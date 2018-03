Casa Share, proiectul care schimba vieti si investeste in educatie, construind case oamenilor care au nevoie

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 29 martie 2018, la Muzeul Memorial „M. Kogalniceanu" Iasi, incepand cu ora 16:00, va avea loc spectacolul de muzica, poezie, lansare de CD si expozitie de oua incondeiate „Invierea Mantuitorului, Lumina, Bucurie si Speranta". Proiectul reuneste in egala masura profesori, studenti, oameni de cultura,…

- Pina pe 31 martie, in Casa Custodelui de la Cetate se ține o lecție de educație muzeala. Tema este „Istoria Cetatii de Scaun a Sucevei dupa mutarea capitalei la Iasi”. Potrivit Muzeului Bucovinei, in cadrul acestei lecții, copiii trebuie sa identifice cauzele care i-au determinat pe moldoveni sa mute…

- In saptamana 19-23 martie, la Scoala Gimnaziala Nr. 1 Suceava s-a derulat proiectul educativ cu titlul „Priveste-ma asa cum sunt!", initiatorul si coordonatorul acestuia fiind prof. Tamara Brutaru. Proiectul a promovat educatia impotriva discriminarii si se incadreaza in sfera ...

- Imaginea de mai sus este una care va deveni o amintire in scurt timp. Caramida ornamentala folosita in toata aceasta parte de oras la blocurile de locuit va dispare sub placile izolante folosite pentru reabilitarea termica a celor 4 blocuri turn din Carei. Totul va fi apoi vopsit…in verde. Proiectul…

- Compania de Transport Public (CTP) propune majorarea tarifelor tichetelor de calatorie. Cresterea va afecta toate tipurile de bilete. Potrivit unui proiect de hotarare de Consiliu Local (CL), publicat joi, (22.03.2018) pe site-ul municipalitatii , un bilet cu o calatorie va costa 2,5 lei, iar cel cu…

- La Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi", in colaborare cu SC Next Construct SRL Iasi, va fi infiintata o clasa de 28 de elevi in domeniul de pregatire profesionala Constructii, instalatii si lucrari publice. La finalul celor trei ani de studiu si de practica, 14 dintre acesti elevi vor dobandi calificarea…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Primaria Sibiu a demarat un program de investitii de 6 mil. lei (1,3 mil. euro) pentru lucrari de reparatii capitale in cartierul Hipodrom I. Investitia prevede reabilitarea carosabilului si a trotuarelor prin refacerea straturilor rutiere si pavarea cu asfalt, crearea a aproximativ 300 de locuri…

- NASA invita publicul sa trimita, pana la data de 15 aprilie, fotografii cu nori realizate cu telefonul mobil pentru a ajuta agentia spatiala americana sa valideze datele colectate cu ajutorul satelitilor, informeaza site-ul revistei L'Express. Proiectul, botezat "Globe clouds challenge",…

- Fodor a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Stadionul Municipal va fi modernizat in perioada urmatoare. "Va fi o modernizare foarte complexa a stadionului. Va vom face prezentarea, cand avem proiectul tehnic gata. Vom avea gata in doua saptamani", a anuntat primarul municipiului Sibiu, Astrid…

- Un om de afaceri pregateste o investitie imobiliara de amploare pe aleea Tudor Neculai, in apropiere de rond vechi CUG. Proiectul prevede construirea a 11 imobile, in conditiile in care patru dintre acestea ar urma sa aiba fiecare cate 10 etaje (12 nivele), iar celelalte cate cinci etaje. In acest sens,…

- In acest peisaj parca dezolant, se mai intampla si lucruri bune. Unul dintre ele: reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi. Totul a inceput timid, sub forma unui proiect. Multora nici nu le-a trecut prin gand ca unitatea medicala care deserveste…

- WINK Public Multimedia anunta finalizarea unui nou proiect de comunicare outdoor prin care statia de calatori Hotel Europa din Iasi a fost transformata intr-o mini sala de sport. Proiectul interactiv semnat de Vivertine - unul dintre cele mai moderne spatii dedicate sportului in Iasi, incurajeaza iesenii…

- Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi lanseaza, in premiera nationala, cu un buget de auteritate, proiectul de punere in scena a initiativelor care vin din partea actorilor si regizorilor institutiei de cultura. Directorul Teatrul National, Cristian Hadji Culea, a precizat ca din cauza bugetelor…

- Vineri 9 martie, ultimul patrar de luna intra in Sagetator. Aceasta faza a lunii puncteaza o criza in constiinta. Dupa ce a trecut luna plina din 2 martie, suntem in etapa in care trebuie sa ne dam seama ce functioneaza perntru noi si ce nu, ca sa ne pregatim pentru Luna noua din 17 martie, cand…

- Expozitia "Marea Unire. De la victoria in Primul Razboi Mondial la Incoronarea Suveranilor Romaniei Mari" va fi prezentata intre 9 si 18 martie, la Palatul Roznovanu din Iasi, informeaza un comunicat al Muzeului National Cotroceni, transmis luni AGERPRES. Proiectul ce reuneste fotografii…

- In ultima vreme, Ferocris SRL s-a remarcat prin faptul ca solicita PUZ-uri pentru diverse suprafete din Iasi, iar apoi vinde terenurile unor dezvoltatori imobiliari. Una dintre cele dintre mai cunoscute tranzactii este cea din CUG, la Rond Vechi, unde Ferocris a vandut un teren de peste 2.200 mp lui…

- In cadrul lansarii Anului Centenar la Palatul Culturii din Iași, primarul capitalei Moldovei, Mihai Chirica, a facut o declarație surprinzatoare cu privire la Proiectul de Țara al Romaniei care va fi lansat in anul 2018.

- SALARII MEDICI 2018. Cresteri ale salariilor de baza pentru personalul din sanatate si invatamant intra in vigoare incepand de joi, 1 martie. Un medic primar, care acum castiga 6.010 lei brut, va avea un salariu de baza de 13.338 de lei, iar un medic specialist, care acum are 4.675 de lei, va primi…

- Turnul central va avea o inaltime de 62 metri si va intra direct in top trei cele mai inalte cladiri din Iasi, dupa turnul Palas (73 metri) si Universitatea „Petre Andrei" (65 metri). Spre diferenta, Hotelul Unirea, candva cel mai inalt imobil din Iasi, are 58 metri, in timp ce Hotelul Europa are 55…

- Grupurile parlamentare vor avea dreptul sa faca 10 propuneri pentru Consiliile de Administratie ale Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) si Societatii Romane de Televiziune (SRTV), daca proiectul de lege adoptat tacit de Camera Deputatilor va trece si de Senat. Plenul Camerei Deputatilor…

- Comisarul european a indemnat la acordarea unei atentii sporite Programului Operational Regional (POR), ce inregistreaza cele mai mari intarzieri si un risc de dezangajare de fonduri de pana la 831 milioane de euro pana la finalul anului curent.„Sunt foarte ingrijorata de evolutia proiectelor…

- Autoritatile din Gorj, impreuna cu Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activitaților de Salubrizare din cadrul Consiliului Județean Gorj organizeaza co campanie de educatie ecologica in randul elevilor. Proiectul – concurs, invita elevii și profesorii din județul Gorj, ...

- Pasionata de legume și plante aromatice, Anca-Elena Ursu, absolventa a Facultații de Agricultura de la USAMV Iași, va crea in acest an prima gradina decorativa realizata din sticle de plastic in comuna natala. Proiectul eco va avea un rol didactic, fiind dedicat in principiu copiilor din centrele de…

- Joi, 22 februarie 2018, Universitatea Nationala de Arte „George Enescu” din Iasi organizeaza conferința cu tema „Sisteme muzicale interactive: iFPH și HOT HAND PLAYER. Practici componistice emergente din tehnologie”, susținuta de compozitorul Adrian Borza. Evenimentul va avea loc in Amfiteatrul „Achim…

- La data de 18 februarie, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Ciurea au desfasurat o actiune pe raza comunelor Ciurea, Mogosesti si Mironeasa pentru prevenirea furturilor din locuinte "prin imprietenire" sau "distragerea atentiei" si inselaciunilor prin metoda "accidentul rutier". In cadrul actiunii,…

- La sfarsitul acestei saptamani s-a lansat Future Makers, programul educational de antreprenoriat pentru 1.500 de tineri, ce cuprinde o competitie de idei de business pentru viitor cu premii de 20.000 de euro. Future Makers invita tinerii pasionati de antreprenoriat si de viitor sa isi puna…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Sunt vizate toate domeniile: sport, teatru, spectacole de muzica clasica, cafenele si desigur festivalul UNTOLD. Nu sunt uitate nici prezentarea institutiilor academice, dar intr-un mod prietenos, care sa-i atraga pe tineri. Proiectul, unic in mediul universitar romanesc, a incercat sa surprinda si…

- Tudorița Lungu, deputat de Bacau din partea PNL, a inițiat proiectul de lege privind aprobarea autostrazii Iași – Tg. Mureș. In timp ce politicienii bacauani, chiar și colegii de partid ai deputatei, susțin varianta Bacau – Brașov, Tudorița Lungu... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Medicii de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iasi vor sa construiasca un sat, la Barnova, destinat pacientilor care sufera de aceasta maladie. Proiectul este inspirat din Olanda, cu locuinte, magazine, parcuri si teren de sport, unde personalul medical nu va purta halate. Investitia se ridica…

- Senatul, in calitate de for decizional, a adoptat miercuri, cu 71 voturi „pentru”, 20 voturi „impotriva” si o abtinere proiectul legislativ al UDMR pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Proiectul a fost aprobat de Camera Deputatilor…

- Proiectul „Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii «Sf. Maria» Iasi" a fost lansat oficial, in prezenta conducerii judetului - presedintele CJ Maricel Popa si prefectul Marian Serbescu - si a directorului spitalului, Radu Terinte. Investitia insumeaza 40 la suta din totalul…

- Dependenta de televizor a devenit ca un refugiu al oamenilor moderni dupa o zi stresanta, insa acest lucru poate sa aiba un efect negativ asupra mintii umane si asupra intregului sistem de viata.

- Istoria leului romanesc incepe cu secolul al XVII-lea cand in Principatele dunarene se foloseau ca moneda taleri olandezi, lowenthaler, care aveau gravat pe ei un leu rampant, locuitorii denumindu-l generic “leu”. Aceasta moneda a fost folosita in Țarile Romane pana in a doua jumatate a secolului XVIII…

- Desi a nins o singura noapte la Iasi, problemele persista si dupa cateva saptamani. Cei care si-au curatat locurile de parcare au aruncat zapada pe locurile vecinilor, iar ceea ce s-a curatat de pe drumuri pentru fluidizarea circulatiei s-a acumulat in mormane uriase la marginea trotuarelor. Iesenii…

- Bani europeni pentru continuarea lucrarilor la proiectul de extindere si reabilitare a sistemelor de apa si apa uzata in Teleorman in Economie / Comisia Europeana a aprobat Romaniei suma de 800 de milioane de euro pentru finalizarea unor lucrari incepute in perioada 2007 – 2013, in discutie intrand…

- Proiectul prevede modernizarea unor statii de transformare din judetul Iasi, precum si lucrari de intarire a retelei electrice; Executia se va derula pe o perioada de 36 de luni si are ca obiectiv cresterea sigurantei preluarii energiei produse din resurse regenerabile; Investitia este cofinantata cu…

- Compania de drumuri a dat de pamant cu proiectul autostrazii Iasi - Targu Mures. Contractul pentru revizuirea documentatiei tehnice pe tronsonul Targu Mures - Sovata - Ditrau (96 km) a fost reziliat. Acesta este cel mai important tronson al autostrazii, cel care ar asigura trecerea muntilor. Asociatia…

- El a declarat ca pe masterplan sunt prinse ambele autostrazi, insa Iasi- Bacau – Brasov este programata pentru exercitiul financiar care va incepe in 2020 iar ceea ce a facut Guvernul la inceputul anului a fost doar sa permita ca studiul de fezabilitate sa se faca mai repede, astfel incat lucrarea sa…

- Va reamintim ca pe 26 octombrie doua grinzi au cazut pe șantierul pe șantierul Piaței Badea Carțan de la o inalțime de aproape 4 metri, fara a face victime. Totuși, acest incident a dus la suspendarea lucrarilor și efectuarea unei expertize, insa aceasta este și acum in curs. „Așteptam…

- In perioada 01.12.201731.05.2019, Colegiul National „Ienachita Vacarescu” este partener in proiectul de parteneriat strategic (KA2) – „Stand Against Drugs” (SADs) din cadrul programului Erasmus +, Actiunea centralizata -Dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului in tarile ACP, America…

- Proiectul de buget al judetului pentru anul 2018 se afla in dezbatere publica. Mentionam ca gradul de realizare a veniturilor proprii pentru anul 2016 a fost de 92,37 , iar pentru anul 2017, de 99,05 , date rezultate prin compararea veniturilor realizate cu veniturile proprii bugetate si aprobate prin…

- Daca am mai fi avut flota comerciala, atunci chiar ar fi fost si pentru noi o posibilitate enorma de joc. Urmeaza ca Turcia sa deschida o a doua cale maritima directa din Marea Neagra inspre sud, spre Marea Marmara, scrie Cristian Unteanu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Autoritațile se pregatesc pentru emiterea online a certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor. Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV) are in curs de finalizare datele tehnice pentru noile proceduri online. Proiectul se numeste “Subsistemul online certificate…

- Conducerea Institutului de Psihiatrie Socola din Iasi intentioneaza sa construiasca un nou corp de cladire, acesta urmand a fi amplasat chiar la intrarea in unitatea medicala. Managerul Institutului de Psihiatrie Socola din Iasi, Gabriel Oprisanu, a declarat ca in curtea actualei unitati medicale urmeaza…

- Deficitul bugetar, adica diferenta intre cat a cheltuit statul si ce venituri a avut, s-a dublat fata de anul trecut. Asta arata executia bugetara la 11 luni, publicata de catre cei de la Finante. Cele mai mari cheltuieli s-au facut cu salariile bugetarilor si cu ajutoarele sociale. In schimb, investitiile…

