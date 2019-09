Stiri pe aceeasi tema

- Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, a decis aducerea ramașițelor pamântești ale bunicii sale, Regina Elena, la Curtea de Argeș, în Noua Catedrala Arhiepiscopala, informeaza Familia Regala a României.

- Ziarul Unirea Tanara drogata la volan, pe Transfagarașan. Alaturi de ea, in mașina era un alt tanar, cu un comportament la fel de ciudat O tanara drogata a fost prinsa vineri seara la volanul unei mașini și a fost dusa de polițiști la spitalul din Curtea de Argeș. Alaturi de ea, in mașina era un alt…

- Casa Regala va conferi Crucea Regala Colegiului Național ”Vlaicu Voda” din Curtea de Argeș, una dintre cele mai apreciate instituții de invațamant din județ. Decizia a fost luata de catre Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romane, iar ceremonia de decorare va avea loc la o data ce va fi stabilita…

- Potrivit unui comunicat al Biroului de Presa al Casei Majestatii Sale Custodelui Coroanei, la slujba vor participa Custodele Coroanei Margareta si principele Radu. Sfanta Liturghie va fi oficiata de parintele Daniel Pozsonyi, la ora 12,00, la Biserica Parohiala Romano-Catolica "Preasfanta…

- Mai multe gospodarii au fost inundate și un copac a cazut peste doua mașini parcate, miercuri, dupa o furtuna, in Curtea de Argeș. Pompierii au fost chemați pentru a ajuta oamenii sa scoata apa din case, anunța MEDIAFAX.Reprezentanții ISU Argeș au transmis, miercuri, ca un copac a cazut peste…