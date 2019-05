Stiri pe aceeasi tema

- O portiune de circa de 30 de metri din strada Dunarii, tronsonul cuprins intre strada Prelungirea Canalului si strada Stefan Cel Mare, din comuna Cumpana, situata pe malul Canalului Dunare Marea Neagra, s a surpat acum doua saptamani. Oamenii care locuiesc pe strada Dunarii sunt disperati cand se gandesc…

- Pompierii timisoreni au fost solicitati sa intervina astazi la un incendiu in Sustra. Flacarile au cuprins acoperisul bisericii din satul care apartine de comuna Topolovatu Mare. Se intervine cu doua autospeciale si o autoscara mecanica. Incendiul se manifesta cu ardere generalizata la turla si acoperis.…

- Pompierii au intrat in stare de alerta dupa ce un apel la 112 a anunțat, in aceasta dimineața, izbucnirea unui incendiu la biserica din localitatea timișeana Șuștra. Conform primelor informații, incendiul este unul violent și a cuprins inclusiv turla bisericii. Pompierii sunt la fața locului și incearca…

- Noile reglementari adoptate de autoritatile romane in domeniul energiei risca sa submineze planurile companiilor de a dezvolta mari zacaminte de gaze din Marea Neagra, punand in pericol venituri de miliarde de dolari si anuland sansele de a contesta pozitia grupului rus Gazprom in regiune, transmite…

- Flota rusa din Marea Neagra urmeaza sa fie completata cu 13 nave si vase noi, dintre care unele vor fi echipate cu rachete de croaziera 'Kalibr', a anuntat luni comandantul Districtului militar Sud, generalul Aleksandr Dvornikov, fara sa precizeze insa data la care aceste noi echipamente vor intra…

- O botoșaneanca ne-a sesizat despre faptul ca o o anexa ce aparține de fostul cinematograf Luceafarul se poate prabuși oricand. Este un pericol pentru intreaga zona, mai ales pentru ca sunt foarte mulți copii care se joaca zilnic in acel perimetru.

- Un nou pericol de poluare, de aceasta data cu iod radioactiv, pentru localnicii din jurul gropii de gunoi Glina, mai ales pentru cei care au case și gospodarii aflate la mai puțin de 100 de metri fața de acest focar. In urma cu puțin timp a avut loc o poluare cu iod radioactiv anunțata chiar…

- WEST HAM - LIVERPOOL 1-1 // Liverpool a bifat luni seara al doilea pas greșit consecutiv in lupta la titlu din Premier League, 1-1 in deplasare cu West Ham, și mai pastreaza o distanța de doar 3 puncte fața de Manchester City, care vine tare din urma dupa victoria cu Arsenal de duminica, 3-1. Liverpool…