- Vremea se va mentine geroasa in Capitala, in urmatoarele zile, iar temporar se vor inregistra precipitatii sub forma de lapovita si ploaie, releva prognoza meteo publicata luni de Administratia...

- Ploile din fiecare primavara activeaza cate o alunecare de teren din judetul Buzau insa autoritatile responsabile sa intervina trec aceste probleme la capitolul „si altele“, invocand de fiecare data lipsa fondurilor necesare ori durata prea mare a procedurilor de licitatie. Dupa problemele din zona…

- In intervalul 18 martie, ora 12.00 – 21 martie, ora 8.00, vremea se va mentine nefaborabila, cu temperaturi maxime de pana la un grad, si cu minime de pana la minus 5 grade, potrivit Agentiei Nationale de Meteorologie. In Bucuresti, duminica, vremea se va raci accentuat si vor fi precipitatii…

- Opt case, intre care doua in pericol de prabusire, sunt afectate din cauza reactivarii unei alunecari de teren produsa in localitatea Scorteni din judetul Prahova, unde pamantul a pornit la vale pe o portiune de aproximativ 100 de metri, in urma ploilor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada in judetul Dambovita, in data de 16.03.2018 s-a reactivat alunecarea de teren Post-ul Familii evacuate in urma unor alunecari de teren, la Valeni Dambovița. Un drum comunal a devenit impracticabil apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Unsprezece gospodarii din localitatea Valeni - Dambovita sunt afectate de alunecari de teren reactivate in urma ploilor din ultimele zile, iar trei familii au fost nevoite sa se mute din locuintele aflate in pericol, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Trei familii din localitatea Valeni Dambovita au fost evacuate la rude, dupa ce o alunecare de teren din comuna le-a pus in pericol casele, se arata intr-un comunicat de presa remis, sambata seara, AGERPRES, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. Potrivit sursei citate,…

- In urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada in judetul Dambovita, vineri, 16 martie, s-a reactivat alunecarea de teren din satul Valeni Dambovita, in punctul Lunca, pe o latime de aproximativ 300 de metri, ce a afectat un numar de 11 gospodarii.

- Unsprezece gospodarii din localitatea Valeni - Dambovita sunt afectate de alunecari de teren reactivate in urma ploilor din ultimele zile, iar trei familii au fost nevoite sa se mute din locuintele aflate in pericol.

- Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate pe DN 10, Buzau-Brasov, din cauza unei alunecari de teren care a afectat partea carosabila. Diferenta de nivel dintre cele doua sensuri este mai mare de 10 centimetri, mai ales ca s-au impus masuri speciale de trafic. ” O alunecare de teren, produsa in…

- Circulatia rutiera pe DN 10 Buzau-Brasov este restrictionata la un singur sens de mers in zona kilometrului 26+800, din cauza unei alunecari de teren, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei...

- Circulatia rutiera pe DN 10 Buzau Brasov este restrictionata la un singur sens de mers in zona kilometrului 26 800, din cauza unei alunecari de teren, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei Prefectului a Judetului Buzau.O alunecare de teren a generat surparea unei portiuni de 10 metri din carosabil,…

- Circulatia rutiera pe DN 10 Buzau-Brasov este restrictionata la un singur sens de mers in zona kilometrului 26+800, din cauza unei alunecari de teren, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei Prefectului a Judetului Buzau. "O alunecare de teren a generat surparea unei portiuni de 10 metri…

- "O alunecare de teren a generat surparea unei portiuni de 10 metri din carosabil, astfel ca, la aceasta ora, se circula doar pe o singura banda, pe sensul dinspre Brasov catre Buzau", a declarat purtatorul de cuvant al Prefecturii Buzau, Gabi Cosma, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate,…

- „Inca se efectueaza lucrari la acest drum. Primul strat a fost turnat, ne-a mai ramas neterminata o portiune de numai 150 de metri. Urmeaza sa se toarne si cel de-al doilea strat, odata cu incalzirea vremii. De curand insa, am avut alunecari de teren in zona. De fapt, primele au avut loc…

- In Croatia este stare de alerta, unde topirea brusca a zapezii a generat alunecari de teren si inundatii de proportii. Cateva case s-au prabusit chiar in timpul unei vizite de lucru a premierului din aceasta tara.

- Ploile torentiale din ultimele zile au provocat inundatii in Romania. 71 de localitati din 15 judete au fost afectate. Circulatia rutiera pe mai multe segmente de drum national a fost deviata din cauza apei acumulate pe carosabil.

- Cresterea brusca a temperaturilor a dus la topirea zapezii in centrul Croatiei, ceea ce a provocat alunecari de teren si inundatii de proportii in localitatea Hrvatska Kostajnica. Cateva case s-au prabusit chiar in timpul unei vizite de lucru a premierului croat, Andrej Plenkovic.

- Informarea meteorologica intra în vigoare luni, 12 martie, la ora 16 si expira pe 14 martie, la ora 08.00. Meteorologii avertizeaza ca, în urmatoarele zile, va ploua, la început în jumatatea de vest a tarii, apoi mai ales în regiunile estice, sudice si centrale.…

- Douazeci si patru de gospodarii din comuna Drajna, judetul Prahova, sunt izolate din cauza unei alunecari de teren produse in urma scurgerilor de apa de pe versanti. O comisie este luni la fata locului pentru evaluarea situatiei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a tarii si va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data, informeaza ANM. Si mai grav, avertizeaza meteorologii, este faptul ca vom avea de-a face cu fenomene tipice sfarsitului de primavara, chiar inceputului de vara, cu averse…

- Totusi, de luni vor aparea ploi destul de insemnate cantitativ si nu vor lipsi descarcarile electrice. „Isi vor face aparitia si ploile, precipitatii mixte vor mai fi doar la peste 1.800 m altitudine, in zona montana. Ploile isi vor face aparitia inca din cursul zilei de maine, dar mai ales seara si…

- Vremea va fi deosebit de calda, duminica, iar soarele stralucește pe cer in cea mai mare parte a zilei. Insa de luni revin ploile si temperaturile incep sa scada. Astfel, in acest sfarsit de saptamana, mercurul din termometre ajunge pana la 10 grade in nord-vest si in centru si 20 de grade in Lunca…

- In contextul incalzirii vremii, fenomen care a condus la topirea brusca a stratului de zapada si la cresterea nivelului panzei freatice, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat efecte in 33 localitati din 10 judete (Giurgiu, Gorj, Teleorman, Dolj, Harghita, Calarasi, Dambovita, Olt, Arad, si Valcea),…

- Topirea brusca a stratului de zapada si cresterea nivelului panzei freatice au afectat, in ultimele 24 de ore, 33 localitati din 10 judete Giurgiu, Gorj, Teleorman, Dolj, Harghita, Calarasi, Dambovita, Olt, Arad, si Valcea .Au fost afectate 31 case, 209 curti, 95 anexe gospodaresti, 689 fantani, un…

- In unele judete sunt deja probleme. Pompierii voluntari din Teleorman au intervenit cu motopompe ca sa poata scoate apa din gospodarii. Insa exista si locuri in care edilii locali nici macar nu i-au anuntat pe oameni ca vin apele.

- Primavara vine cu adevarat. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) prognozeaza pana pe 18 martie o incalzire accentuata a vremii, cu temperaturi care vor fi mai ridicate decat normalul perioadei, mai ales in jurul datei de 11 martie. Precipitatiile insa nu vor lipsi din peisaj, fiind afectatea…

- Topirea brusca a zapezii face ca raurile din sudul și estul Serbiei sa se revarse, ridicand alarma de inundații masive. Zeci de oameni au fost evacuati din casele lor, iar zeci de case au ramas fara electricitate. Mai multi oameni nu au apa potabila in intreaga zona.

- AVERTIZARE METEOROLOGICA SE MENȚINE MESAJ 1 – VALABILITATE 25.02 ORA 03 – 01.03 ORA 10 ACTUALIZARE MESAJ 2 – VALABILITATE Post-ul DAMBOVIȚA: Ce spun meteorologii despre vremea din urmatoarele zile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vremea s-a schimbat radical si in judetul Dambovita, in ultimele ore. Ninsorile, vantul si gerul isi spun cuvantul. Potrivit meteorologilor, Codul portocaliu A intrat in vigoare pe 26 februarie, ora 3.00, si va dura pana pe 1 martie, ora 10.00, temperaturile vor fi foarte scazute, atat noaptea, cat…

- Vremea s-a schimbat radical și in județul Dambovița, in ultimele ore. Ninsorile, vantul și gerul iși spun cuvantul. Potrivit meteorologilor, Codul portocaliu va intra in vigoare pe 26 februarie, ora 3.00, si va dura pana pe 1 martie, ora 10.00, temperaturile vor fi foarte scazute, atat noaptea, cat…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 23.02.2018 ORA 08 – 24.02.2018 ORA 08 Vremea va fi in general inchisa. Izolat și trecator Post-ul METEO DAMBOVIȚA: Precipitațiile iși restrang aria apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cinci persoane si-au pierdut viata si alte cincisprezece sunt date disparute in urma unei alunecari de teren produse din cauza ploilor torentiale intr-o orezarie teresata din insula indoneziana Java, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Un raport publicat anterior, indica unsprezece persoane…

- Vremea va fi mai rece decât în mod obisnuit, în special pe durata noptilor, în urmatoarele doua saptamâni, în timp ce precipitatiile vor fi prezente pe tot parcursul intervalului, cu mici intermitente la

- In zona au fost dispuse masuri de semnalizare si avertizare a soferilor, fiind montate indicatoare si balize directionale. ''Le recomandam conducatorilor auto sa circule cu prudenta si sa reduca viteza de deplasare pe acel sector de drum'', se precizeaza in informarea IPJ Dambovita.

- Alerta de ultima ora de la meteorologi. Vremea se schimba radical. Se face frig și vin ploile și ninsorile.PROGNOZA METEO pe toata saptamana Se schimba vremea din aceasta seara, iar nebulozitatea se va accentua treptat in toata țara și vor fi precipitații pe arii relativ extinse in partea de vest, centru…

- Vremea a dat peste cap traficul pe Autostrada A1 Bucuresti- Pitesti. Soferii au circulat cu dificultate din cauza ninsorii, pana la interventia drumarilor, autostrada fiind un adevarat patinoar. In aceasta dimineata un tir a derapat, in judetul Dambovita, la kilometrul 56, blocand o banda de circulatie…

- Patru persoane si-au pierdut viata in sudul Filipinelor, unde furtuna tropicala Sanba a provocat ploi torentiale si alunecari de teren, informeaza marti politia citata de AFP. Furtuna insotita de rafale de vant de pana la 75 km/h a lovit coasta de est a insulei Mindanao. Ploile…

- Patru persoane si-au pierdut viata si alte doua sunt date disparute in urma unei alunecari de teren produsa intr-o statiune turistica din provincia Java de Vest din Indonezia, au anuntat marti autoritatile guvernamentale, citate de Xinhua. Dezastrul natural care a avut loc in statiunea Puncak, o destinatie…

- Prin intermediul acestor harti vor fi identificate, localizate si delimitate zonele expuse la cutremure si alunecari de teren, urmand ca apoi sa fie realizate planuri de amenajare a teritoriului si de urbanism, astfel incat sa poata fi luate masuri pentru atenuarea riscurilor de pierderi de vieti omenesti…

- Majoritatea tarilor din America Centrala au emis pentru marti atentionari in fata unei mase de aer rece venite din nordul continentului care va provoca rafale puternice de vant, ploi abundente si valuri de pana la 2 metri inaltime in zonele de coasta, relateaza EFE.Comisia permanenta de…

- Hidratii de metan din Marea Neagra sunt in curs de destabilizare datorita evolutiei salinitatii acestei intinderi de apa care odinioara era un lac de apa dulce, fapt care ar putea provoca alunecari de teren submarin, sustine un studiu publicat...

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 12.01.2018 ORA 08 – 13.01.2018 ORA 08 Vremea va intra intr-un proces de racire, astfel incat Post-ul METEO: Ploile se transforma in lapovița și ninsoare slaba apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cel puțin 13 oameni au murit in urma catastrofalelor alunecari de teren din sudul Californiei, unde ploile abundente au declanșat inundații, potrivit BBC.Alte peste 160 de persoane au fost internate in spitale, dintre care 4 se afla in stare critica.

- Cel putin 13 persoane au murit si mai multe case au fost distruse in comitatul Santa Barbara din statul american California, marti, in urma unei ploi puternice care a provocat o alunecare de teren de pe muntii Santa Ynez, care au ramas fara vegetatie dupa incendii de padure recente.

- Cel puțin 13 oameni și-au pierdut viața in sudul statului California, in urma unor alunecari de teren devastatoare. Oficialii locali au descris scena ca una de pe fronturile Primului Razboi Mondial, iar autoritațile au avertizat ca bilanțul ar putea sa creasca, in contextul in care cel puțin 20 de oameni…

- Autoritatile din California au ordonat o serie de evacuari obligatorii în cursul zilei de luni, dupa ce Serviciul National de Meteorologie din Statele Unite a emis un avertisment pentru ploi abundente si pentru posibile viituri si alunecari de teren în zonele afectate recent de un incendiu…

- Ploile abundente si zapada topita au provocat inundatii si alunecari de teren in sudul Germaniei, a indicat vineri politia din aceasta tara, citata de DPA. Aproximativ 100 de persoane au fost evacuate preventiv de pe o strada rezidentiala a orasului St Blasien, din zona Padurea Neagra,…

- Daca pana acum vremea a fost indulgenta cu noi, lucrurile se vor schimb de saptamana viitoare. Incepand de marti, meteorologii au anuntat ca vremea va fi in general inchisa si vor cadea precipitatii in cea mai mare parte a tarii.