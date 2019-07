Cascada Cailor, locul perfect pentru o drumeție. Unde se află Cascada Cailor este una dintre cele mai frumoase și spectaculoase caderi de apa de la noi din țara, oferind un adevarat spectacol privitorilor. Cascada Cailor este, fara indoiala, un obiectiv turistic demn de luat in seama și de punctat pe itinerarul de calatorie. Iata unde se afla Cascada Cailor și cum poți ajunge la ea! Unde se afla Cascada Cailor Cascada Cailor este considerata cea mai mare cascada din Romania și se afla in apropiere de stațiunea turistica Borșa din Munții Rodnei, Maramureș, in Rezervația Naturala Piatra Rea. Se afla la altitudinea de 1300de metri, iar caderea de apa este in… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

