Stiri pe aceeasi tema

- Au fost confirmate inca doua decese din cauza gripei Foto: Arhiva. Institutul National de Sanatate Publica a mai confirmat, astazi, înca doua cazuri de deces din cauza gripei, ridicând, astfel, bilantul acestui sezon rece la 104 victime. De aceasta data este vorba despre o fetita…

- Protest la Grupul Feroviar Roman Foto: Arhiva. Zeci de angajati ai companiei Grup Feroviar Român, care lucreaza pe platformele rafinariilor Petrobrazi si Lukoil, au refuzat sa intre astazi în schimbul unu, în semn de protest fata de salariile mici. Potrivit liderului sindical…

- Traficul pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost reluat luni dimineata, dupa ce drumul fusese inchis duminica dupa-amiaza, intre Bucuresti si Fetesti, din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata. Din cauza conditiilor meteo, pe mai multe drumuri din tara circulatia se desfasoara cu dificultate…

- Peste 100 de case sunt in pericol in judetul Dambovita din cauza ploilor Foto: Arhiva. Din cauza precipitatiilor abundente din ultimele zile în comuna Valeni, din judetul Dâmbovita, pamântul se misca, punând în pericol casele din zona. Mai multe gospodarii au fost…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, ieri, o informare de precipitatii, in general moderate cantitativ, sub forma de lapovita, ninsoare și polei, valabila de astazi, ora 06:00 pana maine seara, ora 21:00, la nivelul intregii tari. De asemenea, potrivit meteorologilor, vremea va fi deosebit…

- Conditiile meteorologice nu sunt deloc bune. Mai multe drumuri judetene auf ost blocate, iar pe altele circulatia este ingreunata. De asemenea, si circulatia feroviara este afectata din cauza vremii.

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule este inchisa duminica, incepand cu ora 15:00, pe urmatoarele sectoare de drumuri nationale: DN 21 (Braila - Drajna), DN 21A (Baraganu - Tandarei), DN 2B (Braila - Galati) si DN 22B (Vizireni - Sendreni), din cauza fenomenului meteo de ploaie…

- Ploaie inghețata: Circulație rutiera inchisa pe A2 intre Fundulea și Drajna Foto: sjsu.edu. Circulatia rutiera este închisa pentru toate categoriile de autovehicule pe autostrada A2 între Fundulea si Drajna pe ambele sensuri din cauza fenomenului meteo de ploaie înghetata Circulatia…

- Acordul cadrul vizeaza "lucrari de reparatii sistem rutier A2 Tronson km 64+500-96+000 Lehliu-Drajna-Calea 1 si 2". Valoare maxima a acordului cadru este 71,1 milioane lei, fara TVA, iar valoarea minima este 2,94 milioane lei, fara TVA. Locul principal de executare este Directia Regionala…

- Unsprezece gospodarii din localitatea Valeni - Dambovita sunt afectate de alunecari de teren reactivate in urma ploilor din ultimele zile, iar trei familii au fost nevoite sa se mute din locuintele aflate in pericol, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Modernizarea Centurii Bucuresti-Sud se amana Foto: Arhiva Nici în aceasta vara nu încep lucrarile de largire pe Centura București Sud. Rezultatul licitației pentru modernizarea tronsonului dintre Autostrada Soarelui și DN 2 (Afumați) de pe Centura de Sud a Capitalei a fost…

- Ziua Maghiarilor de pretutindeni, sarbatorita in Romania Ziua maghiarilor de pretutindeni. Foto: Arhiva. Ziua Maghiarilor de pretutindeni este marcata astazi si în România, în capitala, dar si în mai multe localitati din Transilvania. Pe 15 martie maghiarii aniverseaza…

- In zonele inundate se impune neutralizarea cadavrelor de animale Foto: Arhiva- ISU Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor cere Directiilor Judetene sa adopte masurile necesare pentru prevenirea efectelor inundatiilor asupra starii de sanatate a animalelor.…

- Circulația rutiera este oprita pe anumite drumuri. Din cauza revarsarii unor cursuri de apa se inregistreaza doua drumuri naționale cu circulația oprita in județele Mureș și Buzau. Pe DN 13 C in județul Mureș in localitatea Vanatori, circulația este oprita din cauza apei acumulate pe partea carosabila…

- Inundatii in 33 de localitati din 10 judete Foto: Arhiva- ISU Încalzirea brusca a vremii si topirea zapezii au provocat inundatii în 33 de localitati din 10 judete. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, au fost afectate zeci de case, sute…

- Senat: Radarele, instalate doar pe mașini cu insemnele Poliției Rutiere Foto: Arhiva/ Poliția Româna Radarele vor fi instalate exclusiv pe autovehiculele cu însemnele distinctive ale Politiei rutiere, potrivit unei initiative legislative adoptate, astazi, de Senat. Propunerea …

- Instanta suprema l-a achitat pe presedintele PNL, Ludovic Orban Ludovic Orban. Foto: Arhiva. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat de judecatorii Înaltei…

- Valul de frig siberian care afecteaza nordul Italiei a provocat, vineri, perturbari majore ale traficului, mai multe curse feroviare fiind anulate, iar unele drumuri au fost inchise, informeaza Agerpres. Ca urmare a formarii poleiului a fost intrerupta circulatia pe unele ...

- Meteorologii au prelungit avertizarile cod galben si cod portocaliu Foto: Arhiva. Circulatia rutiera pe autostrazile A2, Bucuresti - Constanta, si A4, Ovidiu - Agigea, a fost deschisa pentru toate categoriile de autovehicule - informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Traficul rutier pe autostrada A2 s-a redeschis joi, incepand cu ora 12,00, cu anumite restrictii de tonaj pe anumite segmente, potrivit Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta.

- Autoritatile judetului au luat decizia, miercuri dimineata, de a inchide doua tronsoane de drum national din sudul judetului, din cauza conditiilor meteo, din cauza viscolului si lipsei de vizibilitate. De la ora 7.30 este inchis DN2 E85, segmentul dintre municipiul Buzau si Urziceni, si DN 2C, de la…

- SC Drumuri și Poduri SA Sibiu, societate aflata in subordinea Consiliului Județean Sibiu va informeaza ca nu are cunostința pana in acest moment despre posibilitatea primirii unei sancțiuni din partea Poliției Rutiere pentru nedeszapezirea drumului DJ 106 Sibiu – Agnita. Read More...

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Delta citat de Agerpres.ro. De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri…

- Direcția Județeana de Drumuri și Poduri ( DJDP) Constanța ia in calcul sa inchida cateva tronsoane de drumuri județene pentru a opri traficul pe timpul nopții. Rutele importante vor fi menținute deschise. Pe de alta parte, autoritațile au decis ca școlile din județ sa fie inchise și maine.

- Consiliul Județean Ialomița s-a reunit luni, 19 februarie 2018, in cadrul unei ședințe ordinare pentru a vota bugetul pentru anul in curs. Proiectul de hotarare a fost votat cu 19 voturi «pentru» (PSD+ALDE) și 9 «abțineri» (PNL). Pe ordinea de zi a ședinței au mai figurat o serie de proiecte de hotarare…

- Inspectia Judiciara face verificari preliminare la DNA Ploiesti Foto: Arhiva. Inspectia Judiciara a anuntat ca se fac verificari prealabile la Serviciul Teritorial Ploiesti al DNA, pentru identificarea eventualelor indicii privind savârsirea unor abateri disciplinare de catre unii…

- Circulatie rutiera a fost reluata pe Bulevardul Sincai din capitala Foto: Arhiva/ IGSU. Circulatie rutiera a fost reluata pe bulevardul Sincai, din capitala - unde de dimineata a avut loc o explozie - urmata de un incendiu - la parterul unui bloc. Nu sunt victime, dar cel putin 16 masini au…

- Dinu Sararu, mesaj de Ziua Mondiala a Radioului Dinu Sararu. Foto: Arhiva. Astazi este Ziua Mondiala a Radioului. Este cel de-al saptelea an în care aceasta este marcata, data de 13 februarie fiind aleasa în amintirea primei emisii a postului Natiunilor Unite, care a avut…

- Drumarii suceveni intervin pentru deblocarea DN 2E, in zona localitații Capu Codrului (comuna Paltinoasa, județul Suceava), informeaza Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași. Evenimentul are loc la km 25+500, unde un autocamion echipat necorespunzator pentru iarna a derapat, blocand circulația.…

- Proiect de lege privind contraventia in cazul circulatiei fara rovinieta Foto: Arhiva/ Agerpres. Camera Deputatilor a adoptat astazi, în calitate de for decizional, un proiect de lege prin care se reduce la 30 de zile intervalul de timp dintre savârsirea faptei si constatarea contraventiei…

- Operatiune de salvare pe platoul Bucegi Foto: Arhiva/ captura youtube.com. Un barbat si fiul lui de 4 ani au fost recuperati din masivul Bucegi, în conditiile în care nu au mai putut înainta din cauza epuizarii si a conditiilor meteo. Jandarmii montani de pe platoul Bucegi…

- Inspectia Judiciara, sesizata in legatura cu dosarul Microsoft Foto: Arhiva. Procurorul general Augustin Lazar a sesizat, înca din septembrie anul trecut, Inspectia Judiciara în legatura cu modul în care procurorul de caz, Mihaiela Moraru Iorga, a instrumentat dosarul Microsoft.…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora pe DN68A Faget -Deva, in comuna Cosevita, judetul Timis, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autotren. Cauza ...

- In luna noiembrie a anului 2017, directorul Drumuri și Poduri SA, Cristi Stan, a fost implicat intr-un scandal public, fiind acuzat de «fals și uz de fals». O luna mai tarziu, consilierul local PNL Dragoș Soare a solicitat prefectului Gigi Petre sa reacționeze public, in calitate de «garant al respectarii…

- Parlamentarii PSD decid strategia partidului pentru viitoare sesiune Senatorul PSD, Serban Nicolae. Foto: Arhiva. Senatorii si deputatii social-democrati se reunesc pentru a stabili stategia în sesiunea parlamentara care începe joi, 1 februarie, si pentru…

- Salvamontistii au primit aproape 60 de apeluri de urgenta Foto: Arhiva/ captura youtube.com. Salvamontistii au primit în ultimele 24 de ore 57 de apeluri de urgenta, cele mai multe pentru echipele din Brasov. De asemenea, s-au mai primit alte 20 apeluri prin care se solicitau…

- Probleme la zi: Forumul Economic Mondial de la Davos Forumul Economic Mondial de la Davos. Foto: Arhiva. 13.20 PROBLEME LA ZI. Forumul Economic Mondial de la Davos. Invitati în studio: Cristian Diaconescu – diplomat, fost ministru de externe, Alexandru Grumaz – comentator…

- Un grup de jandarmi montani au arborat drapelul Romaniei pe Varful Omu Foto: Arhiva - IJJ Decebal Hunedoara. Zece jandarmi montani au arborat astazi drapelul României pe Vârful Omu din Muntii Bucegi, la 2514 metri altitudine. Drumul catre Vârful Omu a fost foarte dificil,…

- 77.000 de case din 100 de localitati nu au curent electric Ministrul Energiei, Toma Petcu. Foto: Arhiva 77.000 de case din 100 de localitati erau, la ora 16.00, fara curent electric, iar cea mai grava situatie se înregistreaza în judetele Tulcea si Constanta, potrivit celor mai noi…

- Școlile din mai multe județe, inchise din cauza vremii Liviu Pop, ministrul Educatiei foto: Arhiva În 88 de unitati scolare din 14 judete, cursurile au fost suspendate din cauza ninsorii si a viscolului. Ministrul educatiei, Liviu Pop, a precizat, dupa videoconferinta cu prefectii organizata…

- Viscolul a provocat probleme in mai multe județe din țara, inca de miercuri seara: traficul pe mai multe drumuri (inclusiv DN1 și DN7) a fost blocat, cursurile in zeci de gradinițe și școli au fost suspendate și mai multe localitați au ramas fara energie electrica. Dificultați și intarzieri se inregistreaza…

- Presedintele Parlamentului Ungariei despre afirmațiile premierului Tudose Foto: Arhiva. Presedintele Parlamentului Ungariei, Kövér László, a declarat ca trebuie sa se raspunda pe un ton calm, pasnic si tolerant afirmatiilor premierului Mihai Tudose pe tema tinutului…

- Legea administratiei publice locale trimisa la Curtea Constitutionala Foto: Arhiva. Presedintele Klaus Iohannis a sesizat joi, 11 iqanuarie, Curtea Constitutionala cu privire la modificarile si completarile aduse Legii administratiei publice locale. Documentul a fost trimis…

- Aglomeratie in vamile de la granita cu Republica Moldova Foto: Arhiva. Este aglomeratie în vamile de la granita cu Republica Moldova, pentru ca zeci de mii de moldoveni vin în România sa petreaca sarbatorile pe stil vechi. Potrivit autoritatilor, numarul celor care au trecut…

- Salvați de pe varful Roman din Valcea Foto: Arhiva/ captura youtube.com. Toti cei 28 de turisti, între care si opt copii, ramasi blocati la o cabana de pe vârful Roman, în judetul Vâlcea, din cauza drumului înzapezit, au fost adusi în siguranta la baza muntelui,…

- Podul care ar micsora distanta Chisinau-Bucuresti "cu 100 de kilometri" Foto: Arhiva. Un drapel tricolor cu o lungime de 100 metri va fi desfasurat duminica peste podul feroviar Peste Prut, de la Falciu, judetul Vaslui. Evenimentul începe la ora 14:00, pe partea dreapta a Prutului, urmând…

- Campanie de informare asupra importantei vaccinarii, in Dambovița Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Dâmbovita au anuntat organizarea unei campanii de informare asupra importantei vaccinarii pentru imunizarea copiilor împotriva unor boli contagioase, care pot avea consecinte…

- Locuitorii din Moftin sunt ingrijorați din cauza incendiului de la sonda de gaz din localitate. Vineri, 22 decembrie, la Caminul Cultural din Moftinu Mare, s-a organizat o ședința la care au fost invitați cetațenii comunei pentru a fi informați cu privire la operațiunile care se deruleaza, in ceea ce…

- Autoritatile testeaza sistemul de avertizare in situatii de urgența Arhiva Foto: Redacția Online. Autoritatile testeaza, astazi, sistemul de avertizare a populatiei în situatii de urgenta RO-ALERT. Practic, în zonele unde au loc verificarile cetatenii vor primi pe telefon…