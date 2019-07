Case ridicate cu bani din prostituția propriilor copii Doi romani, ambii in varsta de 39 de ani, și-au dus copiii minori in Germania, la Berlin, și i-au obligat sa cerșeasca și sa se prostitueze pentru a-și ajuta familiile din Romania. Polițiștii germani au intrat pe fir, iar acum cei doi proxeneți sunt judecați pentru abuz sexual asupra minorilor și neglijența, relateaza portalul german bz-berlin.de. CITEȘTE ARTICOLUL INTEGRAL PE STIRIDIASPORA.RO Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

