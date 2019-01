Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta din Texas a fost acuzata de omor prin imprudența dupa ce a mințit autoritațile ca iubitul ei s-a impușcat singur, mai apoi recunoscand ca ea a facut-o, conform Dailymail. Incidentul mortal...

- Penitenciarul Rahova a deschis o ancheta interna dupa ce o angajata pe postul de educator al institutiei s-a casatorit cu un detinut pe care il consilia. Casatoria a avut loc saptamana trecuta la Penitenciarul Jilava, acolo unde a fost mutat interlopul Bogdan Dumitrache, mai cunoscut sub porecla de…

- Intr-o postare pe o rețea de socializare, Victoria Beckham le-a dezvaluit fanilor ca produsul are proprietați vindecatoare. Designerul de moda, Victoria Beckham , a decis sa incerce gama de produse facuta de Dr. Barbara Sturm, iubita de celebritați pentru tratamentele ei faciale, dupa ce fiica sa, Harper,…

- Tatal a patru copii a refuzat un jackpot de 220.000 de euro dupa ce a fost acuzat ca a falsificat un bilet caștigator, conform Dailymail. El a spus: „Eu nu sunt trișor”. Eric Walker este un șomer din Sheff...

- Imagini impresionante cu momentul cand un pește congelat revine la viața dupa ce este decongelat, au aparut pe internet.Materialul video a fost facut intr-o piața din Japonia, informeaza DailyMail.

- Zodii care se casatoresc in 2019: Indoielile se spulbera, increderea ajunge la cote maxime, iar de aici si pana la nunta mai e doar o chestiune de timp si mici probleme administrative. Pentru Gemeni, 2019 va fi anul cu totul sau nimic. Relatiile pe care acesti nativi le au de ceva vreme fie se vor oficializa,…

- O fosta regina a frumusetii din Rusia a devenit prima doamna a Malaeziei dupa ce s-a casatorit regele acestei tari, informeaza marti Daily Mail. Oksana Voevodina si-a unit destinele cu regele Muhammad al V-lea, in varsta de 49 de ani, in cadrul unei ceremonii fastuoase desfasurate in capitala…

- Dupa ce a intampinat mai multe probleme de sanatate, artista s-a decis sa-și schimbe numele, dar și religia. Celebra cantareața a recunoscut ca sufera inca din copilarie de tulburari bipolare, iar pana acum a avut mai multe tentative de sinucidere. De exemplu, in 2015, a incercat sa-și puna capat zilelelor…