Stiri pe aceeasi tema

- Omul de stiinta Kevin Warwick, supranumit Captain Cyborg, vine la Bucuresti, la a 7-a editie Internet & Mobile World, unde va prezenta experimentele realizate pe el insusi, aratand cum poate tehnologia electrozilor si a implantului sa fie folosita pentru a crea cyborgi si creiere biologice pentru…

- Un bombardier strategic american de tip B-52 și aeronave F-16 Fighting Falcon din dotarea Forțelor Aeriene Romane au efectuat exerciții militare comune in spațiul aerian romanesc, a anunțat Ministerul Apararii Naționale. Exercițiile ale caror scos a fost cel de a demonstra capacitatea de dislocare rapida…

- Ce șanse are Romania sa se califice la Euro 2020. Ori la bal, ori la spital! Tricolorii nu mai au voie sa faca pași greșiți in urmatoarele meciuri din Liga Națiunilor, daca vor la Euro 2020, competiție ce va fi gazuita de 13 orașe, printre care și București. Nationala de fotbal a Romaniei a terminat…

- Miercuri, la Muzeul National Cotroceni, Mihai Sora, Maia Morgenstern, Marius Manole, Amalia Enache si Ana Barton au fost colegi de banca cu copii din Generatia „Singur acasa", ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate. S-a discutat despre importanta scrisului de mana, iar copiilor li s-a…

- Violențele din Piața Victoriei ar putea avea drept efect o mobilizare a electoratului românesc la viitoarele alegeri Dreptul de a protesta împotriva unei conduceri care comite acțiuni contrare legii sau bunului simț este consfințit de legile fundamentale și se situeaza la baza…

- Patru ciclisti vor "desena" conturul Romaniei pe bicicleta, in cadrul unei campanii pentru constientizarea autismului in cat mai multe comunitati si strangerea de fonduri, informeaza un comunicat de presa al asociatiei Help Autism. "Pe 4 august, patru ciclisti temerari iau startul din…

- Scene șocante s-au petrecut in urma cu puțin timp in Capitala. O femeie a fost mușcata de fața și de gat de un caine. Incidentul a avut loc pe Bulevardul Eroilor din Sectorul 5.Femeia in varsta de 62 de ani a fost mușcata de gat și de fața de animal, conform Romania TV.

- Cei mai importanti tineri manageri din Romania au fost premiati saptamana trecuta la Bucuresti in cadrul unei gale la care s-a sarbatorit excelenta celor care vor da forma si substanta mediului romanesc de afaceri in anii ce vin.