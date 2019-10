Stiri pe aceeasi tema

- Chiriile solicitate de proprietari la apartamentele vechi au crescut in prima jumatate din septembrie 2019, insa creșterile sunt mici, de pana in 10%, potrivit Imobiliare.ro. Singura excepție o reprezinta apartamentele cu trei camere din Iași, unde creșterea este semnificativa. Cluj-Napoca este orașul…

- Filmele romanesti s-au aflat in topul preferintelor publicului la TIFF Oradea 2019, au anuntat miercuri organizatorii, intr-un comunicat. Trei titluri autohtone conduc clasamentul celor mai urmarite filme la editia din acest an: La Gomera, Parking si MO. In prima zi de festival, vineri, 6 septembrie,…

- Astfel, preferințele s-au schimbat dinspre apartamanetele cu una sau doua camere catre apartamentele cu trei camere si dinspre apartamentele vechi catre apartamentele noi. „Clujenii în general nu prea cumpara pentru locuire apartamente la 1.700 de euro pe metru patrat. Aceste apartamente…

- Bancnotele de 100 de lei sunt si in acest an in topul preferintelor falsificatorilor de bani. Asta arata datele Centrului tehnico-criminalistic si expertize judiciare al IGP. Totodata, numarul falsurilor puse in circulatie este in continua scadere.

- * Si alti agricultori din alte zone ale tarii se bucura de efectele caldurii: unii proprietari de livezi vor culege prunele gata uscate, numai bune pentru purgatie, niste viticultori se lauda ca vor avea o bogata recolta de stafide pentru cozonaci, iar cativa cultivatori de pepeni s-au pomenit ca din…

- Mii de oameni au dansat și vineri seara la scena Nostalgia de la Untold 2019, una dintre cele mai de succes din tot festivalul. Scena este amplasata in apropiere de Casino și amintește nostalgicilor de vechile discoteci, din anii 1990. Toata lumea a dansat vineri seara și a cantat pe hiturile cumnoscute…

- In sfarsit ai facut pasul: ai cumparat o locuinta (poate prin credit), pe care vrei sa o inchirezi, sau poate esti la un pas de a face asta si vrei sa stii in cat timp ti se va amortiza investitia. Daca nu ai cumparat inca un apartament cu scopul de a-l inchiria, uite ce trebuie sa ai in vedere:Ce…

- Londra, Roma, Bruxelles, Paris si Milano se afla in topul oraselor europene preferate de catre romani in vacanta din aceasta vara, iar rezervarile de bilete de avion s-au majorat cu 13% fata de aceeasi...