Femeie găsită moartă după ce a luat foc salteaua pe care dormea

O femeie din Cugir, județul Alba, a murit duminică dimineața după ce salteaua pe care dormea a luat foc și a ars mocnit. În mod bizar... The post Femeie găsită moartă după ce a luat foc salteaua pe care dormea appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]