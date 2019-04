Case speciale pentru familiile cu copii, în supermarketuri In zona acestor case de marcat nu vor putea fi expuse dulciuri sau alte alimente nesanatoase, astfel incat copiii sa nu-și mai bata parinții la cap sa le cumpere dulciuri. Inițiatorii spun ca masura ar combate obezitatea infantila. Citeste mai departe pe DC Business. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

