melodia este dedicata parintilor ei, in fata carora…

- FCSB campioana, Gnohere golgeter! Aceasta este combinația pe care mizeaza casele de pariuri in 2018, oferind vicecampioanei și "Bizonului" cele mai mici cote pentru indeplinirea obiectivelor. Echipa lui Dica termina anul pe locul 2 in Liga 1, la doua puncte de CFR Cluj, dar casele de pariuri merg…

- Videoclipul celei mai recente piese a lui Carmen Șerban, care a fost filmat in biblioteca UMF „Carol Davila”, scrie click.ro. Observația a fost facuta de Daniel Cirstoveanu, fiul medicului Catalin Cirstoveanu, care i-a transmis urmatorul mesaj plin de revolta, unui alt doctor, Vasi Radulescu:…

- Imediat dupa ce am ascultat Camila Cabello – Havana la #earcandy, am dat peste ceva pe YouTube care ne-a lasat cu gura cascata. E vorba despre un remix facut de un internaut in care piesa este cantata de președintel american Donald Trump. Am difuzat și noi o parte din reinterpretarea Havana la Virgin…