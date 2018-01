Case, lege incendiu. Amenzi usturătoare în proiectul legislativ Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare astfel incat sistemele de alimentare de oriunde din țara sa corespunda normelor de combatere și stingere a incendiilor. Noile masuri vor fi urmarite de primarii din fiecare localitate, pentru a fi duse la indeplinire, scrie legestart.ro. Proiectul prevede și sancțiunile pentru cazurile in care hidranții sunt distruși sau deteriorați: "Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei urmatoarele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Toți cei care locuiesc la casa in Romania vor trebuie sa dețina hidranți sau sisteme adecvate pentru intervenții in caz de incendiu, potrivit proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii la sfarșitul lunii decembrie.Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006…

- Recent, in Monitorul Oficial a aparut Legea preventiei care, in viziunea legiuitorului, este un act normativ pentru prevenirea savarsirii de contraventii. Fata de proiectul initial supus dezbaterii publice, forma finala adoptata nu mai enumera contraventiile aflate in sfera legii. Acestea urmeaza sa…

- Romania nu a transpus directiva europeana MiFID II, care reglementeaza operatiunile cu diferite tipuri de instrumente financiare, proiectul legii fiind in faza finala de aprobare la Guvern, iar ulterior va parcurge procedura legislativa in cadrul Parlamentului. "Transpunerea in legislatia…

- Potrivit Hotararii de Guvern nr. 846/2017, salariul minim brut pe economie s-a majorat la 1.900 de lei pe luna, de la 1 ianuarie 2018, conform Hotnews. „Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata, suma stabilita in bani care nu include sporuri și alte…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale, informeaza Mediafax. Proiectul a fost pus in accord…

- Proiectul de lege ce prevede recunoașterea de catre Chișinau a actelor de stare civila emise de organele competente din regiunea transnistreana a fost votat in lectura finala, comunica NOI.md. Inițiativa a fost elaborata de un grup de deputați ai PSRM, PD și PPEM și prevede completarea Legii privind…

- La articolul 23 s-a introdus un nou alineat, cu urmatorul cuprins: "Judecatorii si procurorii stagiari nu au dreptul sa dispuna masuri privative sau restrictive de libertate". Amendamentul a apartinut PSD, potrivit agerpres.ro. Comisia parlamentara a reluat, luni, dezbaterile privind amendarea…

- Unitatile din categoria cluburi, restaurante sau hoteluri vor fi amendate cu pana la 5000 de lei daca nu au autorizatie pentru securitatea la incendiu si isi informeaza clientii despre aceasta situatie. Prevederile sunt incluse intr-un proiect de lege ce ajunge la vot final in Camera Deputaților. Proiectul…

- Legea de aprobare a OUG privind plata defalcata a TVA sau split TVA, a fost adoptata de Camera Deputatilor. Potrivit RomaniaTV.net, fata de varianta venita de la Guvern, legea a fost modificata in Parlament, in special la Camera Deputatilor. In Camera Deputatilor, legea a fost adoptata cu 163 de voturi…

- Din totalul de 505 sanctiuni aplicate de ITM Bihor in noiembrie 2017, 50% (255) au fost sanctiuni in domeniul sanatate si securitate in munca (SSM) si 50% (250) au fost sanctiuni in domeniul relatiilor de munca (RM). In domeniul sanatate si securitate in munca, la ITM Bihor figureaza…

- Plenul Senatul a armonizat luni cu decizia CCR propunerea legislativa prin care se stabileste ca referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei are loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale,…

- Proiectul de OUG prevede modificarea Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, astfel incat sa fie reincriminata penal fapta angajatorior de a nu plati contribuțiile sociale ale angajaților: ”Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 6 ani nereținerea…

- BNeplata catre buget, cu intentie, a impozitelor si contributiilor supuse regimului de retinere, sau incasare si plata, sau virare, va fi incriminata ca fapta de evaziune fiscala si pedepsita cu inchisoare de la un an la sase ani, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta publicat de Ministerul…

- Camera Deputaților a adoptat mult așteptata Lege a prevenirii, promisa și asumata de Liviu Dragnea inca din campania electorala. Principalul scop al acestei legi este ca instituțiile de control sa previna producerea infracțiunilor economice și nu sa aplice amenzi indiferent de situația gasita.Camera…

- Comisiile de buget si juridica reunite ale Camerei Deputatilor au decis, luni, modificarea Legii prevenirii savarsirii de contraventii, astfel incat regimul contraventiilor care intra sub incidenta acestui act normativ va fi stabilit prin Hotarare de Guvern."S-a decis ca acest corp al legii…

- O inițiativa legislativa care prevede recunoașterea de catre Chișinau actelor de stare civila emise de organele competente din regiunea transnistreana a fost votata astazi in prima lectura, noteaza Noi.md. Proiectul de lege a fost elaborat de un grup de deputați ai PSRM, PD și PPEM, și prevede completarea…

- Întreprinderile de stat și cele municipale vor fi reorganizate sau lichidate în termen de doi ani, potrivit Legii cu privire la întreprinderea de stat si întreprinderea municipala, care a fost adoptata astazi în lectura finala de catre Parlament, transmite MOLDPRES.…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetațenilor romani in strainatate, care prevede o serie de modificari legislative privind creșterea valabilitații pașaportului simplu…

- Angajatorii sunt obligati sa negocieze cu angajatii, in perioada 20 noiembrie - 20 decembrie, noile contracte de munca privind mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat, potrivit OUG 82/2017, adoptata miercuri de Guvern. Patronii care nu initiaza negocierea vor fi sanctionati potrivit…

- Confederațiile sindicale din Romania vor sesiza miercuri Avocatul Poporului in legatura cu actul normativ adoptat de Guvern privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, conform unei informari de presa a Blocului Național Sindical (BNS). "Miercuri, 15.11.2017,…

- Camera de Comerț Romano-Germana anunța ca „a luat la cunoștina cu mare ingrijorare” publicarea in Monitorul Oficial a modificarilor din Codul Fiscal, anunțate de Guvern, care urmeaza sa intre in vigoare la inceputul anului 2018.

- Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227 2015 privind Codul fiscal a fost publicata astazi in Monitorul Oficial.In urma cu doua zile, Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Codului fiscal a fost adoptata in sedinta de Guvern. Noile prevederi fiscale au fost criticate si…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea legii care da jandarmilor dreptul de a deține arme tranchilizante. Noile dotari vor putea fi folosite pentru a apara persoanele de pericolul reprezentat de animalele salbatice. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, decretul…

- Aproximativ cinci de persoane, membri ai unor sindicate afiliate Blocului National Sindical (BNS), dar si reprezentanti ai sindicatului din cadrul societatii care asigura transportul public in municipiul Ploiesti au participat, joi seara, la o actiune de protest fata de cele mai recente masuri adoptate…

- Ce vor face patronii cu salariile din 2018 dupa revolutia fiscala adoptata azi? E greu de spus. Se iau in calcul mentinerea lor, reducerea acestora, in unele sectoare, dar si concedieri in masa. Unii antreprenori nu exclud sa isi mute firmele in Bulgaria, unde sunt taxe si impozite mai mici.

- Documente atasate: Modificarea Codului Fiscal de la 1 ianuarie 2018. Ce prevede PROIECTUL GUVERNULUI Ministrul Finantelor, Ionut Misa, prezinta modificarile avute in vedere in Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal: Reducerea impozitului…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat, miercuri, in Piața Victoriei pentru a protesta fața de proiectul de modificare a Codului fiscal prin care ar urma sa fie transferate contribuțiile de la angajator la angajat. Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Pe agenda ședinței Executivului…

- In urma cu zece zile, ministrul Finantelor, Ionut Misa, a prezentat in Guvern noile masuri fiscale privind impozitarea salariilor, anuntand ca angajatorii vor plati o "contributie asiguratoare pentru munca" de 2,25%, care va acoperi riscurile de somaj, accidente, concediu medical, creante salariale.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti o lege referitoare la majorari salariale pentru anumite categorii de personal platit din fonduri publice.Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 56/2017 privind…

- Antreprenorii reuniti in Asociatia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania (RGDA) se opun mutarii contributiilor sociale de la angajator la angajat si altor masuri fiscale anuntate de Guvern pentru anul 2018, reclamand ca acestea vor aduce cheltuieli suplimentare pentru o mare parte dintre cei 6.000…

- Proiectul de lege prin care era prevazuta interdictia expresa pentru condamnatii penal de a candida pentru functi de presedinte al Romaniei a primit un raport de respingere, luni, 30 octombrie, in Comisia juridica a Senatului. Proiectul a fost inițiat de 24 de parlamentari USR și PNL și prevede tocmai…

- Senatul ar putea dezbate și vota, luni, propunerea legislativa pentru completarea Legii 19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presa AGERPRES, prin care se propune demiterea directorului general in cazul respingerii de catre Parlament a Raportului anual de activitate al…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului Afacerilor Interne privind situatia centralizata a cladirilor care sunt necorespunzatoare din punct de vedere al conditiilor de detentie. Actul normativ are ca obiect, printre altele, reglementarea situatiei…

- Parintii care nu-si vaccineaza copiii risca amenzi uriase, de pâna la 10.000 de lei. Desi este în continuare contestata inclusiv de unii medici, Legea vaccinarii obligatorii a fost adoptata de plenul Senatului, urmând ca forul decizional sa fie Camera Deputatilor. Termenul…

- Pana in septembrie, suma de plata era de doar 50% din salariu. La dezbaterile din Parlament, Comisia pentru buget din Senat a propus amanarea introducerii acestei obligații și pastrarea pana la 1 aprilie 2018 a formei actuale a Legii 228/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor…

- Bugetul pe 2017 al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) va crește, dupa rectificarea aprobata de catre Guvern, cu aproape 3%, pana la 60,598 milioane de lei, de la 58,841 milioane de lei, cat se prevazuse la inceputul anului, se arata in proiectul de act normativ, publicat spre dezbatere…

- 1. La data de 17.XI.2016, prin adresa nr.68/86950, Ministerul Justiției a inaintat CSM, spre avizare, proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare. a se vedeahttps://www.senat.ro/legis/PDF/2017/17L015SM.pdf…

- Senatul, in ședința plenului de luni, 16 octombrie, a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea OUG 46/2017 referitoare la voucherele de vacanța in forma adoptata de Guvern. Astfel, autoritațile publice locale și centrale vor acorda angajaților din sistemul public central sau local, pentru perioada…

- Proiectul are ca obiect de reglementare completarea Legii 152/2017 in scopul instituirii unor reglementari privind eliminarea discrepantelor salariale si in ceea ce priveste stabilirea salariilor lunare ale politistilor si personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne si unitatile/ institutiile/…

- Executivul a aprobat, in sedinta de joi, 5 octombrie, Hotararea privind acordarea de ajutor financiar organizațiilor de producatori si altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor si legumelor. Actul normativ creeaza cadrul legal pentru acordarea de ajutor financiar organizațiilor…