- La Colegiul National “Gheorghe Sincai” din Baia Mare s-a desfasurat un proiect al Institutului Confucius din cadrul Universitații Babeș-Bolyai, in cadrul caruia 29 de liceeni au invatat limba chineza. La inmanarea diploemtlor care atesta acest lucru a participat si Catalin Chereches, primarul municipiului…

- Maramuresul ar putea fi introdus ca oferta turistica pe linie gastronomica in viitorul apropiat, a declarat, vineri, vicepresedintele Consiliului Judetean Maramures, Doru Dancus, la seminarul "Oportunitati de dezvoltare a Rutelor Culturale Europene in Romania". "Ma gandesc daca nu ar fi…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches a fost alaturi de comunitatea maghiara din oras de ziua maghiarilor. “Una dintre valorile comunitații noastre este diversitatea. Daca ne iubim orașul, iubim și oamenii acestui oraș. Din aceasta perspectiva am fost onorat sa fiu alaturi de comunitatea…

- In data de 15 martie, de la ora 15.00, in Sala „Bogdan Voda” a Palatului Administrativ – Baia Mare va avea loc o intalnire de lucru cu o misiune economica a Ambasadei Austriei in Romania, anunta Consiliul Judetean Maramures. Vor fi prezenti reprezentantii unor firme austriece cu o bogata experienta…

- Luni, 12 martie, bibliotecara Ioana Tiplea va prezenta covorul povestitor „Cele patru colturi” elevilor din CPA (invatatoare Osan Renata) si CPB (invatatoare Miclea Nicoleta) de la Scoala Gimnaziala „Dimitrie Cantemir” (director Gavril Pasca). Marti, 13 martie Bibliotecara Paula Roman va prezenta prescolarilor…

- Nationala de U18 a Romaniei a intrat intr-un nou stagiu de pregatire. Stejareii, care vor participa la Campionatul European ce va avea loc la Poznan intre 23 martie si 1 aprilie, efectueaza un cantonament de o saptamana la CSN Snagov, intre 4 si 11 martie. Aici, pe perioada stagiului, vor sustine antrenamente…

- Sanatatea reprezinta un domeniu extrem de important pentru executivul Consiliului Județean Maramureș fapt pentru care, in ședința in care s-a votat bugetul propriu pentru anul 2018, suma de 5.000,00 mii lei a fost atribuita celor doua spitale aflate in subordinea instituției județene. Astfel, Spitalul…

- In seara zilei de marti, 6 martie, la ora 23.00, la intersectia bulevardului Unirii cu strada Progresului din municipiul Baia Mare s-a produs un accident de circulatie cu pagube materiale iar soferul implicat a parasit locul faptei. Acesta a fost identificat la scurt timp de catre politistii Biroului…

- O mama din Baia Mare cauta o masina care l-a lovit pe fiul ei pe o trecere de pietoni. Intamplarea a avut loc in cursul zilei de luni, 5 martie pe strada 22 Decembrie. Copilul a fost lovit de catre o masina care a parasit locul accidentului, ba mai mult, soferul, in loc sa-si asume […] The post Se cauta…

- Intreruperi programate la furnizarea apei potabile in Baia Mare si Sighetu Marmatiei marti, 6 martie. Astfel, din cauza unor lucrari de reparatii, riveranii de pe strada str.Oituz nr.3 nu vor avea apa la robinete intre orele 9.00 – 14.00. In acelasi interval orar, pe strada George Enescu nr.17 (intre…

- Vremea s-a incalzit fața de intervalul precedent și a devenit apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost variabil. Vantul a suflat slab, la moderat, cu intensificari de pana la 72 km/h la Vf. Iezer. Temperaturile maxime din cursul zilei au avut valori cuprinse intre 8 grade Celsius in Baia…

- O onoare pentru Baia Mare sa dețina o Școala de Balet care incepe sa urce pe culmile succesului la competiții internaționale. Rivulus Dance, un nume ce incepe sa fie cunoscut la nivel național și internațional. Rivulus Dance este singura școala de balet din Baia Mare, care și-a inceput activitatea in…

- Luni, 5 martie ora 17, Sala de conferinte Fotograful Razvan Voiculescu lanseaza, luni, 5 martie, ora 17:00, la Biblioteca Județeana “Petre Dulfu” Baia Mare, albumul de fotografie și filmul „ROST. 12 Hotare”, piesa finala a trilogiei ROST, un proiect care s-a intins pe șase ani și a inclus și albumele…

- Sosirea primaverii a oferit jandarmilor maramureseni prilejul de a darui un martisor insotit de un gand bun, femeilor care au ales sa imbrace uniforma bleu-jandarm, doamnelor si domnisoarelor carora jandarmii le-au iesit azi in cale pe strazile din Baia Mare si din Sighetu Marmatiei, doamnelor si domnisoarelor…

- Facultatea de Litere, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, organizeaza, in 7 martie, ora 17.00, conferința “Puterea carții”, susținuta de catre dl. Emil Constantinescu, Președintele Romaniei 1996-2000. In cadrul evenimentului va avea loc lansarea carții “Prețul demnitații”, autor Laura Ganea. Conferința…

- Primarul municipiului Ploiesti, Adrian Dobre, a organizat astazi o conferinta de presa, alaturi de directorul Regiei Autonome de Servicii Publice, Raul Petrescu, in care a prezentat eforturile facute de autoritati pentru deszapezire in ultimele 24 de ore, in contextul in care municipiul e vizat de avertizari…

- Consilierii județeni vor marca cei 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania in Republica Moldova. Astazi au aprobat un proiect de hotarare ce se refera la o vizita pe care o delegație a Consiliului Județean o va efectua luna viitoare in Raionul Soroca. De data aceasta, invitația a venit de la moldoveni…

- “Proiect complet gratuit, downloadabil, printabil și bun de mers la Primarie sa obții autorizație de construire”, suna anuntul reprezentantilor Archor Studio. Planurile casei au fost pregatite pentru un concurs organizat in 2017 de Consiliul Judetean Maramures numai ca nu a primit finanatare din cauza…

- Saptamana plina de evenimente la Biblioteca Judeteana “Petre Dulfu” din Baia Mare. Luni, 26 februarie Ora 11, Salonul Artelor A 10-a editie a Targului „Martisor cu dor”, de martisoare romanesti si cadouri de 8 martie isi va deschide portile pentru publicul baimarean. Evenimentul este organizat de Asociatia…

- Consiliul Județean Maramureș, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie din Baia Mare și Muzeul Maramureșan din Sighetu Marmației va invita joi, 22 februarie 2018, ora 13.00, la un eveniment cultural in cadrul caruia va fi lansata cartea „Marea Unire a Romanilor. Oameni, locuri, documente din Maramureș…

- In acest week-end, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Tribunalul Cluj Napoca. Acesti au identificat si retinut un tanar de 26 de ani din Baia Mare, condamnat la executarea unei pedepse de cinci ani inchisoare pentru…

- In holul Palatul Administrativ s-a desfașurat vineri, 16 februarie, o manifestare cultural-artistica dedicata Zilei Dezrobirii Romilor. Acțiunea a fost organizata de catre Instituția Prefectului-Județul Maramureș in parteneriat cu Asociația Tinerilor Romi ”Young Roma” Baia Mare, Asociația ASSOC Baia…

- Centenarul Marii Uniri va fi marcat de judetul Maramures prin recuperarea unor case memoriale, un traseu turistic-istoric si un drum facut cu caruta trasa de cai din Sighetu Marmatiei pana la Alba Iulia, dar si un spectacol inedit de muzica populara romaneasca transpus pe muzica clasica, a declarat,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz condus de un cetatean ucrainean, printre bagajele acestuia, mai multe piese ce aparțineau unor motociclete cautate de autoritatile din Italia. Azi, 14 februarie a.c.,…

- Dimineata cu ghinion la Caminul de batrani din Sighetu Marmatiei. Pompierii, dar si un echipaj de la Ambulanta au fost chemati sa intervina dupa ce plafonul cladirii a cedat si s-a prabusit. O persoana de 73 de ani a fost scoasa de sub daramaturi si predata echipajului de la Ambulanta pentru a fi transportata…

- Locuitorii de pe trei strazi din Baia Mare raman marti, 13 februarie fara apa potabila la robinete. Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor lucrari de modernizare și reabilitare la rețeaua de distribuție a apei potabile. Chiar daca aceste lucrari creaza disconfort…

- Rugaciune colectiva pentru bolnavi in holul Spitalului Județean “Constantin Opriș” din Baia Mare . Sambata, 10 februarie 2018, a fost celebrata, in Baia Mare, cea de a 26-a ediție a Zilei Mondiale a Bolnavului, eveniment instituit de Papa Ioan Paul al II-lea in anul 1992 și celebrat pentru prima data…

- Joi, 8 februarie 2018, incepand cu ora 10.00 la Consiliul Judetean- sala D.Filipescu are loc o activitate preventiva avand ca subiect "identificarea, prevenirea si interventia in cazul consumului de droguri". Participa conducerea Prefecturii, Consiliului Judetean, IPJ si IJJ Buzau, precum si reprezentanti…

- Incendiul care izbucnit, luni, la Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie (SBIP) din municipiul Baia Mare a fost provocat, cel mai probabil, de modul de operare al muncitorilor care efectuau lucrari de izolare la acoperisul cladirii, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Joi, 1 februarie 2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus retinerea pentru 24 de ore fata de 4 inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic și consum…

- Cea mai dorita fuctie din Consiliul Judetean Maramures este cea de membru in Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica (ATOP). La ultima sedinta de CJ de miercuri, 31 ianuarie, comisar sef Marius Velea, șeful Politiei Municipiului Baia Mare, la inlocuit pe comisar șef (in rezerva) Dorin Coste. Ce este…

- Un hidrant defect lasa fara apa potabila la robinete mai multe strazi intregi din municipiul Baia Mare. Astfel, miercuri, 31 ianuarie, in intervalul orar 9.00 – 12.00 strazile Barajului (pana la ROMPLUMB), str. Afinei, str.Arinului, str. Pietrarilor, str.Hija, str.Herja, str.Carierei, str.Gutinului, …

- Scandal intr-un autobuz care transporta navetisti de la Cicarlau spre Baia Mare. Oamenii acuza firma de transport si patronii acesteia ca nu-si fac datoria, ca intarzie sistematic si ca le ofera conditii improprii. Intr-o postare facuta pe o retea de socializare, unul dintre navetisti, elev de liceu,…

- “Dar din dar se face rai.” Acest proverb atat de vechi devine mereu actual cand vine vorba de a oferi ceva. Biblioteca Județeana “Petre Dulfu” din Baia Mare, a amplasat in afara bibliotecii, langa intrare, cateva rafturi pline cu carți pe care le ofera celor doritori. Carțile sunt vechi, insa valoroase,…

- Sorina Pintea a fost confirmata Ministrul Sanatatii, in urma sedintei de CEx a PSD. Astfel, managerul Spitalului Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” Baia Mare ramane singurul ministru care va reprezenta Maramuresul in Cabinetul Dancila. Potrivit Mediafax, acesta ar fi Cabinetul Dancila: Lista…

- Paul Cotirleț, secretar de stat in Ministerul Culturii s-a aflat in Maramureș miercuri, 24 ianuarie 2018, unde, alaturi de prefectul de Maramureș, Vasile Moldovan, de președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea și de cei doi vicepreședinți, Ioan Doru Dancuș și George Moldovan au susținut o conferința…

- Secretarul de stat din cadrul Ministerului Culturii, Paul Cotirlet, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa la Baia Mare, ca administratia judetului Maramures a depus cel mai mare numar de proiecte din tara spre finantare pe programul dedicat Centenarului Marii Uniri, insumand toate aproape…

- Prefectul Vasile Moldovan s-a deplasat, la solicitarea Primariei și Consiliului Local Ulmeni, respectiv a locuitorilor din zona, in localitatea Țicau, orașul Ulmeni pentru a analiza oportunitatea amenajarii trecerii de cale ferata, care asigura accesul autovehiculelor la drumul județean 108 A. Din comisia…

- Vasile Lucaciu a fost omagiat de elevii baimareni de la liceul din Baia Mare care ii poarta numele. Alaturi de liceenii care au marcat 166 de ani de la nasterea “Leului de la Sisesti” s-a aflat si primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches. Acesta le-a transmis un mesaj catre ei, dar si catre…

- Timp de 3 zile, municipiul Baia Mare a fost gazda pentru Adunarea Generala a Consiliului Județean al Elevilor Maramureș, eveniment la care au participat reprezentanți ai Consiliilor Județene a Elevilor din mai multe zone ale țarii. Catalin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare a participat la unul…

- Baimarenii au iesit in strada pentru a protesta impotriva coruptiei. Ei s-au alaturat zecilor de mii de romani care scandeaza impotriva coruptilor. S-au mobilizat pe retelele de socializare, acolo unde a fost creat si evenimentul denumit, “Va vedem, de la Baia Mare, din toata țara!”, organizat de Scutul…

- Elicopterul SMURD a fost solicitat in aceasta dimineata sa vina in ajutorul unei femei insarcinate din localitatea Rahmanu judetul Tulcea. Initial in ajutorul tinerei a fost trimisa o ambulanta care a ramas blocata in zapada de la ora 3.00. Dimineata femeia a fost preluata de elicopterul SMURD si transportata…

- Aproape 30.000 de vizitatori au calcat pragul Muzeului de Mineralogie “Victor Gorduza” in ultimele 12 luni. “Numarul total de vizitatori inregistrat in anul 2017 a fost de 27.882. Aceasta valoare se situeaza pe locul doi dupa cea din anul 2016, cand s-a depașit recordul absolut prin inregistrarea unui…

- In cursul zilei de joi, 11 ianuarie 2018, baimarenii si sighetenii raman fara apa potabila la robinete din cauza avariilor la retea. Astfel, in Baia Mare se continua lucrarile de inlocuire a unui robinet pe strada Granicerilor nr.95, 96, 97, 98 si str. Școlii nr. 1/1 pana la 1/11 in intervalul orar…

- Un sofer neatent a bagat o femeie in spital. Evenimentul nefericit a avut loc pe DN 18, in localitatea Mara, in cursul zilei de marti, 2 ianuarie. Verificarile efectuate au relevat ca un baimarean de 49 de ani, care conducea un autoturism dinspre Sighetu Marmatiei spre Baia Mare, a surprins si accidentat…

- Evenimentul devenit deja tradiție ”Moș Craciun e rocker” continua și anul acesta, la Baia Mare. Miercuri, 27 decembrie și joi, 28 decembrie a.c., mai multe trupe maramureșene vor susține concerte caritabile. Spectacolele vor avea loc in localul Shadows Rock, situat in Baia Mare, str. George Coșbuc,…

- Dintr-un articol semnat de jurnalistul Costin Ștucan pe Gazeta Sporturilor aflam faptul ca Virgil Rau, antrenorul echipei CSS 2 CNE UKRO Baia Mare din Divizia A1 de volei masculin, este acuzat de mai mulți foști elevi de agresiune psihica și fizica. Acuzațiile la adresa antrenorului Virgil Rau au fost…

- Incepand din luna ianuarie 2018, tinerii voluntari ai Serviciului European de Voluntariat, gazduiți de Federația YMCA Romania, vor oferi copiilor și tinerilor din Baia Mare ateliere non formale gratuite. Astfel, Jonathan van Varik din Olanda va susține un program de invațare a limbii engleze pentru…

- Respectand tradiția fiecarui an, Consiliul Județean Maramureș premiaza sportivii care au facut cunoscut numele județului in competițiile naționale, europene sau mondiale, premii acordandu-se și pentru elevii olimpici ai județului. Premierea sportivilor a fost programata pentru ziua de vineri, 22 decembrie…

- Evenimentul cultural Baia Mare are suflet continua și in perioada premergatoare Craciunului, intre 21 și 23 decembrie. Joi seara, incepand cu ora 17:00, pe scena amplasata in centrul vechi al municipiului Baia Mare vor urca artiștii baimareni Marcel Mirza și Narcisa Suciu. Vineri, de la aceeași ora,…