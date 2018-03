Stiri pe aceeasi tema

- Antonino Labate, în vârsta de 68 de ani, membru de vaza al gruparii mafiote 'Ndrangheta, este acuzat de tentativa de omucidere și incendiere agravata multipla, dupa ce a dat foc unor români care sarbatoreau o zi de naștere. Conflictul a pornit de la faptul ca în fața…

- La Barcelona si la Madrid, mii de pensionari au iesit in strada incepand cu ora 11:00 (10:00 GMT). Mariano 'Rajoy, hotule, imi furi pensia!', scandau unii dintre protestatari. 'Exista o scadere a puterii de cumparare a celor cu venituri modeste', a declarat Emilio Zamora, pensionat…

- Directia de Sanatate Publica Galati a primit confirmarea unui nou caz de gripa in judetul nostru. Este vorba despre o femeie in varsta de 56 de ani. Aceasta este internata la Spitalul de Boli Infectioase Galati. "A fost confirmat al 19-lea caz de gripa sezoniera in judetul Galati, in acest sezon rece.…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, a declarat, sambata, pentru news.ro, ca un incendiu a izbucnit la parterul unui bloc de pe strada Aleea Plopilor din municipiul Galati, mai multe echipaje fiind trimise la locul interventiei. Proprietarul…

- Inca doi copii au murit din cauza rujeolei, anunta CNSCBT. Este vorba despre doi copii in varsta de 8 luni, respectiv 10 luni, ambii din Bacau. Potrivit sursei citate, numai in saptamana 26.02 – 02.03.2018 au fost raportate inca 123 de cazuri nou confirmate in 10 judete si in municipiul Bucuresti.Cel…

- Cel mai recent buletin statistic publicat arata ca economia județului Timiș și-a continuat ascensiunea in anul 2017. Industria a inregistrat... The post Economia Timisului „duduie”, dar, in decembrie 2017, s-au nascut 572 de copii și au decedat 827 de persoane… appeared first on Renasterea banateana…

- Contributia de asigurari sociale si cea de la sanatate ar putea fi retinute la sursa in cazul drepturilor de autor. Aceasta informație reiese din cele transmise de reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice (MFP). "Pentru CASS se analizeaza posibilitatea reintroducerii mecanismului de…

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite, joi, intr-un accident care a avut loc pe DJ 102 B, in comuna prahoveana Drajna, victimele fiind transportate la spital cu diverse traumatisme.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, doua autoturisme…

- In luna ianuarie 2018, rata somajului inregistrat la nivelul judetului Maramures a fost de 3,13 %, mai mica cu 0,02 pp decat in luna decembrie 2017 si mai mica cu 0,33 pp decat cea din luna ianuarie 2017, anunta AJOFM Maramures. Numarul total al somerilor inregistrati la finalul lunii ianurie a fost…

- Un politist a salvat viata a doi copii, pe care i-a scos la timp dintr-o casa in flacari. Politistul se afla in afara orelor de program si considera ca nu si-a facut decat datoria La data de 26.02.2018, in jurul orei 19:00, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata cu privire la declanșarea…

- La data de 25 februarie a.c., ora 15.10, un tanar in varsta de 18 ani din municipiul Adjud, in timp ce conducea un autoturism de teren pe strada Republicii din municipiul Adjud, a efectuat virajul la stanga pe bulevardul Garii, fara a acorda prioritate de trecere unui autoturism, care circula regulamentar…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA). Pentru persoane fizice tariful de referinta mediu este 756 lei, comparativ cu 692 lei conform tarifului de referinta anterior (+9%), iar pentru persoane juridice este de 1.752 lei comparativ…

- Ai chef de o baie? Programul si tarifele Bazinului Olimpic Grigorescu Bazinul Olimpic Grigorescu funcționeaza pe toata durata anului, de luni pana vineri de la 6.00 la 22.00 și sambata– duminica de la 8.00 la 18.00. Bazinul este de dimensiuni olimpice (50 m x 25 m), adâncime de maxim 1,50…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața, in jurul orei 08:40, la un imobil din localitatea Maia, comuna Bobalna. Potrivit primelor informații, incendiul s-a soldat cu trei victime o femeie și doi copii, in varsta de 11, respectiv 13 ani. Se pare ca mama celor doi minori ar fi incercat sa aprinda…

- Un incendiu violent a izbucnit, duminica dimineata, intr-o cladire din localitatea aradeana Pecica, in care functioneaza si un bar. Opt pompieri si 10 voluntari intervin pentru stingerea flacarilor.

- Trei kamikaze s-au aruncat in aer intr-o piata de peste din Konduga, in nord-estul Nigeriei, ucigand cel putin 19 persoane, intr-un atentat imputat Boko Haram, au anuntat sambata militiile locale care lupta impotriva gruparii islamiste, informeaza AFP. Exploziile au avut loc vineri, in…

- La mai bine de o luna de cand cazurile de rujeola au inceput sa apara in mod constant in județul Prahova, Direcția de Sanatate Publica a transmis, in sfarșit, o informare pe aceasta tema, incluzand o raportare pe ultimele zile.

- V. S. Rujeola nu se da batuta și se impraștie constant in randul prahovenilor, alte 15 cazuri noi fiind inregistrate saptamana trecuta. Conform informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Prahova, in saptamana 5 – 11 februarie, la nivelul județului Prahova au aparut alte 15 cazuri de pojar,…

- Gripa incepe sa faca din ce in ce mai multe victime in judetul Galati. Luni, Directia de Sanatate Publica Galati a mai anuntat confirmarea a inca trei noi cazuri de persoane diagnosticate a avea gripa sezoniera. "Este vorba despre un barbat in varsta de 50 de ani, o femeie in varsta de 31 de ani si…

- Prin comparatie, in 2016, sporul natural negativ a fost de 54.316 de persoane. In 2017, s-au nascut 191.496 copii, cu 5,8% mai putini decat in 2016. Totodata, numarul deceselor a fost anul trecut de 260.775, cu 1,3% mai multe decat in anul anterior.In decembrie 2017, s‐a inregistrat nasterea…

- Un producator de medicamente din Japonia a anuntat ca a dezvoltat o pilula care poate elimina virusul gripal in prima zi de la administrare, pe fondul celei mai grave epidemii de gripa din Statele Unite din ultimii ani, relateaza site-ul publicatiei The Wall Street Journal.

- Potrivit unei informari transmise de Directia de Sanatate Publica Vrancea, de la inceputul anului in acest judet au fost inregistrate 17 cazuri de gripa, dintre care 12 numai in ultima saptamana, motiv pentru care se impun restrictii in unitatile medicale cu paturi. Astfel, incepand de joi,…

- Patru cazuri de gripa au fost confirmate la pacienti din judetul Buzau, trei fiind la copii cu varste cuprinse intre 2 si 14 ani, nevaccinati antigripal. Directia de Sanatate Publica Buzau a restrictionat accesul vizitatorilor in unele dintre sectiile unitatilor medicale si a restrand programul de…

- F. T. Ieri dimineata, in jurul orei 11, jandarmii montani au intervenit pe Platoul Bucegi – in zona numita Saua Calugarului – pentru salvarea a doua persoane, respectiv un barbat in varsta de 36 de ani si fiul acestuia, in varsta de numai patru ani. Acestia plecasera de la Complexul Piatra Arsa spre…

- Populatia Romaniei se confrunta cu un declin demografic accentuat, pierzand doar in luna ianuarie a acestui an 13.704 locuitori, echivalentul a patru comune medii din tara, in special ca urmare a unui puseu al mortalitatii, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). Sporul natural…

- Asociația Mioveni-Landerneau, Centrul Cultural Mioveni și Asociația profesorilor de limba franceza Argeș au organizat sambata, 3 februarie 2018, a treia editie a Festivalului de Clatite. Obiectivul festivalului a avut o dubla dimensiune: distractiva și caritabila. Participantele la festival au aflat…

- Asasinarea cu sange rece, cu o arma automata, a unui tanar in varsta de 17 ani, sub ochii unor copii in varsta de sase ani, bulverseaza Amsterdamul, un oras tolerant in privinta drogurilor, in care se poarta un crud razboi intre ganguri, scrie digi24.ro.

- Persoana care a facut publice imaginile cu scandalul a relatat ca, mai intai, cei doi indivizi au batut o femeie in varsta de 52 de ani si pe fiul acesteia in varsta de 29 de ani. Ea a aratat ca scandalul s-a petrecut de fata cu mai multi martori, facand apel ca imaginile sa fie distribuite pe Facebook.…

- Cinci persoane au fost ranite grav in urma unui accident rutier care a avut loc, in aceasta dimineața, in judetul Hunedoara, pe DN 66. In microbuzul care a derapat pe sosea, rasturnandu-se, se aflau trei adulti si doi copii, potrivit site-ului hunedoaralibera.ro. Soferul aflat la volanul microbuzului…

- Un afacerist de 42 de ani, originar din Iasi si indicat de surse juridice ca apropiat al unor clanuri interlope, a fost arestat preventiv dupa ce ar fi injunghiat un politist de la Directia de Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane.

- Se supecteaza ca incendiul, care a inceput in jurul orei 7,30 dimineata (ora locala), a izbucnit la camera de urgente de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong din oras, situat la 280 km de Seul, potrivit autoritatilor. Focul a fost stins dupa o ora si 40 de minute. Se crede ca, la…

- Polițiștii au retinut in flagrant delict un individ, dupa ce a sustras portmoneul din geanta unei tinere in varsta de 18 ani, in timp ce se deplasa cu troleibuzul nr.22.Individul in varsta de 39 ani, domiciliat in Capitala, si-a recunoscut vinovatia.

- O femeie din Australia a fost arestata miercuri si inculpata pentru uciderea a doi copii ai sai de varsta adulta, care aveau dizabilitati grave, precum si pentru torturarea unei alte fiice minore, relateaza DPA, conform agerpres.ro. Femeia in varsta de 51 de ani a fost arestata in suburbia…

- Rata somajului a inregistrat o crestere la nivel national, la sfarsitul lunii decembrie, 4,02%, mai mare cu 0,75 procente fata de aceeasi perioada din anul precedent, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Peste 350 de mii de persoane erau inregistrate in evidentele agentiilor…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Dambovita a anuntat, miercuri, ca Institutul Marius Nasta din Bucuresti a confirmat primul caz de tuberculoza la unul din cei trei internati, dupa ce o educatoare a venit la Gradinita din Bucsani, desi era bolnava, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti în Siria în raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru…

- Duminica, 14.01.2018, de la ora 10.00, constantenii sunt asteptati impreuna cu cei mici la Teatrului pentru Copii si Tineret Calutul de Mare", la piesa ldquo;Poveste cu ... Scufita Rosie" adaptare dupa Charles Perrault .Regia, scenariul si scenografia ii apartin lui Valentin Dobrescu, muzica Radu Alin…

- Informații incredibile ies la iveala despre accidentul mortal de azi-noapte de pe DN10. In urma cercetarilor, polițiștii au stabilit ca individul de 27 de ani, vinovat de moartea unei fete de 11 ani, luase in mașina alți trei nepoți, cu varste cuprinse intre 5 și 9 ani. Totul s-a intamplat dupa ce tanarul…

- Sase oameni si-au pierdut viata in Brescia, dupa ce o masina, un camion si o cisterna s-au ciocnit. In urma impactului, cisterna incarcata cu substante inflamabile, a fost cuprinsa de flacari, iar incendiul s-a raspandit rapid si la celelalte vehicule.

- Trei persoane in varsta din Huși și copiii de la doua gradinițe din Huși au primit daruri de Craciun din partea elevilor și profesorilor Colegiului Național “Cuza Voda”. Profesorii și elevii Colegiului Național “Cuza Voda” din Huși au derulat, in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna, doua activitați…

- Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de de inmatriculare de Bucuresti si unul de Suceava, in care se afla cate o familie, una dintre acestea cu doi copii. Potrivit Agerpres, la fata locului s-au deplasat doua module SMURD, doua…

- IMAGINI Accident grav in urma cu putin timp : Un microbuz a intrat intr-un parapet. Cinci persoane au fost ranite, intre care si doi copii. FOTO Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut duminica pe DN17, in zona localitatii Pojorata din judetul Suceava. Soferul unui microbuz…

- In dosarul traficantilor de droguri au avut loc, astazi, 10 retineri. Printre cei retinuti se afla si un minor. Amintim ca, o acțiune in forța a mascaților a avut loc, miercuri, in județele Gorj și Hunedoara, dar și in municipiul București, pentru prinderea unor traficanți de droguri. Ancheta…