9 localitați din Maramureș se afla sub incidența unei avertizari COD PORTOCALIU din 19-06-2019 ora 15:50 pana la : 19-06-2019 ora 16:30. Este vorba despre Sighetu Marmației, Ocna Șugatag, Budești, Giulești, Calinești, Sapanța, Remeți, Desești, Campulung la Tisa; Se vor semnala : averse torențiale care…

Alerta de ultima ora in Vișeu de Sus, Vișeu de Jos, Ieud, Botiza, Petrova,Sighetu Marmației si alte zone. Grindina,ploi torentiale,vijelie si inundatii pe rauri din judetul Maramures

- Alerta de furtuna la Sighetu Marmatiei, Sarasau și Campulung la Tisa. Grindina , ploi torențiale și vijelie Cod portocaliu Valabil pana la ora 14:00 In zona : Județul Maramures: Sighetu Marmației, Campulung la Tisa, Sarasau; Se vor semnala : ploi torentiale care vor depasi 35 … 40 l/mp, frecvente descarcari…

- Vineri, 14 iunie, un copil a disparut in apele de la Balastiera din Campulung la Tisa. Cel disparut este un baiat de 11 ani. La locul dispariției au ajuns pompierii militari de la Sighetu Marmației, dar și un echipaj de scafandrii de la ISU MM. Vom reveni cu detalii! Source

- In urma cu puțin timp a fost emisa o avertizare Cod portocaliu valabila de la : 28-05-2019 ora 19:30 pana la : 28-05-2019 ora 20:10. In Județul Maramures vor fi afectate urmatoarele localitați: Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Moisei, Barsana, Rona de Sus, Bocicoiu Mare, Ocna Șugatag, Sacel, Budești,…

- Instituția Prefectului Maramureș a emis o avertizare COD : PORTOCALIU valabila de la : 28-05-2019 ora 18:00 pana la : 28-05-2019 ora 19:00. In zona : Județul Maramures: Seini, Tauții-Magherauș, Cicarlau, Sapanța, Remeți, Campulung la Tisa, Ardusat; Se vor semnala : GRINDINA de dimensiuni medii și posibil…

- Valabil de la : 28-05-2019 ora 16:45 pana la : 28-05-2019 ora 18:00 In zona : Județul Maramures: Baia Mare, Sighetu Marmației, Baia Sprie, Tauții-Magherauș, Barsana, Rona de Sus, Bistra, Bocicoiu Mare, Ocna Șugatag, Budești, Giulești, Calinești, Sapanța, Remeți, Vadu Izei, Desești, Campulung la Tisa,…