Casătoriile gay, legalizate în Taiwan. 200 000 de oameni, în stradă Insula a cunoscut deja cele mai importante defilari "Gay Pride" din regiune, dar in acest an comunitatea LGBT sarbatoreste aceasta noua legalizare.



Peste doua mii de cupluri s-au casatorit de atunci, dintre care multe au fost prezente la festivitatile de sambata, marcate de culorile curcubeului si dansatori.



Taiwanul s-a caracterizat in ultimul deceniu prin pozitii din ce in ce mai liberale asupra drepturilor comunitatii homosexuale, devenita foarte vie in Taipei.



Cu toate acestea, subiectul divizeaza profund societatea. Adversarii vor razbunare



