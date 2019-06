CASCO si RCA continua sa aduca pierderi uriase pentru asiguratori. Rata combinata a explodat in 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii din asistenta sociala au stat marti de vorba cu Sorina, fetita din Baia de Arama adoptata de o familie de romani din SUA, iar din primele verificari rezulta ca starea generala a fetitei este buna, a declarat, la Romania TV, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, potrivit…

- Sindicaliștii din Poliție vor sa dea in judecata formația Paraziții, dupa ce trupa de hip-hop a scos recent o piesa denumita „Antimiliție” și pe care polițiștii o considera jignitoare, din cauza versurilor. Iulian Surugiu, președintele SNAP, a declarat ca va merge la instanța saptamana viitoare.Citește…

- Partidele mari se erodeaza, ecologiștii cresc, iar succes au partide noi, majoritar liberale. In tradiția alegerilor europarlamentare, alegatorii sancționeaza partidele aflate la putere. In logica argumentului alegerilor de “rang secund” și a mesajului de protest, alegerile europarlamentare din 2019…

- Valoarea capitalului social subscris in societati noi cu participare straina in perioada ianuarie-aprilie 2019 este cu aproximativ 21 milioane euro mai mica decat in perioada similara a anului 2018, scrie startupcafe.ro.

- Ministrul Culturii, Daniel Breaz, a declarat, la Alba24, ca Romania risca sa piarda procesul cu compania canadiana Gabriel Resources daca localitatea Rosia Montana ar fi inclusa in patrimoniul UNESCO.

- De curand, s-a semnat un Protocol de colaborare intre Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Finantelor Publice si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate ce are ca scop dezvoltarea si implementarea unor programe destinate imbunatatirii accesului persoanelor diagnosticate cu…

- Angajatorii romani au dificultati tot mai mari in a gasi forta de munca specializata. Pentru multi dintre ei, solutia salvatoare, pe termen mediu si lung, este importul de forta de munca. Potrivit unui studiu, 6 din 10 oameni de afaceri din Romania ar...