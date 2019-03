Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale Custodelui Coroanei este autorizat sa transmita urmatorul comunicat: Ceremonia funerara a Regelui Carol al II-lea Sambata, 9 martie 2019, la ora 12, sicriul cu ramasitele pamantesti ale Regelui Carol al II-lea va fi inhumat, in cadrul unei ceremonii religioase…

- Joi, 28 februarie 2019, la ora 18, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane va gazdui la Palatul Elisabeta seara dedicata Zilei Mondiale a Bolilor Rare. Cu aceasta ocazie, vor lua cuvatul Majestatea Sa Margareta, precum si doamna Dorica Dan, presedintele Aliantei Nationale pentru Boli Rare…

- Principesa Margareta, custodele Coroanei, si principele Radu vor participa, miercuri, la Curtea de Arges, la parastasul de un an de la moartea Regelui Mihai I al Romaniei. Serviciul religios va avea loc in Vechea Catedrala Episcopala si Regala a Manastirii Curtea de Arges. Ulterior, va fi rostita…

