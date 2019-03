Stiri pe aceeasi tema

- Un cioban a fost pedepsit cu socuri electrice si spray lacrimogen pentru ca a pascut oile pe terenul unei firme. Agresiunea a avut loc pe o pasune din comuna Berghin, judetul Alba. Unul dintre agresori a fost trimis in judecata pentru purtare abuziva.

- Autoritațile romane informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Belgia ca, pe data de 13 februarie 2019, conform anunturilor sindicatelor belgiene, pe intreg teritoriul țarii vor avea loc

- Jandarmii din Ardeal sarbatoresc in aceasta luna 100 de ani de la infiintare. Cu acest prilej Inspectoratul de Jandarmi Judetean ,,Nicolae Titulescu’’ va organiza in data de 29 ianuarie o serie de activitati dedicate unui secol de existenta. „Daca anul trecut am sarbatorit Centenarul Romaniei, in 2019…

- Angela Piccolo, o vaduva in varsta de 90 de ani, din, Marcianise, Italia, a devenit vedeta locala dupa ce și-a aparat magazinul de un hoț. Femeia care este propietara magazinului de cand avea 12 ani, nu s-a lasat intimidata atunci cand un barbat inarmat cu un cuțit a incercat sa-i fure banii din casa…

- Actorul de 32 de ani susține ca a fost bruscat de jandarmi, ba chiar i s-au rupt hainele, in timpul protestului din fața Ateneului Roman, in timpul ceremoniei de preluare a președinției Consiliului UE. De partea cealalta, jandarmii susțin ca Draghia a fost cel agresiv și a fost amendat cu 200 de lei.…

- Scandal cu injurii și sarmale rasturnate, joi, 3 ianuarie, la Cugir. Jandarmii au intervenit la timp și au prevenit escaladarea violenței. Incidentul a fost semnalat joi, 3 ianuarie, in jurul orei 16.35, cand, in urma unui apel la 112, un echipaj de jandarmerie a fost direcționat spre un imobil situat…

- Doi turiști au fost puși in dificultate de tehnologie. Ei au ramas inzapeziți cu mașina la Arieșeni, județul Alba, dupa ce GPS-ul lor i-a trimis pe un drum de vara cand incercau sa ajunga inapoi la cabana unde erau cazați. Cei doi turiști, o tanara romanca rezidenta in Marea Britanie, și un cetațean…

- ”Aș vrea sa știu de ce, cand am venit astazi la munca, Parlamentul este plin de jandarmi, la fel și in afara cladirii! V-ați ascuns in Parlament. De ce? Va este frica sa ieșiți intre oameni? Vreau sa știu cine a solicitat prezența trupelor de jandarmi in afara Parlamentului și in afara Parlamentului!…