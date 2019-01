Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Dambovița fac cercetari, dupa ce casa unui general din cadrul MAI a fost sparta in timp ce el se afla, sambata, la parastasul tatalui sau, potrivit Mediafax. Polițiștii din Racari-Dambovita, au fost sesizați ca o casa din Tartarești a fost sparta. “In prezent se efectueaza cercetarea…

- Polițiștii din Dambovița au deschis o ancheta și fac cercetari, dupa ce casa unui general din cadrul MAI a fost sparta in timpul acesta era, sambata, la un parastas, potrivit Mediafax. Potrivit Poliției Dambovița, sambata dupa-amiaza, polițiștii din Racari au fost sesizați ca o casa din Tartarești…

- O persoana a fost accidentata in zona trecerii de pietoni de la Micșunica. La fața locului au ajuns Poliția și un echipaj de la Ambulanța. Polițiștii fac cercetarile la fața locului pentru a stabili cine este vinovat. „Un barbat in varsta de 54 ani a fost surprins si accidentat in timp ce traversa pe…

- Comitetul Executiv National al PSD a votat, luni, excluderea din partid a vicepresedintelui Adrian Tutuianu, dar si a secretarului general Marian Neacsu. Surse din interiorul partidului spun, insa, ca interimatul pentru cele doua functii a fost deja stabilit: liderul PSD Arges, Serban Valeca, va ocupa…

- Senatorul Niculae Badalau a fost amendat de politisti cu 5.000 de lei pentru ca nu avea securizata arma si astfel a fost sustrasa de hotii care i au spart locuinta, informeaza Digi24.ro. Chiar parlamentarul PSD a declarat ca aceasta era tinuta intr un sertar si era incarcata. Intr un moment de panica…

- Polițiștii prahoveni au descins joi dimineața la opt adrese din Prahova, intr-un dosar de inșelaciune și furt prin metoda ”pomana”. Potrivit unor surse judiciare, la percheziții oamenii legii au gasit diverse sume de bani cuprinse intre 7 000 de lei și 50 000 de lei. Citește mai mult aici: Perchezitii…

- Politistii din Dambovita au intervenit, la 34 de evenimente la care au fost solicitati pentru a mentine siguranta publica, majoritatea sesizate prin 112. De asemenea, au constatat 23 de infractiuni si au aplicat 1.338 de sanctiuni contraventionale unor persoane care au incalcat normele sociale.La data…

- Un bebeluș a fost gasit mort intr-un parc din municipiul Miercurea Ciuc, polițiștii fiind sesizați la numarul de urgența 112 de catre o femeie din localitate. Cadavrul era acoperit, transmite Mediafax.Bebelușul gasit mort sambata in spațiul de joaca din Miercurea Ciuc era acoperit cu un material…