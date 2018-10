Alpinistul Alain Robert, care urca pe zgarie-nori din lumea intreaga, a escaladat Heron Tower din Londra cu mainile goale si fara coarda de sustinere. Barbatul in varsta de 56 de ani a ajuns in varful cladirii de 202 metri inaltime, cunoscuta in prezent sub denumirea Salesforce Tower, in aproximativ 45 de minute.

Francezul a pledat vinovat la acuzatia de tulburare a linistii publice la infatisarea de vineri la Curtea Magistratilor din Londra. El a fost condamnat la 20 de saptamani de inchisoare cu suspendare, plata unei compensatii in valoare de 5.500 de lire catre Politia din Londra…