- Un incendiu violent a izbucnit, joi dupa-amiaza, in curtea unei firme de pe strada Ion Vidu, la numarul 26. Alerta a fost data prin apel la numarul unic 112, in jurul orei 14. Un rezervor cu pacura a luat foc, iar cand au ajuns pompierii acolo, flacarile ardeau violent. "Flacarile se…

- Polițiștii gorjeni au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpa, dupa ce seara trecuta blocul 7 al Termocentralei din Turceni a fost cuprins de flacari. Pompierii gorjeni s-au luptat mai bine de 7 ore cu flacarile. Incendiul de la Termocentrala Turceni a fost lichidat in jurul orei 04.00. Nu…

- Pompierii au fost alertati in jurul orei 3.10 in noaptea de 12 spre 13 martie. Dupa mai multe ore au reusit sa localizeze flacarile care s-au manifestat pe o suprafata de 80 de metri patrati.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, un incendiu puternic a izbucnit sambata, in localitatea Mosnita Noua la un depozit de lacuri si vopsele. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale cu apa si spuma, un ofiter si sapte subofiteri, carora li s-au alaturat…

- O femeie, de 83 de ani, din comuna gorjeana Runcu, a fost salvata astazi de pompieri. Batrana era cazuta in casa, iar ambulanța nu a putut ajunge la casa femeii, din cauza zapezii. Pompierii au intervenit in zona cu ...

- Pompierii din Curtea de Arges au intervenit noaptea trecuta la stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din satul Poienari, localitatea Corbeni.Flacarile au cuprins mai multe anexe gospodaresti, pompierii din Curtea de Arges ajungand la fata locului cu o autospeciala cu apa si spuma,acolo sosind…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea intervine astazi cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma, 1 echipaj SMURD, pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in municipiul Tulcea.Din primele informatii…

- Doua autospeciale din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej au intervenit pentru stingerea unui incendiu la o anexa din localitatea Mintiu Gherlii. In anexa respectiva era amenajat un atelier și garaj auto, care au fost distruse de flacari in totalitate. Suprafața anexei era de aproximativ 100 de metri…

- Pompierii argeseni au intervenit vineri seara pentru stingerea unui incendiu ce a izbucnit la o casa din localitatea argeseana Arefu. Alarma a fost data putin dupa miezul noptii,iar la fata locului au ajuns doua echipaje ale pompierilor argeseni pentru a putea stinge incendiul. Flacarile au mistuit…

- Interventie dificila a pompierilor din Oravita dupa ce acoperisul unei case a fost cuprins de flacari. Pompierii din localitate au deplasat la locul incendiului nu mai putin de trei autospeciale cu apa si spuma. ”Incendiul a avut loc pe strada Valea Aurului iar la sosirea echipajelor focul se manifesta…

- S-a dat alarma in aceasta dimineata in zona localitații Slatina de Mureș. Pompierii au fost solicitati sa intervina de urgenta pentru a stinge un incendiu ce a cuprins un camion incarcat cu lemne. „Garda nr. 2 de intervenție Gurahont și Garda nr. 1 de intervenție Barzava, cu doua autospeciale de stingere…

- Panica din cauza unui incendiu la Primaria Poienarii de Muscel, județul Argeș. Toți angajații au fost evacuați, miercuri, dupa ce flacarile au mistuit acoperișul sediului Primariei. Pompierii au fost alertați sa intervina, dupa ce un incendiu a cuprins sediul Primariei din localitatea Poienarii de Muscel,…

- Un puternic incendiu a izbucnit, miercuri seara, intr-o gospodarie din municipiul Vulcan, in județul Hunedoara. O anexa a fost cuprinsa de flacari, iar proprietarul a suferit arsuri in incercarea de a stinge focul. „Au intervenit doua echipaje de pompieri de la Detașamentul Petroșani și Garda…

- Aceasta statea pe pervazul ferestrei de la balcon, a refuzat sa comunice motivul gestului sau si, pentru ca risca sa cada, au intervenit alpinistii care au impins-o in balcon de unde a fost preluata de medici. Pompierii din Bucuresti au anuntat, miercuri, ca, dupa o interventie de peste 12 ore, alpinistii…

- Incendiul izbucnit vineri dimineata la o locuinta din Medgidia s-a extins, din cauza vantului puternic, la alte noua case, in total fiind afectate zece gospodarii in care locuiau 18 familii, respectiv 43 de persoane, potrivit NEWS.RO. Citeste si: Un fost secretar de stat ATACA DUR: 'Hotii…

- A fost panica in cartierul buzoian Micro XIV dupa ce o magazie metalica a fost cuprinsa de flacari. Pompierii sosiți la fața locului au stins incendiul, insa din mica anexa nu a mai ramas aproape nimic. Flacarile au izbucnit in jurul orei 21:00, in apropierea blocului 5 C, zona de la capatul lui 7.…

- Pompierii din Sinaia au intervenit, marti seara, pentru stingerea unui incendiu violent produs la o cladire in care functioneaza o statie ITP si un service auto. Flacarile au cuprins o suprafata de aproximativ 80 de metri patrati,doua autoturisme... continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News…

- Soferul a simtit miros de fum iesind de sub capota, iar in secunda urmatoare compartimentul motor s-a aprins. Proprietarul masinii a incercat sa stinga flacarile cu zapada, dar acestea au cuprins rapid intregul automobil. Chemati in ajutor, pompierii au ajuns prea tarziu la fata locului, insa…

- Un avion de mici dimensiuni a fost cuprins de flacari chiar in timpul unui show aviatic din Singapore. Aparatul de zbor apartinea Coreei de Sud.Din fericire, in urma incidentului, doar pilotul s-a ales cu rani usoare. Pompierii au reactionat prompt si au stins rapid incendiul.

- Pompierii din Sinaia intervin, marti seara, pentru stingerea unui incendiu violent produs la o cladire in care functioneaza o statie ITP si un service auto. Flacarile au cuprins o suprafata de aproximativ 80 de metri patrati,doua autoturisme dezmembrate fiind arse. Circulatia pe DN 1 a fost deviata.

- Potrivit sursei citate, incendiul a fost declansat la un depozit de furaje, iar pentru stingerea focului pompierii botosaneni au actionat mai bine de 13 ore. La fata locului s-au deplasat trei echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Botosani, cu trei autospeciale cu apa si spuma, precum…

- O mașina a luat foc, aseara, pe Bulevardul 1 Mai din Suceava, din cauza unui scurtcircuit produs la un conductor electric defect. Flacarile au distrus elemente combustibile din compartimentul motor. Pompierii au intervenit prompt și au salvat restul mașinii și doua autoturisme parcate in apropiere.…

- Incendiu violent, in aceasta dupa-amiaza, in Constanta. O casa a fost cuprinsa de flacari uriase, care amenintau sa se extinda, asa ca vecinii au sunat imediat la 112. Oamenii cred ca omul strazii care locuieste in casa parasita a dat foc la ceva sa se incalzeasca, a plecat, iar flacarile au cuprins…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta noapte, in orașul Reșița. Pompierii carașeni s-au luptat cu flacarile, care au cuprins o casa, doua anexe și o mașina, aproape șase ore. Din feriricire, nicio persoana nu a fost ranita. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența al…

- Potrivit ISU Bihor, pompierii militari au actionat cu doua autospeciale de lucru cu apa si spuma, impiedicand propagarea incendiului la locuinta situata in apropierea construcției afectate de flacari. Foto: ISU Crișana © In incendiu au ars coperisul anexei, aproximativ cinci metri lemne…

- Sambata, 20 ianuarie, pompierii au fost anunțați de producerea unui incendiu la o casa de locuit din localitatea Negresti-Oas. La momentul sosirii forțelor de intervenție, incendiul se manifesta violent la acoperisul imobilului, existand pericolul extinderii acestuia la anexa cu animale si furaje din…

- Vineri, in jurul orei 18.00, un incendiu puternic a cuprins Biserica „Sfantul Ilie Tesviteanul” din localitatea Suha, comuna Malini. Flacarile au cuprins rapid intreaga cladirie, intervenția pompierilor fiind una foarte grea. Aceștia au intervenit la fața locului cu noua autospeciale și o ambulanța…

- O femeie in varsta de 87 de ani din judetul Tulcea, imobilizata la pat, a murit, vineri noapte, in incendiul care i-a cuprins locuinta. Pompierii au stabilit ca focul a izbucnit din cauza jarului cazut din soba.

- Un incendiu de proportii a izbucnit, luni, la o teava de gaze a unei statii de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, judetul Gorj. Mai multe autoturisme aflate in apropiere au fost avariate, dar nu exista victime. Focul a cuprins si cladirea administrativa a firmei, mai multe echipaje intervenind…

- Masina comisarului Neculai Bodron, seful Biroului judiciar Roman, a fost incendiata, in seara de 14 ianuarie, in timp ce se afla parcata in fata blocului in care locuieste politistul, pe strada Tudor Vladimirescu. Incendiatorul a spart geamul portierei din dreapta spate si a aruncat inauntru un cocktail…

- Un incendiu violent a izbucnit astazi la anexele unei gospodarii din localitatea timișeana Manaștiur. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența, insa cand au ajuns la fața locului incendiul se manifesta generalizat. Au ars anexele gospodariei in care erau depozitate furaje și diverse materiale…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina, duminica dimineața, la stingerea unui incendiu care se manifesta cu putere intr-o gospodarie din localitatea Manaștiur. Flacarile au cuprins anexele in care erau depozitate furaje și alte materiale combustibile, dupa care s-au extins și la acoperișul…

- Un autoturism este cuprins de flacari, vineri, pe DN1, in zona localitații Unirea, informeaza ISU Alba. ”Detașamentul Aiud intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe DN1, in zona comunei Unirea”, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba. Revenim…

- Pompierii baimareni au intervenit, cu doua echipaje de stingere și un echipaj de prim ajutor, in aceasta dimineața pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o magazie din localitatea Tauții Magherauș. Focul a mistuit magazia din lemn pe o suprafața de aproximativ 20 de metri patrați. Focul a mai distrus…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un apartament situat pe strada Garofitei nr. 22 din Constanta. ...

- Pompierii maramureseni au fost chemati de 6 ori sa intervina la finalul saptamanii trecute. In intervalul 5 – 7 ianuarie 2018, pompierii maramureșeni au intervenit in 6 situații de urgența. Vineri, 5 ianuarie, pompierii din cadrul Secției Vișeu de Sus au intervenit in localitatea Leordina pentru lichidarea…

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Braila, colonel Stefan Stoian, incendiul a fost semnalat in jurul orei 23.30 la o casa de pe strada Odessa, in cartierul Viziru II. Flacarile au cuprins initial o locuinta si un imobil lipit de prima. Cinci autospeciale de stingere incendii si o ambulanta…

- Un incendiu a izbucnit vineri, in jurul orei 14:30, la o anexa gospodareasca aflata in orașul Teiuș. UPDATE: Anexa aparține bisericii Greco-Catolice din Teiuș Potrivit ISU Alba, pentru stingerea flacarilor au intervenit pompierii din Aiud, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, dar și cu…

- Pompierii militari din Aiud au intervenit astazi, in jurul orei 14.00, la un incendiu izbucnit la o anexa a bisericii Greco-Catolice din localitatea Teiuș. Detașamentul Aiud intervine cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD, in localitatea Teiuș, la un incendiu izbucnit la o anexa a bisericii Greco-Catolice.…

- Sectia de pompieri Jibou a fost solicitata sa intervina la un incendiu izbucnit miercuri, 3 ianuarie la ora 11, la anexa unei gospodarii (afumatorie) din localitatea Surduc. Pompierii au intervenit rapid și au stins incendiul, evitand propagarea acestuia. In urma primelor cercetari a rezultat faptul…

- Ghinion pentru un sofer din Capitala, a carui masina a luat foc pe strada 31 august. Flacarile s-au extins cu repeziciune si au distrus habitaclul vehiculului.S-a intamplat in jurul orei 17:00, iar la fata locului a intervenit o autospeciala pentru a stinge focul.

- Era trecut de miezul nopții cand in cartierul galațean I. C. Frimu o bubuitura puternica a trezit zeci de oameni. La scurt timp, proprietarul unei mașini de teren avea sa afle ca autoturismul ii fusese incendiat. Mașina a fost distrusa in totalitate, iar valoarea pagubelor se ridica la 160.000 de…

- Pompierii intervin cu cinci autospeciale cu apa si spuma, cu 18 subofiteri si trei ofiteri pentru a stinge incendiul care a izbucnit la o hala in care sunt deseuri de fibra de sticla, iar interventia fiind dificila pentru ca in zona nu sunt hidranti.“La ora 8.54 ISU Vaslui a fost apelat…

- Aproape 30 de persoane si-au pierdut viata in urma unui incendiu extrem de puternic care a cuprins o sala de sport dintr-un oras aflat in Coreea de Sud. Este cel mai grav incident de acest gen, au anuntat oficialii sud-coreeni, potrivit CNN. Pompierii au spus ca flacarile au izbucnit in parcare si au…

- Pompierii au intervenit joi seara la stingerea unui incendiu care a izbucnit la o locuinta din Dumbraveni, dupa ce o centrala de incalzire a explodat, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov. Potrivit sursei citate, nu sunt victime. La fata locului au intervenit cinci autospeciale…

